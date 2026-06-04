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Moataz Bellah El Hadedy

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Moataz Bellah El Hadedy tarafından yazılan makaleler
  2. Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
    TransfersM. United

    Manchester United CEO'su, yaz transfer dönemini menajerlerin yönlendirmesine izin vermeyeceklerini taahhüt etti

    Manchester United CEO'su Omar Berrada, kulübün transfer stratejisiyle ilgili net bir mesaj yayınlayarak, Kırmızı Şeytanlar'ın menajerler ve aracılar tarafından şantaja maruz kalmayacağını vurguladı. Teknik direktör Michael Carrick yönetiminde kulübün Şampiyonlar Ligi'ne geri döndüğü başarılı bir sezonun ardından, kulüp yönetimi transfer piyasasında disiplinli bir tutum sergilemeye kararlı.

  6. Jose Mourinho
    FenerbahçeJ. Mourinho

    Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyor

    Jose Mourinho, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) resmi bir şikayette bulunarak Türk futbol yetkilileriyle arasındaki anlaşmazlığı sansasyonel bir şekilde tırmandırdı. Kulübün yaklaşan başkanlık seçimlerinin ardından Real Madrid’in teknik direktörlüğüne geri döneceği yönünde yaygın beklentiler bulunan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe’deki tartışmalı görev süresi boyunca temel haklarının ihlal edildiğini iddia ediyor.

  7. Erling Haaland RodriGetty Images
    TransfersReal Madrid

    Riquelme, Haaland ve Rodri'nin Madrid'e transfer olacağına dair iddialara karşı kararlı

    Real Madrid başkanlığı için verilen mücadele, rakip aday Enrique Riquelme'nin Manchester City'den Erling Haaland ve Rodri ile ilgili sansasyonel iddialarından geri adım atmayı reddetmesiyle doruk noktasına ulaştı. Karşı tarafın sert yalanlamalarına rağmen, 37 yaşındaki girişimci, Premier Lig'in en büyük yıldızlarını Santiago Bernabéu'ya getirmek için hazır bir planı olduğunu ısrarla savunuyor.

  8. xavi-alonso(C)Getty Images
    TransfersChelsea

    Chelsea, Alonso'nun "dokunulmaz" olarak nitelendirdiği defans oyuncusu için gelen teklifleri reddetti

    Chelsea'nin, altyapısından yetişen genç yıldız Josh Acheampong'un uzun vadeli geleceğini güvence altına almak amacıyla, oyuncuya yönelik çok sayıda teklifi reddettiği bildiriliyor. 20 yaşındaki oyuncu, Stamford Bridge'deki projenin kilit isimlerinden biri haline geldi; kulüp yönetimi, Premier Lig'deki rakiplerin artan ilgisine rağmen onu Batı Londra'da tutmaya kararlı.

  10. Bayer 04 Leverkusen v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
    TransfersBayer Leverkusen

    Leverkusen'in yıldızı La Liga'ya transfer planını açıkladı

    Bayer Leverkusen'in kanat bekçisi Alejandro Grimaldo, ilk kez katıldığı Dünya Kupası öncesinde transfer spekülasyonlarını açıkça körükleyerek, uzun süredir İspanya'ya dönme arzusunu yineledi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, La Liga'nın üst düzey bir kulübünde oynamak hâlâ kesin bir kariyer hedefi olduğunu ve bu hedefi mümkün olduğunca erken gerçekleştirmek niyetinde olduğunu itiraf etti.

  2. Southampton v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
    SouthamptonChampionship

    Southampton, 'casusluk skandalı' hakkında açıklama yaptı

    Southampton, EFL yaptırımlarına karşı yaptıkları itirazın reddedilmesine ilişkin Tahkim Heyeti’nin yazılı gerekçelerinin yayınlanmasının ardından sert bir açıklama yayınladı. Saints, “Spygate” skandalı sırasındaki yapısal ve yönetimsel başarısızlıklarının tüm sorumluluğunu üstlenirken, kulüp EFL’yi hedef alarak, rakip Middlesbrough ile geçmişte bağlantıları olduğu bildirilen heyet üyelerinin dürüstlüğünü ve tarafsızlığını sorguladı.

  3. FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-NEWCASTLEAFP
    TransfersArsenal

    Arsenal, dört oyuncuyu kadrodan çıkarmak için Jesus'u satmaya hazır

    Mikel Arteta, kulübün futbol dünyasının zirvesindeki yerini korumak için büyük bir hırs sergilemesini talep ederken, bu yaz Arsenal kadrosunu acımasızca yenilemeye hazır. Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış olsalar da, Gunners'ın Şampiyonlar Ligi finalindeki hayal kırıklığı, Emirates'te taze kan ihtiyacını ortaya çıkardı; Arsenal, teknik direktörün yaz aylarında gerçekleştireceği büyük çaplı yeniden yapılanma planının bir parçası olarak Gabriel Jesus'u 18 milyon sterline satmaya hazır.

  4. FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP
    TransfersRoma

    Roma, Greenwood için 40 milyon avroluk teklif hazırlıyor

    Roma, Mason Greenwood’u yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olarak belirledi ve haberlere göre Marsilya’nın kararlılığını bir ilk teklifle sınamaya hazır. Giallorossi, Şampiyonlar Ligi’ne dönüşün avantajını kullanarak Gian Piero Gasperini’ye arzuladığı hücum takviyelerini sağlamak istiyor.

  5. Cristiano Ronaldo Rodrygo Real MadridGetty/GOAL
    Real MadridLa Liga

    Rodrygo, Ronaldo'dan hediye aldı

    Real Madrid'in forveti Rodrygo, uzun süredir hayranı olduğu Cristiano Ronaldo'dan özel bir paket aldıktan sonra takipçileriyle duygusal bir anı paylaştı. Brezilyalı oyuncu, uzun süredir devam eden diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor; ancak efsanevi Portekizli milli oyuncu, Bernabeu'nun yıldızına destek mesajı göndermek için zaman ayırdı.

  7. Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
    ArsenalŞampiyonlar Ligi

    Odegaard, Gabriel'e yaptığı jest nedeniyle Marquinhos'u övdü

    Arsenal kaptanı Martin Odegaard, Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Paris Saint-Germain kaptanı Marquinhos'u klası ve sportmenliği nedeniyle övdü. Gabriel Magalhaes'in penaltı atışlarında kritik bir penaltıyı kaçırarak kupayı PSG'ye kaptırmasının hemen ardından, Marquinhos takımının coşkulu kutlamalarını bir kenara bırakarak, gözle görülür şekilde yıkılmış olan milli takım arkadaşını teselli etti; Arsenal'in orta saha oyuncusu bu hareketi gerçek bir beyefendiliğin göstergesi olarak nitelendirdi.

  10. FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP
    Paris Saint-GermainŞampiyonlar Ligi

    PSG'nin Arsenal'i mağlup etmesinin ardından Enrique ve Marquinhos sevinçlerini paylaşıyor

    Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique ve kaptan Marquinhos, yeni Premier Lig şampiyonu Arsenal’i zorlu bir final maçında mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumanın sevincini yaşadılar. Budapeşte’de maç sonrası coşkulu kutlamalar sürerken, İspanyol teknik adam bu zaferi geçen senekinden daha da etkileyici olarak nitelendirdi; Brezilyalı kaptan ise takımın üst düzey kadro derinliğini ve zihniyetini övdü.

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