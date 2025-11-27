Liverpool'dan çok cesur Arne Slot kararı

Liverpool’da Arne Slot üzerindeki baskı giderek artıyor. Premier League şampiyonu, son 12 maçının 9’unu kaybederek son yılların en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Nottingham Forest karşısında alınan 3-0’lık hezimetin ardından Anfield’da PSV Eindhoven’a 4-1 kaybedilmesi, taraftarların sabrını taşırdı ve tribünlerde yuhalamalar yükseldi. Üstelik Anfield’da maçın son anlarında çok sayıda boş koltuk dikkat çekti.

Kulüp çevrelerinden Daily Mail Sport’a yapılan açıklamalarda ise Hollandalı teknik direktörün geleceğinin PSV yenilgisinden sonra bile değişmediği, görevinde “güvende” olduğu belirtildi. Liverpool yönetimi, kötü performanslara rağmen Slot’un arkasında durmaya devam ediyor.

Slot kendini güvende hissediyor

Slot, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kendisini güvende hissettiğini vurguladı. “Kendimi güvende hissediyorum. Yukarıdan çok destek alıyorum. Elbette galibiyetlere ihtiyacımız var ama futbolda kötü sonuçlar geldiğinde bunun tartışılması normaldir” ifadelerini kullandı. Hollandalı teknik adam, kulüp içinde yapılan konuşmalarda güçlü bir destek hissettiğini ancak sürekli olarak “Seni destekliyoruz” mesajları aldığı bir durum olmadığını ekledi. Yine de yönetimin güveninin sürdüğünü dile getirdi.

Liverpool’da bu kaotik süreçte program da yeniden düzenlendi. Oyuncuların ve teknik ekibin cuma günü izinli olması beklenirken, perşembe günü toparlanma çalışmaları yapılacak. Cumartesi idman gerçekleştirilecek ve ekip pazar günü West Ham ile Londra Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma için başkente hareket edecek.

West Ham’ın son üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alarak formunu yükseltmesi, bu karşılaşmayı Liverpool için kazanmaya mecbur olduğu bir maça dönüştürüyor. Slot için baskının daha da ağırlaştığı bu dönemde alınacak sonuç, yönetimin yaklaşımını ilerleyen haftalarda etkileyebilir.