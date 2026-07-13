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Xabi Alonso, yeni teknik direktör olarak uzun zamandır beklenen Premier Lig dönüşü için hazırlıklarını sürdürürken Chelsea’deki ‘zorlu göreve’ hazır
Stamford Bridge’de rüya gibi bir fırsat
Alonso, Chelsea’nin başına geçtiğinden bu yana ilk kez Drake Suite’te basına konuşurken sakin ve kendinden emin bir tavır sergiledi. Chelsea’nin resmi internet sitesinde öne çıkarılan açıklamalarda, kulübün Cobham antrenman tesislerinde fikirlerini uygulamaya koymaya başlamış olan eski Real Madrid ve Bayer Leverkusen teknik direktörü, Blues’u yeni bir döneme taşıyacak kişi olarak seçilmesinden duyduğu memnuniyeti gizlemedi.
"Öncelikle, herkese bu sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etmek istiyorum," diye söze başlayan Alonso, "Bu görevi üstlenmenin heyecan verici olmasının nedeni çok basit: kulüp, kadro ve bu muhteşem kulübe gelme fırsatı. Bu kulübün bir parçası olmak, spor direktörleriyle, oyuncularla ve Cobham’daki ekibimle birlikte çalışmak istiyorum."
- Getty Images Sport
Taraftarlarla güçlü bir bağ kurmak
Alonso’nun felsefesinin merkezinde, takım ile Stamford Bridge’deki taraftarlar arasında uyumlu bir atmosfer yaratmak yer alıyor. Kulübün geçirdiği bir geçiş döneminin ardından İspanyol teknik adam, Chelsea’yi eski konumuna, yani her zaman şampiyon olan bir takım haline geri döndürmeye kararlı; bunu yaparken de taraftarların ilgisini çeken çekici bir futbol tarzı sergilemeyi hedefliyor.
"Heyecan yaratmak, taraftarlarla o bağı kurmak, maçları kazanmak ve başarılı olmak istiyoruz," diye ekledi İspanyol teknik adam. "Bu kulübün büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Burada zaten sağlam bir temel var ve şimdi sahada rekabetçi olabilmemiz için bu temeli daha da güçlendirmek istiyoruz."
Dünyanın en zorlu liginin getirdiği zorluk
Alonso, Liverpool’da geçirdiği efsanevi futbol kariyeri sayesinde İngiliz futbolunu çok iyi tanıyor olsa da, Premier Lig’in zaman içinde geliştiğini kabul ediyor. Bu transfer, onun İngiltere’deki ilk teknik direktörlük görevi olacak ve kendisi, kendi deyimiyle “en üst düzey ortam”da, dünyanın en seçkin teknik direktörlerine karşı taktiksel zekasını sınamayı sabırsızlıkla bekliyor.
"Premier Lig şu anda dünyadaki en rekabetçi lig," diye ekledi İspanyol teknik adam. "Buraya gelmek, teknik direktörlük kariyerimde bu lige geri dönmek benim için bir meydan okuma, ancak bunu kabul etmek, kendimi geliştirmek ve hep birlikte öğrenmek konusunda gerçekten heyecanlıyım."
Blues’un tarihine saygı göstermek
Alonso’nun Chelsea’ye gelişi, onun birçok önemli teknik direktörün izinden gitmesi anlamına geliyor. Kulübün kupa dolu geçmişi ve Stamford Bridge sahasını onurlandıran oyuncuların kalitesi hakkında saygıyla konuşan Alonso, kulübün gelecekteki başarılarından sorumlu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti.
"Chelsea'nin tarihi ortada (herkesin görebileceği şekilde). Sadece başarıları nedeniyle değil, burada forma giymiş tüm o harika oyuncular ve burada görev yapmış pek çok büyük teknik direktör nedeniyle de. (Burada olmak) benim için gerçekten büyük bir onur ve ayrıcalık; işe koyulmak için sabırsızlanıyorum," diye konuştu Alonso.
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