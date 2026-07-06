İngiltere milli takımının yıldızları Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke ve Eberechi Eze, Arsenal’in bir sonraki maçında neden forma giyemeyecek? Premier Lig şampiyonu, 2026-27 sezonunda şampiyonluğunu korumaya hazırlanıyor

Saka, Meksika maçında yaptığı asistle İngiltere’nin Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesine katkıda bulundu. Aşil tendonu sorunuyla mücadele etmeye devam eden Saka, bu turnuvada sadece ikinci kez ilk 11’de yer aldı. Declan Rice de Thomas Tuchel’in “ciddi sinir kaynaklı hamstring ağrısı” olarak tanımladığı bir rahatsızlıkla oynamaya devam ederken, Eberechi Eze ve Noni Madueke ise turnuva boyunca İngiltere formasıyla sık sık sahaya çıktı.

İngiltere, cumartesi günü Norveç ile karşılaşacak. İngiltere, Brezilya'yı eleyerek ülke spor tarihinin en tarihi anlarından biri olarak nitelendirilen bir sonuç elde etmişti; bu maçta Martin Odegaard en dikkat çeken isimlerden biriydi.