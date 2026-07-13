Getty Images Sport
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PSG ve Aston Villa, Fransız yıldızın Avrupa şampiyonuna uygun fiyatlı bir transferle katılmasına az kalmışken Lucas Digne transferi konusunda anlaştı
Villa’nın yıldız oyuncusu için serbest kalma maddesi devreye girdi
PSG, Aston Villa’ya Digne’nin sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeme niyetinde olduklarını resmi olarak bildirdi. 32 yaşındaki Fransa milli oyuncusu, kulübün son dönemdeki Avrupa başarılarının ardından önündeki yoğun sezon öncesinde savunma seçeneklerini güçlendirme çabaları kapsamında Luis Enrique için en önemli öncelik haline geldi.
The Athletic’e göre, bu transfer, üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım için hızlı bir hamle niteliğinde. Digne’nin Villa Park’taki sözleşmesi 2028’e kadar sürse de, yaklaşık 10 milyon avro olarak belirlenen bu bedel, deneyimli takviyeler arayan Paris ekibi için onu kaçırılmayacak bir fırsat haline getirdi.
- Getty Images Sport
Villa’nın öncelikleri sol bek pozisyonunda Maatsen’e kayıyor
Villa’nın teknik direktörü Unai Emery, geçen sezon boyunca Digne’ye büyük ölçüde güvenerek ona Premier Lig’de 32 maçta ve Villa’nın zaferle sonuçlanan Avrupa Ligi serüveninde – final maçı da dahil olmak üzere – 11 maçta forma şansı verdi. Ancak bu kadar düzenli süre almasına rağmen, kulübün sol bek pozisyonundaki uzun vadeli planları, gelecekte tercih edilen seçenek olarak öne çıkan 24 yaşındaki yedek oyuncu Ian Maatsen’e odaklanıyor.
Bu zihniyet değişikliği, Villa’nın transfer politikasını şimdiden şekillendiriyor. Kulüp, Maatsen’in arkasında kadro derinliğini daha da artırmak amacıyla, eski Brighton oyuncusu Pervis Estupinan’ın transferi için AC Milan ile görüşmeler yürütüyor.
Villa Park’tan morali yüksek bir şekilde ayrılmak
Transfer beklendiği gibi gerçekleşirse, Digne başı dik bir şekilde Birmingham’dan ayrılacak. 2022 yılında Everton’dan Villa’ya katılan oyuncu, kulübün son dönemdeki yeniden yükselişinde ve Avrupa’daki başarısında kilit bir rol oynadı. Digne, Aston Villa’dan Avrupa Ligi şampiyonu olarak ayrılacak ve bu, Midlands’taki kariyerine yakışır bir son olacak.
RMC Sport’a göre Digne, hem ulusal ligde hem de Avrupa’da hakimiyetini sürdürmek isteyen PSG ile üç yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. PSG’nin 12 Ağustos’ta UEFA Süper Kupası’nda Aston Villa ile karşılaşması planlandığı için, bu transferin ardından Digne eski kulübüyle neredeyse hemen karşı karşıya gelebilir.
- AFP
Tielemans da Old Trafford’dan ayrılmaya bir adım daha yaklaştı
Villa, bu yaz Youri Tielemans’ı kaybetme ihtimaliyle de karşı karşıya; orta saha oyuncusu, Manchester United’a transferi konusunda ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. Tielemans’ın sözleşmesinde de 35 milyon sterlin olarak belirlenen bir serbest kalma maddesi bulunuyor; bu durum, United bu maddeyi devreye sokmaya karar verirse, Villa’nın Belçika milli takım oyuncusunu elinde tutma imkânını oldukça kısıtlıyor. Zira “Kırmızı Şeytanlar”, sezon öncesi hazırlıkların başlamasından önce bu transferi sonuçlandırmak istiyor.
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