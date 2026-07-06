AFP
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Jack Grealish için ikinci bir şans mı? Everton’a kiralanmasının ardından Man City’deki geleceğine dair son gelişmeler – Enzo Maresca, Etihad Stadyumu’nda Pep Guardiola’nın yerini alacak
Maresca, Grealish’in transferini durdurdu
Grealish’in kaçınılmaz gibi görünen City’den ayrılışı, Pep Guardiola’nın halefi olarak Maresca’nın göreve gelmesiyle askıya alındı. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu kiralık olarak geçirdikten sonra bu yaz Etihad Stadyumu’ndan kalıcı olarak ayrılmaya mahkum gibi görünüyordu.
Ancak TEAMtalk’ın haberine göre Maresca, yönetim kuruluna yaklaşan sezon öncesi hazırlık döneminde bu kanat oyuncusunu bizzat değerlendirmek istediğini iletti. Yeni İtalyan teknik direktör, acil ve düşük bedelli bir satışa izin vermek yerine, eski Aston Villa kaptanına A takım kadrosunda önemli bir yeri geri kazanması için gerçek bir fırsat sunmaya tamamen hazır.
- Getty Images Sport
Maresca İçin Tanıdık Bir Ortam
Bu durum, yeni baş antrenör için hiç de yabancı bir durum değil. Maresca, daha önce Guardiola’nın yardımcısı olarak Grealish ile birlikte çalışmıştı; kulüpteki pek çok kişi, bu dönemi hâlâ kanat oyuncusunun City’deki kariyerinin zirvesi olarak gösteriyor — 23 Premier Lig maçında ilk 11’de yer alarak toplam 12 gol ve asist kaydetmişti.
Maresca, Grealish’e uzun zamandır büyük bir saygı besliyor ve onun içinde hâlâ keşfedilmemiş bir potansiyel olduğuna inanıyor — ona göre bu potansiyel, Grealish’in Guardiola döneminin son aşamasında sergilediğinden çok daha fazla.
Everton transferi askıya alındı
Ani teknik direktör değişikliği, Everton’ı – Grealish’i bir sezon daha kadrosuna katma konusundaki süregelen ilgisine rağmen – olası bir takip transferi için beklemek zorunda bıraktı. Toffees, genç Chelsea kanat oyuncusu Tyrique George’u kadrosuna katmak üzere kulüpler arası kalıcı bir anlaşmayı tamamlamış olsa da, bu oyun kurucuyu – muhtemelen üst üste ikinci kez kiralama yoluyla – kadrosuna katmaya hâlâ son derece istekli.
Grealish, geçen sezonu Goodison Park’ta elit seviyedeki itibarını yeniden inşa ederek geçirdi ve Premier Lig’de 18 maçta ilk 11’de forma giyerek 6 asist ve 2 gol kaydederek kendini öne çıkan yaratıcı oyunculardan biri olarak kanıtladı. Sürekli yükselişi, iç saha sezonunu talihsiz bir şekilde erken sona erdiren trajik bir ayak kırığı sakatlığıyla durduruldu.
- Getty Images Sport
Son karar için aceleye gerek yok
City, bir satış olasılığının kapısını tamamen kapatmış değil ve Grealish’in sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle transfer döneminin ilerleyen günlerinde gelecek teklifleri hâlâ değerlendirecektir. Yine de, Maresca’nın göreve gelmesinden bu yana kulübün tutumu açıkça yumuşadı; teknik direktör, herhangi bir ayrılığa yeşil ışık yakılmadan önce oyuncu hakkında kendi değerlendirmesini yapmak istiyor.
Kısa bir süre önce neredeyse kesin gibi görünen bir ayrılık, Maresca yönetiminde gerçek bir ikinci şansa dönüştü – ancak Everton ve muhtemelen diğer kulüpler de henüz yarıştan çekilmedi. Grealish'in nereye gideceğine dair bir kararın, transfer döneminin sonlarına doğru verilmesi bekleniyor.
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