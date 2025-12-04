Real Madrid yönetimi Vinicius Junior nedeniyle diken üstünde!

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior, kulüpteki geleceğiyle ilgili belirsizliklerin merkezinde yer almaya devam ediyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olmasına rağmen, şu ana kadar taraflar arasında bir uzatma anlaşması sağlanamadı.

Son bir yılda Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgisini çeken Vinicius, buna rağmen önceliğinin Real Madrid’de kalmak olduğunu defalarca dile getirmişti. Bu sezonun sonuna kadar sözleşmenin yenilenmesi bekleniyordu ancak ESPN’in aktardığı yeni gelişme tabloyu değiştirdi.

Dünya Kupası sonrasına erteleme krizi büyütüyor

ESPN’e göre Vinicius, gelecek yaz Brezilya formasıyla katılacağı Dünya Kupası sona erene kadar sözleşme konusunu netleştirmeyi planlamıyor. Yıldız oyuncu, sezonun ikinci yarısına ve milli takımla Dünya Kupası'na tam anlamıyla odaklanmak isterken, kulüple ilgili kararını turnuva sonrasına bırakmayı tercih ediyor.

Bu durum oyuncu açısından mantıklı görünse de, Real Madrid’in bakış açısından risk doğuruyor. Vinicius yeni sözleşmeyi imzalamadan mevcut anlaşmasının son 12 ayına girecek ve bu da kulüp çevrelerinde ciddi endişeye sebep oluyor.

Yönetim görüşmelerin seyrinden rahatsız

Haberde ayrıca, Real Madrid yönetiminin Vinicius cephesinin müzakere şeklinden memnun olmadığı aktarıldı. Florentino Perez başkanlığındaki yönetim kurulunun, oyuncu kampının süreci uzatmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor. Kulüp, kısa sürede netlik sağlanmasını isterken, görüşmelerin bu şekilde askıya alınması tepkiye yol açmış durumda.

Tüm bu belirsizliğe rağmen Real Madrid, Vinicius’un uzun vadeli bir sözleşmeye imza atacağına hala güveniyor. Ancak kulübün en önemli yıldızlarından biri olan Brezilyalı oyuncuyla yaşanan bu çıkmaz, taraftarların huzursuzluğunu artırıyor. Taraftarlar, Vinicius’un yıllarca kulüpte kalmasını isterken, sürecin uzaması endişeleri büyütüyor.