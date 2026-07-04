Getty Images Sport
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"Onlar olmaktansa biz olmayı tercih ederim" - Jesse Marsch, Kanada'nın Fas'tan "çok daha iyi" olduğunu vurguluyor ve Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada'nın turnuvadan elenmesinin ardından Alphonso Davies'in neden oynamadığını açıklıyor
- Getty Images Sport
Marsch, Kanada’daki performansını savundu
Mağlubiyetin hemen ardından konuşan coşkulu Marsch, moralini bozmak yerine Kuzey Amerika ekibinin kaydettiği ilerlemeyi vurguladı. Kağıt üzerinde ağır bir yenilgi olmasına rağmen, baş antrenör, dünya sahnesinde yenilmesi zor olduğunu kanıtlamış Fas takımı karşısında sergilenen performansın çok daha farklı bir hikâye anlattığını düşündü.
“Dostum, biz daha iyi takımdık. Biz daha iyi takımdık. Değil mi? Onlar bizden birkaç hamle daha fazla yaptı, ama yoğunluğu artırmak sorun değildi. Sadece son üçte birde biraz daha kaliteli oynadılar ve biz de gerektiğinde hamle yapma becerimizden biraz yoksunduk,” dedi Marsch, TSN’e.
“Ancak maç planı açısından, nasıl futbol oynamak istediğimiz konusundaki anlayışımız, bir grup oyuncunun kendine inanıp hedefine doğru ilerlemesi ve – ne kadar süredir yenilmediğini bile bilmiyorum – yenilmez bir takımı sınırlarına kadar zorlamamız açısından, ilk yarıda ve hatta ikinci yarının başında bile çok daha iyi takım bizdik. Skorun 1-0 olmasına neden olan tek bir pozisyon vardı; aksi takdirde maç bizim olacaktı.”
Alphonso Davies'in yokluğunun nedeni açıklandı
Gecenin en çok konuşulan konularından biri, takımın sembolü Alphonso Davies’in yokluğuydu; oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin daha önce ortaya konan iyimser beklentilere rağmen kadroda yer almadı. Bayern Münih’in yıldızı, uzun süredir devam eden bir sorunla boğuşuyordu ve Marsch, bu kararın nihayetinde oyuncunun uzun vadeli sağlığını korumak amacıyla alındığını doğruladı.
Durumu açıklayan Marsch, 25 yaşındaki oyuncunun eleme maçı öncesindeki hazırlık sürecinde hamstringine güvenmediğini belirtti. Teknik direktör şöyle devam etti: “Alphonso, vücuduna güvenmeyi öğreniyor. O ne kadar oynamak istese de, biz de onun oynamasını ne kadar istesek de, bu riski almaya değmezdi.”
Turnuvada sadece 15 dakika
Davies, Mayıs ayı başında Bayern Münih’in Paris Saint-Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında hamstring sakatlığı geçirmiş ve bu nedenle Kanada’nın grup aşamasındaki tüm maçlarında forma giyememişti. Turnuva ilerledikçe, sahaya çıksa bile tam formundan çok uzak olacağı giderek daha net hale geldi.
Kanada'nın Dünya Kupası macerası sona erdiğinde, Davies'in turnuvadaki süre, son 32 turunda Güney Afrika karşısında oynadığı sadece 15 dakikayla sınırlı kalmıştı. Bu, birçok kişinin ev sahibi takımda merkezi bir rol üstlenmesini umduğu bir oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu.
- Getty Images Sport
Ortak sunucular için pişmanlık yok
Kendi sahasında elenmenin yarattığı hayal kırıklığına rağmen Marsch, Kanada’nın agresif ve ileriye dönük futbol felsefesinin doğru yol olduğu konusundaki inancından ödün vermiyor. Hatta, maçı sonuçlandıran rakibin soğukkanlı oyun tarzına kıyasla kendi takımının kimliğini tercih ettiğini bile ifade etti.
“Taraftarlarımızın böyle bir takımı destekleme şansı bulması ne büyük bir ayrıcalık. Maçtan sonra da devam eden, defansif oynamayan, daha iyi olabileceğini gösteren bir takım, değil mi? Elbette bu tür durumlara daha sık girmeliyiz, sonra da başarılı olmanın yollarını bulmalı ve bunun üzerine inşa etmeliyiz,” diye ekledi. “Ama ne harika bir takım. Onlar olmaktansa biz olmayı tercih ederim. Fas ne kadar iyi olursa olsun, biz olmayı tercih ederim. Değil mi? Yani, oyuncularımızla gerçekten gurur duyuyorum. Maçı sonuna kadar kovaladık. Şu anda üzgünler, ama tanrım, daha fazla gurur duyamazdım.”
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