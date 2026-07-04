AFP
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Vozinha, Yeşil Burun Adaları kalecisinin Arjantin karşısında sergilediği kahramanca performansın ardından Lionel Messi’den aldığı ‘inanılmaz’ övgüyü açıkladı
Yeşil Burun Adaları, elenmeden önce Arjantin’i zor durumda bıraktı
Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası serüveni, 32’lü turda Messi’nin Arjantin’ine karşı beklendiği gibi sona erdi; ancak bu, uzatmaların sonlarına kadar süren bir mücadelenin ardından gerçekleşti. Messi, 29. dakikada skoru açarak Dünya Kupası'ndaki 20. golünü attı, ancak Yeşil Burun Adaları pes etmedi ve normal sürede iki kez skoru eşitledi. Ancak 111. dakikada kararlı üçüncü golü yiyerek turnuvadan elendi.
Yeşil Burun Adaları'nın bu olağanüstü serüveninin tartışmasız kahramanı, dört maçta 18 kurtarış yapan kaleci Vozinha oldu. Arjantin karşısında yaptığı bir dizi olağanüstü kurtarış, takımını son ana kadar maçta tuttu.
- AFP
Vozinha, Messi ile yaşadığı duygusal anı paylaşıyor
Maçtan sonra konuşan Vozinha, Messi ile yaşadığı ve sonsuza kadar hafızasında kalacağını söylediği dokunaklı bir anı paylaştı. Kaleci, La Tercera’nın aktardığına göre bu anı şöyle anlattı: “Maçtan sonra Messi’nin yanına gittim. Bana sarıldı ve şöyle dedi: ‘Harikasın. Halkın seninle gurur duymalı.’ Bu benim için inanılmazdı. Leo Messi gibi birinden böyle sözler duymak benim için çok anlamlı.”
O anın bununla bitmediğini de ekleyen Vozinha, Arjantinli kaptandan bu karşılaşmanın hatırası olarak bir şey istediğini açıkladı: “Ona teşekkür ettim ve ‘Teşekkürler Leo. Sen en iyisin’ dedim. Sonra forma değiş tokuşu yapabilir miyiz diye sordum. Leo, röportajdan sonra tünellerde bana formayı vereceğini söyledi.”
Turnuva istatistikleri kahraman statüsünü pekiştiriyor
Vozinha, kale arasında gösterdiği olağanüstü istikrarla damgasını vuran turnuvanın ardından bir kahraman olarak evine döndü; karşılaştığı 74 şutta %78,3’lük kurtarma oranıyla turnuvayı tamamladı.
Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan gibi takımları geride bırakarak eleme turlarını geçmeyi başardı ve ardından, taraftarlarının hafızalarında uzun süre yer edecek bir mücadelede son şampiyon karşısında iyi bir performans sergiledi.
Vozinha, “Mevcut dünya şampiyonuyla karşılaştık ve bugün eşit şartlarda oynadık, hatta maçı kazanma fırsatımız da oldu... Bizim için bu durumdan çok, çok memnun ve gururlu olmamız gerekiyor,” dedi. “Elbette üzgünüz, serüvenimizin burada sona ermesini istemezdik, ancak her şey için çok minnettarım. Tüm takım arkadaşlarıma, herkese, teknik ekibe, federasyona ve buraya gelip bizi desteklemek için büyük çaba gösteren tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.
"Şimdi ise geleceğe bakma ve önümüzde güzel şeyler olduğunu görme zamanı. Harika bir kadromuz var, çok kaliteli oyuncularımız var ve kim bilir, umarım bu gençleri, bu oyuncuları dünyanın en iyi liglerinde oynarken görürüz."
Serbest oyuncudan küresel bir simgeye
Grup aşamasında Yeşil Burun Adaları’nın İspanya’ya karşı aldığı şaşırtıcı 0-0 beraberliğindeki kahramanlıklarının ardından, Vozinha hem saha içinde hem de saha dışında turnuvanın en çok öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi. Turnuvaya Instagram'da yaklaşık 50.000 takipçiyle başlamıştı, ancak İspanya maçının sonucunun açıklanmasından sonraki 24 saat içinde bu rakam neredeyse 14 milyona çıktı; dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, 40 yaşındaki deneyimli kalecinin olağanüstü hikayesini keşfetti.
O zamandan beri sosyal medyadaki takipçi sayısı artmaya devam etti ve Vozinha’nın Instagram profilini şu anda 23,8 milyondan fazla kişi takip ediyor. Portekiz’in ikinci lig takımı Chaves’ten ayrıldıktan sonra turnuvaya serbest oyuncu olarak katılan bir futbolcu için bu, şaşırtıcı bir artış; aynı zamanda futbolun en büyük isimlerine karşı sergilediği kahramanlıkların, hikayesini ne kadar uzağa taşıdığını da yansıtıyor.
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