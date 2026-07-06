Alejandro Garnacho satılık! Chelsea, Manchester United’dan 40 milyon sterlin karşılığında transfer edildikten sadece bir yıl sonra kanat oyuncusunu elden çıkarmaya hazır

Garnacho, geçen yaz yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir transferle Chelsea’ye geçti; bu anlaşmaya, Manchester United lehine %10’luk bir gelecekteki satış payı maddesi de dahildi. Ancak, bu yatırımdan elde edilen getiri asgari düzeyde kaldı. Kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda sadece sekiz gol atabildi; bunlardan biri Premier Lig'de, diğeri ise Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Blues'un yönetimini hayal kırıklığına uğratan sadece gol eksikliği değil, aynı zamanda performansındaki genel istikrarsızlık da oldu ve bu durum onun takımdaki önceliğini kaybetmesine neden oldu.

İngiltere’deki zorluklarına rağmen Garnacho’nun İtalya’daki değeri hala yüksek; Napoli, Juventus ve AC Milan’a transfer olacağı söylentileri dolaşırken, Roma da onu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.