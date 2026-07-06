Getty Images Sport
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Alejandro Garnacho satılık! Chelsea, Manchester United’dan 40 milyon sterlin karşılığında transfer edildikten sadece bir yıl sonra kanat oyuncusunu elden çıkarmaya hazır
Chelsea, Garnacho'nun ayrılmasına açık
Football London’a göre Chelsea, Garnacho’nun Londra’da geçirdiği tek bir hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından yaz transfer döneminde oyuncunun kalıcı olarak ayrılmasına tamamen hazır. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen yaz Manchester United’dan 40 milyon sterlinlik yüksek profilli transferinin ardından, Stamford Bridge yönetimi nezdinde projeye uzun vadede uygun bir isim olduğuna dair ikna edemedi.
Kendisini 2032 yılına kadar kulübe bağlayan olağanüstü uzun süreli bir sözleşme imzalamasına rağmen, Arjantinli milli oyuncu kendini A takımın kenarında buldu. Garnacho, ilk sezonunda 43 maça çıktı ancak Stamford Bridge'de üç farklı teknik direktörün görev yaptığı kaotik bir yönetim ortamında, düzenli bir ilk 11 pozisyonunu hiçbir şekilde sağlamlaştıramadı.
- Getty Images Sport
Garnacho'nun İtalya'daki popülaritesi hâlâ yüksek
Garnacho, geçen yaz yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir transferle Chelsea’ye geçti; bu anlaşmaya, Manchester United lehine %10’luk bir gelecekteki satış payı maddesi de dahildi. Ancak, bu yatırımdan elde edilen getiri asgari düzeyde kaldı. Kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda sadece sekiz gol atabildi; bunlardan biri Premier Lig'de, diğeri ise Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Blues'un yönetimini hayal kırıklığına uğratan sadece gol eksikliği değil, aynı zamanda performansındaki genel istikrarsızlık da oldu ve bu durum onun takımdaki önceliğini kaybetmesine neden oldu.
İngiltere’deki zorluklarına rağmen Garnacho’nun İtalya’daki değeri hala yüksek; Napoli, Juventus ve AC Milan’a transfer olacağı söylentileri dolaşırken, Roma da onu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Chelsea yalnızca kalıcı transfer tekliflerini kabul ediyor
Chelsea’nin transfer ekibi taviz vermeyecek bir tutum sergilemektedir. The Blues, geçici kiralama tekliflerini tamamen reddedecek ve bunun yerine, başlangıçtaki sermaye yatırımını geri kazanmak amacıyla yalnızca kesin ve kalıcı teklifleri değerlendirmeye alacaktır.
Şu anda çok sayıda potansiyel Avrupalı kulüp, Garnacho’nun belirsiz durumunu yakından takip ediyor; ancak kulüpler arası resmi görüşmeler henüz başlamadı. Londra ekibi, forvetin ham yeteneği ve yaşının yaz transfer piyasası hız kazanmaya başladığında somut ve yüksek bedelli teklifleri beraberinde getireceğinden emin olarak, sabırla beklemeyi tercih ediyor.
- Getty Images Sport
Tyrique George, Everton’a transferini kesinleştirdi
Garnacho’dan ayrılma kararı, mali dengeyi sağlamak ve A takım kadrosunu sadeleştirmek amacıyla yürütülen agresif ve kapsamlı bir kadro temizliği ile aynı zamana denk geliyor. Aynı pozisyonda oynayan ve Cobham akademisi mezunu olan sol kanat oyuncusu Tyrique George, geçen sezonun ikinci yarısında Merseyside’da geçirdiği başarılı kiralık döneminin ardından Everton’a kalıcı transferi öncesinde sağlık kontrolünü tamamladı.
Chelsea ayrıca, Trevoh Chalobah, Filip Jorgensen, Andrey Santos, Malo Gusto ve hatta muhtemelen orta saha yıldızı Enzo Fernandez dahil olmak üzere birçok önemli birinci takım oyuncusunun, uygun bir bedel karşılığında takımdan ayrılmasına izin verileceğini açıkça belirtti.
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