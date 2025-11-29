Manchester United efsanesi Ryan Giggs, Barcelona'nın yıldızı Marcus Rashford'u affedemiyor!

Marcus Rashford’ın Manchester United’dan ayrıldıktan sonra kariyerinde yaşadığı dönüşüm, kulübün efsane isimlerinden Ryan Giggs’in aylar önce yaptığı tespiti doğruladı. İngiliz yıldız, Old Trafford’dan uzaklaştıktan sonra hem saha içi performansıyla hem de yeniden bulduğu mutluluğuyla dikkat çekiyor.

28 yaşındaki Rashford, Aralık 2024’te çocukluk kulübünde son kez forma giydikten sonra, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim’in göreve gelmesinin ardından kısa sürede birinci takımdan uzaklaştırılmıştı. Ocak ayında Aston Villa’ya kiralanmasıyla başlayan süreç, oyuncunun kariyerinde kırılma noktası oldu.

Villa Park’ta tekrar ritim kazanan Rashford, gösterdiği çıkışla Thomas Tuchel’in ilk İngiltere Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. Ancak Unai Emery, geçici transferi kalıcıya çevirmemeyi tercih etti. Yaz aylarında Manchester’a dönse de yeni sezon başlamadan Barcelona’ya sezonluk kiralık olarak gönderildi. Rashford, İspanya’da şu ana kadar 17 maçta 15 gol ve asistlik katkı yaparak eski formuna kavuştuğunu gösterdi.

Ryan Giggs, yıllar önce Rashford’ın ilk kez Manchester United formasını giydiği dönemin birebir tanığıydı. 2016’da Louis van Gaal’ın yardımcısı olarak görev yapan Giggs, genç yıldızın FC Midtjylland karşısında attığı iki golü sahada izlemişti. Bu nedenle Rashford’ın potansiyelini en iyi bilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Rashford dönmeyi düşünmüyor

Giggs, bu yılın başlarında konuk olduğu Rio Ferdinand Presents podcast’inde Rashford’ın Manchester’a geri dönme ihtimali hakkında sorulan soruya net bir yanıt vermiş ve “Sanmıyorum” demişti. Efsane futbolcu, Rashford’ın United’da artık mutlu görünmediğini, şu anda ise çok daha özgür ve keyifli göründüğünü vurgulamıştı.

Galli efsane, Rashford’ın çalışma disiplinine dair yorum yaparken ise net konuştu. Taraftarların bir oyuncunun hatasını affedebileceğini ancak sahada yeterince mücadele etmemesini asla kabul etmeyeceğini belirtti. Giggs, Rashford’a yönelik olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her şeyden önce daha çok çalışması gerekiyor. Hangi pozisyonda olursan ol, ileriye ne kadar hızlı koşuyorsan geriye de o kadar hızlı koşmalısın. Taraftarlar bir fırsatı kaçırmanı affeder, ama yeterince çalışmamayı affetmezler. Çünkü herkes koşabilir. O da bunu yapabilir.”

Giggs, Rashford'ın genç yaşlarında oynadığı özgür futbolu yeniden sahaya yansıtması gerektiğini söyleyerek, onun büyük maçlarda bile fark yaratma kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı. Rashford’ın Barcelona’da gösterdiği çıkış, Giggs’in “daha mutlu ve daha özgür” tespitini doğrular nitelikte.

Öte yandan, Rashford’ın gelecek yaz Manchester United’a dönme ihtimali hâlâ belirsizliğini koruyor. Barcelona’da yakaladığı yüksek form sonrası İngiliz yıldızın Ruben Amorim ile ilişkilerini onarıp onarmayacağı ise merak konusu.