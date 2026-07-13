Xabi Alonso, yeni teknik direktör olarak uzun zamandır beklenen Premier Lig dönüşü için hazırlıklarını sürdürürken Chelsea’deki ‘zorlu göreve’ hazır

Alonso, Chelsea’nin başına geçtiğinden bu yana ilk kez Drake Suite’te basına konuşurken sakin ve kendinden emin bir tavır sergiledi. Chelsea’nin resmi internet sitesinde öne çıkarılan açıklamalarda, kulübün Cobham antrenman tesislerinde fikirlerini uygulamaya koymaya başlamış olan eski Real Madrid ve Bayer Leverkusen teknik direktörü, Blues’u yeni bir döneme taşıyacak kişi olarak seçilmesinden duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

"Öncelikle, herkese bu sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etmek istiyorum," diye söze başlayan Alonso, "Bu görevi üstlenmenin heyecan verici olmasının nedeni çok basit: kulüp, kadro ve bu muhteşem kulübe gelme fırsatı. Bu kulübün bir parçası olmak, spor direktörleriyle, oyuncularla ve Cobham’daki ekibimle birlikte çalışmak istiyorum."