Moataz Bellah El Hadedy

PSG, Batrakov için 25 milyon avroluk anlaşmaya yaklaşıyor

Paris Saint-Germain, Avrupa'daki başarısını daha da ileriye taşımak amacıyla transfer piyasasında hiç vakit kaybetmiyor; Aleksey Batrakov ile ilgili anlaşma artık son aşamaya geldi. Rus genç yıldız, Fransız şampiyonunun bir numaralı hedefi haline geldi ve Parc des Princes'e transferi artık sadece bir formalite gibi görünüyor.