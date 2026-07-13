Ortaya Çıktı: PSG’nin transfer hamlesiyle adı anılmaya devam ederken, Deco’nun Ferran Torres’in Barcelona sözleşmesini uzatmakta neden ‘isteksiz’ olduğu

Barcelona yönetiminin Torres’e yeni bir sözleşme uzatması teklif etmekte gösterdiği isteksizliğin nedeni, resmi olarak oyuncunun Manchester City’den ilk transferinde yer alan maliyetli bir maddeye dayandırıldı. The Athletic’e göre, Torres’in uzun vadeli geleceğini güvence altına alma konusundaki bu isteksizlik, oyuncunun Ocak 2022’de City’den transfer edildiği sırada anlaşmaya eklenen belirli bir maddeyle bağlantılı.

Katalan devi, başlangıçta 55 milyon avroluk bir transfer ücreti ve buna ek olarak performansa bağlı 10 milyon avroluk ek ödeme yapmayı kabul etmişti. Bu hedefler çoktan gerçekleştirilmiş ve ödemeler yapılmış olsa da, yeni bir ayrıntı ortaya çıktı: Barcelona, oyuncuyla resmi bir sözleşme uzatması üzerinde anlaşırsa, Premier Lig şampiyonuna 7 ila 8 milyon avro arasında ek bir ödeme yapmak zorunda kalacak.



