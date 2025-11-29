Ruben Amorim ile dalga geçilen bir paylaşımı beğenen Manchester United oyuncusu ceza alabilir

Manchester United’ın genç savunma oyuncusu Patrick Dorgu, teknik direktör Ruben Amorim’i eleştiren bir sosyal medya paylaşımını beğenmesinin ardından tartışmaların odağına yerleşti. Instagram’da "mufcunion" adlı hesap tarafından paylaşılan ve Amorim’in Bruno Fernandes ile Casemiro’yu orta sahada 6 numara olarak kullanmasını eleştiren gönderi, Dorgu’nun hesabı tarafından beğenildi. Paylaşımda, Casemiro ve Bruno Fernandes’in birlikte oynayamayacağı yönünde bir görüş yer alıyordu.

Genç sol bekin başı yalnızca bu çevrimiçi tartışmayla değil, disiplin sınırıyla da dertte. Crystal Palace karşılaşmasında sarı kart görmesi hâlinde Dorgu, 4 Aralık Perşembe günü oynanacak West Ham maçında cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Ruben Amorim ise oyuncusunun sosyal medya etkileşimi hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak birçok yorumcuya göre, Portekizli çalıştırıcının takımın mevcut form durumu nedeniyle daha acil sorunları bulunuyor.

Sezonun başlarında Liverpool, Brighton ve Sunderland gibi rakipleri mağlup ederek yükseliş yakalayan Manchester United, bu ivmesini sürdüremedi. Tottenham ve Nottingham Forest maçlarındaki beraberliklerin ardından Everton’a 1-0 kaybeden takım, lig sıralamasında geriye düşerek 10. sıraya kadar geriledi. Son olarak Everton karşısında Idrissa Gueye’nin erken kırmızı kartına rağmen üstünlüğü değerlendiremeyen United, Kiernan Dewsbury-Hall’un golüyle yenilgi yaşamıştı.

Amorim temkinli

Şimdi ise beşinci sıradaki Crystal Palace ile zorlu bir karşılaşma bekliyor. Geçen sezonun FA Cup şampiyonu olan rakip karşısında United’ın en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Bu sezon Avrupa kupalarına katılamayan Kırmızı Şeytanlar, tüm konsantrasyonunu lig maçlarına vermiş durumda. Amorim ise takımını üst sıralara taşımak için tüm oyuncularından maksimum katkı bekliyor.

Palace maçı öncesinde konuşan Ruben Amorim, rakiplerini överek “Onlar bizden farklı bir kulüp ve işleri şu anda bizden daha iyi yapıyorlar, bu kadar basit. Biz farklı bir şekilde oynuyoruz ama onlar geçiş oyununda daha başarılı. Tüm faktörleri değerlendirmeliyiz fakat her pozisyonda daha iyisini yapmak mümkün.” değerlendirmesinde bulundu.

Portekizli teknik adam ayrıca, Avrupa’da oynamamanın avantaj olup olmadığı yönündeki soruya, “Geçen sezon Avrupa’da oynarken de aynı şeyi söylemiştim: bunun hem avantajları hem dezavantajları vardır. Mazeret yok, her maçı kazanmak zorundayız.” şeklinde yanıt verdi.

United cephesi, hem sportif hem de disiplin anlamında kritik bir eşikte. Patrick Dorgu’nun sosyal medya beğenisi gündem olmaya devam ederken, genç savunmacının hem saha içi hem saha dışı davranışları kulübün yakın takibinde olacak.