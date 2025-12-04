Luis Enrique'nin fazla kiloları nedeniyle B takıma yolladığı PSG'li yıldız futbolu bıraktı!

Paris Saint-Germain altyapısında büyük umutlarla yetişen ve genç yaşlarda Joao Neves ile Warren Zaire-Emery’den daha doğal yetenekli olduğu iddia edilen Ayman Kari, 21 yaşında futbolu bıraktı. Kari’nin bu kararı, hem Fransız futbol kamuoyunda hem de PSG cephesinde derin bir hayal kırıklığına yol açtı.

Genç oyuncu, FC Lorient’te geçirdiği 18 aylık kiralık sürecin ardından Paris’e geri dönmüş ancak burada istediği çıkışı yapamamıştı. Kari’nin son resmi maçı 24 Nisan 2024’te, Lorient’in PSG’ye 4-1 yenildiği karşılaşmada gerçekleşmişti. PSG, bu yaz sona eren sözleşmesini uzatmama kararı alınca oyuncu serbest kaldı.

Yeni takım arayışı sonuçsuz kaldı

Temmuz ayından itibaren serbest oyuncu statüsünde olan Kari, kariyerini sürdürecek bir kulüp arasa da hiçbir takımdan teklif alamadı. Fransız basını A Bola’nın haberine göre, genç oyuncu PSG’den ayrıldıktan sonra neredeyse tamamen gözden kayboldu. L’Equipe ise oyuncunun futboldan çekildiğini yazarken bunun geçici mi kalıcı mı olduğunun bilinmediğini aktardı.

Bir kulüp çalışanı, yaşanan sürecin Kari’nin futbolu bırakma kararını hızlandırdığını belirtirken, "O andan itibaren, kulüpteki herkes bu kararı pişmanlıkla karşıladı. Bittiğini anladık" ifadelerini kullandı.

Disiplin sorunları yükselişinin önünü kesti

PSG altyapısında üst düzey bir potansiyel olarak görülen Ayman Kari, genç takımlarda 50’den fazla maça çıktı. Ancak profesyonel seviyeye geçişte yaşadığı disiplin problemleri nedeniyle gelişimi durdu. Lorient döneminde beslenme sorunları, düzensiz antrenman alışkanlığı ve fiziksel yetersizlikler yaşadığı belirtiliyordu.

Paris’e dönüşünde de bu problemler devam etti. Kari’nin sezon öncesi kampa yaklaşık 10 kilogram fazla kilolu olarak geldiği, bu nedenle teknik direktör Luis Enrique’nin ona şans vermekte zorlandığı ifade edildi. Kari, kısa süre sonra A takım yerine yeniden akademiye gönderildi; devamındaki haftalarda ise antrenmanlara katılmadığı ortaya çıktı.

PSG’de büyük umutlarla başlayan yolculuğu bu şekilde sona eren Kari’nin, futbola kalıcı olarak veda edip etmediği hâlâ netlik kazanmış değil. Ancak genç oyuncunun potansiyelini gerçekleştiremeden bu noktaya gelmesi, Fransız futbolunun son yıllardaki en talihsiz hikâyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.