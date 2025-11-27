Harry Kane ve Erling Haaland aynı takımda buluşabilir!

İkili, 2025-26 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı ve kendi takımları için hayati goller attı. Kane, Bayern Münih'in bu sezonun açılış üç ayında liderliğini mükemmel bir şekilde yönetti ve Die Roten için tüm müsabakalarda sadece 18 maçta etkileyici bir şekilde 24 gol kaydetti.

Eylül ayında, Avrupa'nın beş büyük liginde tek bir kulüp için 100 gole ulaşan en hızlı oyuncu oldu ve bu başarıyı 104 maçta başardı. Bu süreçte, hem Cristiano Ronaldo hem de Haaland'ı geride bıraktı; ikisi de sırasıyla Real Madrid ve Manchester City için 105 maçta bu başarıya ulaşmıştı.

Kane'in gol önündeki olağanüstü formu, Vincent Kompany'nin ekibinin 1992-93 sezonunun başında AC Milan'ın 13 ardışık galibiyet rekorunu kırmasında büyük rol oynadı; Bayern, Berlin Union ile 2-2 berabere kaldıktan sonra 16 galibiyet serisi yakaladı.

Öte yandan, Haaland'ın bu City takımı için önemi küçümsenemez.

Norveçli oyuncu, kulüp ve milli takım için 30 gol barajını çoktan aştı, bunların 19'u Pep Guardiola'nın gözetiminde City'nin mavi formasını giyerken geldi. Haaland'ın yokluğu, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayer Leverkusen karşısında ciddi şekilde hissedildi, çünkü Alman ekibi, başlangıçtan itibaren Haaland ve diğer bazı düzenli oyuncuların hizmetlerinden yoksun olan bir City'ye karşı beklenmedik bir 2-0 galibiyet elde etti.

Bununla birlikte, hem Kane hem de Haaland'ın formu sezon başladığından beri etkileyici oldu. Onlar, Kylian Mbappe ile birlikte, 2025-26 Avrupa Altın Ayakkabı yarışında 14 lig golüyle erken öncülerden biri haline geldiler.