Villa’nın teknik direktörü Unai Emery, geçen sezon boyunca Digne’ye büyük ölçüde güvenerek ona Premier Lig’de 32 maçta ve Villa’nın zaferle sonuçlanan Avrupa Ligi serüveninde – final maçı da dahil olmak üzere – 11 maçta forma şansı verdi. Ancak bu kadar düzenli süre almasına rağmen, kulübün sol bek pozisyonundaki uzun vadeli planları, gelecekte tercih edilen seçenek olarak öne çıkan 24 yaşındaki yedek oyuncu Ian Maatsen’e odaklanıyor.

Bu zihniyet değişikliği, Villa’nın transfer politikasını şimdiden şekillendiriyor. Kulüp, Maatsen’in arkasında kadro derinliğini daha da artırmak amacıyla, eski Brighton oyuncusu Pervis Estupinan’ın transferi için AC Milan ile görüşmeler yürütüyor.