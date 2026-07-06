AFP
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İngiltere milli takımının yıldızları Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke ve Eberechi Eze, Arsenal’in bir sonraki maçında neden forma giyemeyecek? Premier Lig şampiyonu, 2026-27 sezonunda şampiyonluğunu korumaya hazırlanıyor
Üç haftalık zorunlu tatil kuralı
Premier Lig’in son şampiyonu Arsenal, yaklaşan 2026-27 sezonuna yönelik fiziksel hazırlıklarına kadrosunda ciddi bir eksiklikle başlayacak. Football London’a göre, Saka, Rice, Madueke ve Eze’den oluşan kulübün İngiliz çekirdek kadrosu, Kuzey Amerika’da devam eden milli takım görevleri nedeniyle yaz sezonunun açılış maçında resmi olarak forma giyemeyecek.
Sıkı iç oyuncu refahı protokolleri gereği, herhangi bir uluslararası yıldız oyuncuya Dünya Kupası mücadelesinin sona ermesinin ardından otomatik olarak tartışmaya açık olmayan üç haftalık bir dinlenme süresi tanınır. İngiltere, çeyrek finallere yükselmeyi başardığı için, bu zorunlu tatil dönemi kulübün ilk yaz seyahat programıyla çakışacak.
- Getty Images Sport
İngiltere'nin maç programı, Arsenal'in yaz programını zorlaştırıyor
Saka, Meksika maçında yaptığı asistle İngiltere’nin Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesine katkıda bulundu. Aşil tendonu sorunuyla mücadele etmeye devam eden Saka, bu turnuvada sadece ikinci kez ilk 11’de yer aldı. Declan Rice de Thomas Tuchel’in “ciddi sinir kaynaklı hamstring ağrısı” olarak tanımladığı bir rahatsızlıkla oynamaya devam ederken, Eberechi Eze ve Noni Madueke ise turnuva boyunca İngiltere formasıyla sık sık sahaya çıktı.
İngiltere, cumartesi günü Norveç ile karşılaşacak. İngiltere, Brezilya'yı eleyerek ülke spor tarihinin en tarihi anlarından biri olarak nitelendirilen bir sonuç elde etmişti; bu maçta Martin Odegaard en dikkat çeken isimlerden biriydi.
Sezon öncesi takvimi tehlike altında
İngiltere 11 Temmuz’da elenirse, bu durumdan etkilenen Arsenal oyuncuları üç haftalık bir tatil dönemine girecek ve bu da kulübün sezon öncesi hazırlık programını doğrudan kesintiye uğratacaktır. Arsenal, yaz hazırlıklarına 1 Ağustos’ta Girona karşısında başlayacak.
Saka, Rice, Eze veya Madueke yarı finale yükselirse, 5 Ağustos'ta Dublin'de Real Betis ile oynanacak Arsenal'in ikinci sezon öncesi hazırlık maçını da neredeyse kesin olarak kaçıracaklar.
- AFP
Arteta’nın genç oyunculara yönelmesi bekleniyor
Birinci takımda çok sayıda oyuncunun kadroda yer almaması nedeniyle, Arteta’nın İspanya ve İrlanda Cumhuriyeti’ne yapılacak deplasmanlar için yedek ve genç oyunculara başvurması bekleniyor. Yaz programını genellikle genç oyunculara A takımda forma şansı vermek için kullanan Arsenal için bu durum alışılmadık bir durum değil.
Sezon öncesi hazırlık maçları, geleceği belirsiz olan oyuncular için bir vitrin görevi de görebilir. 19 yaşındaki Ethan Nwaneri, yarım sezon boyunca Marsilya’da kiralık olarak forma giydi; 2025’e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen, uzun vadeli geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.
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