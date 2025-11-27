Harry Kane ve Erling Haaland aynı takımda buluşabilir!
Altın Ayakkabı yarışı
İkili, 2025-26 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı ve kendi takımları için hayati goller attı. Kane, Bayern Münih'in bu sezonun açılış üç ayında liderliğini mükemmel bir şekilde yönetti ve Die Roten için tüm müsabakalarda sadece 18 maçta etkileyici bir şekilde 24 gol kaydetti.
Eylül ayında, Avrupa'nın beş büyük liginde tek bir kulüp için 100 gole ulaşan en hızlı oyuncu oldu ve bu başarıyı 104 maçta başardı. Bu süreçte, hem Cristiano Ronaldo hem de Haaland'ı geride bıraktı; ikisi de sırasıyla Real Madrid ve Manchester City için 105 maçta bu başarıya ulaşmıştı.
Kane'in gol önündeki olağanüstü formu, Vincent Kompany'nin ekibinin 1992-93 sezonunun başında AC Milan'ın 13 ardışık galibiyet rekorunu kırmasında büyük rol oynadı; Bayern, Berlin Union ile 2-2 berabere kaldıktan sonra 16 galibiyet serisi yakaladı.
Öte yandan, Haaland'ın bu City takımı için önemi küçümsenemez.
Norveçli oyuncu, kulüp ve milli takım için 30 gol barajını çoktan aştı, bunların 19'u Pep Guardiola'nın gözetiminde City'nin mavi formasını giyerken geldi. Haaland'ın yokluğu, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayer Leverkusen karşısında ciddi şekilde hissedildi, çünkü Alman ekibi, başlangıçtan itibaren Haaland ve diğer bazı düzenli oyuncuların hizmetlerinden yoksun olan bir City'ye karşı beklenmedik bir 2-0 galibiyet elde etti.
Bununla birlikte, hem Kane hem de Haaland'ın formu sezon başladığından beri etkileyici oldu. Onlar, Kylian Mbappe ile birlikte, 2025-26 Avrupa Altın Ayakkabı yarışında 14 lig golüyle erken öncülerden biri haline geldiler.
- Getty Images Sport
Kane, Haaland ile takım kurmaya teşvik edildi
Eski Premier Lig kanat oyuncusu Shaun Wright-Phillips, City'de dokuz yıl geçiren futbolcu, Kane ve Haaland'ın gelecek sezon ve sonrasında Etihad Stadyumu'nda birlikte var olabileceklerine inanıyor ve Kane'i İspanya'da Barcelona'ya olası bir transfer yerine Premier Lig'e geri dönmeye çağırıyor.
"Eğer Harry Kane olsaydınız, Barcelona veya Real Madrid'de daha fazla kupa kazanabilirdiniz, neden bunu reddedesiniz?" diye sordu BestBettingSites'e.
"Ama eğer Premier Lig'de o rekoru istiyorsa, bence Manchester City onu açık kollarla karşılar. Bence sadece bir forvetle oynasalar bile, Erling Haaland ile dönüşümlü oynayabilirler. İki oyuncu da kupalar kazandıkları sürece bunu kabul ederdi.
"Daha fazlası, bence birlikte oynayabilirler çünkü Kane de mükemmel bir 10 numara, bu da Haaland'ı serbest bırakır. Kane topu aldığı anda ve döndüğünde, Haaland arkadan koşuyor olur ve Kane onu bulurdu."
Kane, Bayern Münih'ten ayrılmakla ilgilenmiyor
Bu sezonun başlarında, BILD, Kane'in, Haziran 2027'ye kadar sürecek Bayern sözleşmesine eklenmiş 'gizli' bir €65 milyon (£57m/$76m) serbest kalma maddesi olduğunu iddia ederek bir bomba patlattı.
Ancak, maddenin yürürlüğe girmesi için, 32 yaşındaki oyuncunun Sabener Straße'deki kulüp yöneticilerine 2026 Ocak ayı sonuna kadar ayrılma arzusunu bildirmesi gerekmektedir.
Haberlere rağmen, Kane oldukça rahat görünüyor ve hatta 2027'nin ötesinde Allianz Arena'da kalmayı düşünebileceğini kabul ediyor. "Neredeyse iki yıl daha var. Sözleşmemin son yılında değilim ve kimse panik yapmıyor" dedi Eylül ayında gazetecilere. "Ben iyiyim. Kulüp de iyi. Sanırım onlar beni mutlu, ben de onları mutluyum. Bu tartışmalar gerçekleşebilir."
- AFP
Barcelona, Kane'i Lewandowski'nin ideal yerine geçebilecek oyuncu olarak değerlendiriyor
Barcelona, sezonun sonunda büyük bir kadro değişimi yaşayacak gibi görünüyor. Robert Lewandowski'nin Katalanlarla olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve mevcut durumda Camp Nou'dan ayrılmaya yakın.
Dolayısıyla, mevcut spekülasyon, La Liga'nın son şampiyonlarının, Kane'i takip etmek için tüm durakları kaldırmaya kararlı olduklarını ve onu yaşlanan Polonyalı'nın ideal halefi olarak gördüklerini belirtiyor. Ayrıca, €65 milyonluk serbest kalma maddesinin, dünya futbolundaki en büyük borç yüklerinden birine sahip olan bir kulübün mali gücü dahilinde olduğu düşünülüyor.
Kane için ise, "Barcelona ya da başka bir yere potansiyel bir taşınma önerilerini eğlendirmiyorum" dedi. "Kimseyle bir iletişimim olmadı, kimse benimle iletişime geçmedi," dedi yakın zamanda BILD'e. "Bayern ile olan durumumuzu henüz tartışmamış olmamıza rağmen, mevcut durumdan çok memnunum.
"Acelem yok. Münih'te gerçekten mutluyum. Oynadığım şekilde bunu görebilirsiniz. Eğer bir iletişim olursa, o zaman göreceğiz. Ama yeni sezonu henüz düşünmüyorum. İlk önce yazın Dünya Kupası var. Ve bu sezondan sonra herhangi bir şeyin değişmesi çok olası değil."
Bayern taraftarlarının kulüpteki geleceği hakkında endişelenip endişelenmemeleri gerektiği sorulduğunda, "Sanmıyorum." diye yanıtladı.