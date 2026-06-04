Moataz Bellah El Hadedy

Arsenal, dört oyuncuyu kadrodan çıkarmak için Jesus'u satmaya hazır
Mikel Arteta, kulübün futbol dünyasının zirvesindeki yerini korumak için büyük bir hırs sergilemesini talep ederken, bu yaz Arsenal kadrosunu acımasızca yenilemeye hazır. Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış olsalar da, Gunners'ın Şampiyonlar Ligi finalindeki hayal kırıklığı, Emirates'te taze kan ihtiyacını ortaya çıkardı; Arsenal, teknik direktörün yaz aylarında gerçekleştireceği büyük çaplı yeniden yapılanma planının bir parçası olarak Gabriel Jesus'u 18 milyon sterline satmaya hazır.