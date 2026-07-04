Vozinha, Yeşil Burun Adaları kalecisinin Arjantin karşısında sergilediği kahramanca performansın ardından Lionel Messi’den aldığı ‘inanılmaz’ övgüyü açıkladı

Vozinha, kale arasında gösterdiği olağanüstü istikrarla damgasını vuran turnuvanın ardından bir kahraman olarak evine döndü; karşılaştığı 74 şutta %78,3’lük kurtarma oranıyla turnuvayı tamamladı.

Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan gibi takımları geride bırakarak eleme turlarını geçmeyi başardı ve ardından, taraftarlarının hafızalarında uzun süre yer edecek bir mücadelede son şampiyon karşısında iyi bir performans sergiledi.

Vozinha, “Mevcut dünya şampiyonuyla karşılaştık ve bugün eşit şartlarda oynadık, hatta maçı kazanma fırsatımız da oldu... Bizim için bu durumdan çok, çok memnun ve gururlu olmamız gerekiyor,” dedi. “Elbette üzgünüz, serüvenimizin burada sona ermesini istemezdik, ancak her şey için çok minnettarım. Tüm takım arkadaşlarıma, herkese, teknik ekibe, federasyona ve buraya gelip bizi desteklemek için büyük çaba gösteren tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.

"Şimdi ise geleceğe bakma ve önümüzde güzel şeyler olduğunu görme zamanı. Harika bir kadromuz var, çok kaliteli oyuncularımız var ve kim bilir, umarım bu gençleri, bu oyuncuları dünyanın en iyi liglerinde oynarken görürüz."