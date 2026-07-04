"Onlar olmaktansa biz olmayı tercih ederim" - Jesse Marsch, Kanada'nın Fas'tan "çok daha iyi" olduğunu vurguluyor ve Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada'nın turnuvadan elenmesinin ardından Alphonso Davies'in neden oynamadığını açıklıyor

Mağlubiyetin hemen ardından konuşan coşkulu Marsch, moralini bozmak yerine Kuzey Amerika ekibinin kaydettiği ilerlemeyi vurguladı. Kağıt üzerinde ağır bir yenilgi olmasına rağmen, baş antrenör, dünya sahnesinde yenilmesi zor olduğunu kanıtlamış Fas takımı karşısında sergilenen performansın çok daha farklı bir hikâye anlattığını düşündü.

“Dostum, biz daha iyi takımdık. Biz daha iyi takımdık. Değil mi? Onlar bizden birkaç hamle daha fazla yaptı, ama yoğunluğu artırmak sorun değildi. Sadece son üçte birde biraz daha kaliteli oynadılar ve biz de gerektiğinde hamle yapma becerimizden biraz yoksunduk,” dedi Marsch, TSN’e.

“Ancak maç planı açısından, nasıl futbol oynamak istediğimiz konusundaki anlayışımız, bir grup oyuncunun kendine inanıp hedefine doğru ilerlemesi ve – ne kadar süredir yenilmediğini bile bilmiyorum – yenilmez bir takımı sınırlarına kadar zorlamamız açısından, ilk yarıda ve hatta ikinci yarının başında bile çok daha iyi takım bizdik. Skorun 1-0 olmasına neden olan tek bir pozisyon vardı; aksi takdirde maç bizim olacaktı.”