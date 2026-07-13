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Ortaya Çıktı: PSG’nin transfer hamlesiyle adı anılmaya devam ederken, Deco’nun Ferran Torres’in Barcelona sözleşmesini uzatmakta neden ‘isteksiz’ olduğu
Manchester City’nin gizli maddesi
Barcelona yönetiminin Torres’e yeni bir sözleşme uzatması teklif etmekte gösterdiği isteksizliğin nedeni, resmi olarak oyuncunun Manchester City’den ilk transferinde yer alan maliyetli bir maddeye dayandırıldı. The Athletic’e göre, Torres’in uzun vadeli geleceğini güvence altına alma konusundaki bu isteksizlik, oyuncunun Ocak 2022’de City’den transfer edildiği sırada anlaşmaya eklenen belirli bir maddeyle bağlantılı.
Katalan devi, başlangıçta 55 milyon avroluk bir transfer ücreti ve buna ek olarak performansa bağlı 10 milyon avroluk ek ödeme yapmayı kabul etmişti. Bu hedefler çoktan gerçekleştirilmiş ve ödemeler yapılmış olsa da, yeni bir ayrıntı ortaya çıktı: Barcelona, oyuncuyla resmi bir sözleşme uzatması üzerinde anlaşırsa, Premier Lig şampiyonuna 7 ila 8 milyon avro arasında ek bir ödeme yapmak zorunda kalacak.
- Getty Images Sport
Blaugrana için artan maliyetler
Barcelona sözleşmeyi yenilemeye karar verirse, eklenen madde Torres transferinin toplam maliyetini yaklaşık 73 milyon avroya çıkaracaktır – bu, Karim Adeyemi’nin transferini tamamladıktan sonra mali durumunu hâlâ dikkatli bir şekilde yöneten bir kulüp için oldukça yüksek bir meblağdır. Bu mali gerçeklik, kulüp yetkililerini, Hansi Flick yönetiminde en iyi ihtimalle önemli bir yedek seçenek olmaktan öteye geçemeyen bir oyuncunun sözleşmesini uzatmak için daha fazla fon ayırmaktansa, bu yaz satışa izin vermenin daha mantıklı bir yol olduğuna dair giderek daha fazla ikna etmiştir.
Torres’i şimdi elinden çıkararak Barcelona, Man City’ye yapılacak ek ödemeyi tamamen önlerken, aynı zamanda makul bir transfer ücreti elde etmiş olur ve forvetin sözleşmesinin süresinin dolup bedelsiz olarak ayrılma riskini de ortadan kaldırır.
PSG durumu takip ediyor
Torres’in geleceğine dair kulüp içi tartışmalar sürerken, Paris Saint-Germain eski Valencia oyuncusu için ciddi bir seçenek olarak öne çıktı. Ligue 1 şampiyonu, çok yönlü hücum takviyeleri için transfer piyasasını yakından takip ediyordu ve İspanyol oyuncunun Katalonya’daki durumuna ilişkin belirsizlik, Luis Enrique’nin takımını yüksek alarm durumuna geçirdi.
Fransız kulübü henüz Barcelona’ya resmi bir teklif sunmamış olsa da, ilginin somut olduğu söyleniyor. Mundo Deportivo’ya göre, kanat oyuncusu Parc des Princes’e olası bir transfer için şimdiden “yeşil ışık” yakmış olabilir; zira özellikle Barça’ya diğer hedef oyuncuların gelmesi, önümüzdeki sezonda sahada kalma süresinin önemli ölçüde azalmasına neden olabilir.
- Getty Images Sport
Torres’in istatistikleri
Torres, geçen sezon Barcelona’nın hücum performansında önemli bir rol oynadı ve tüm turnuvalarda 49 maçta 24 gol katkısı (21 gol ve 3 asist) kaydetti. Forvet oyuncusu, 31 maçta ilk 11’de yer alırken, 18 maçta da yedek olarak sahaya çıktı. Doğal bir kanat oyuncusu olmasına rağmen Torres, bu maçların 38’inde santrfor olarak forvet hattını sürükleyerek etkileyici bir çok yönlülük sergiledi.
Devam eden Dünya Kupası’nda ise İspanya milli takımında ağırlıklı olarak “etkili yedek” rolünü üstlendi. Yalnızca bir kez – Yeşil Burun Adaları karşısında – ilk 11’de sahaya çıktıktan sonra, sonraki beş maçta yedek kulübesinden oyuna girdi ve 16 turunda Portekiz karşısında La Roja’nın galibiyet golüne çok önemli bir asist yaptı.
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