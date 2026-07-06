Jack Grealish için ikinci bir şans mı? Everton’a kiralanmasının ardından Man City’deki geleceğine dair son gelişmeler – Enzo Maresca, Etihad Stadyumu’nda Pep Guardiola’nın yerini alacak

Grealish’in kaçınılmaz gibi görünen City’den ayrılışı, Pep Guardiola’nın halefi olarak Maresca’nın göreve gelmesiyle askıya alındı. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu kiralık olarak geçirdikten sonra bu yaz Etihad Stadyumu’ndan kalıcı olarak ayrılmaya mahkum gibi görünüyordu.

Ancak TEAMtalk’ın haberine göre Maresca, yönetim kuruluna yaklaşan sezon öncesi hazırlık döneminde bu kanat oyuncusunu bizzat değerlendirmek istediğini iletti. Yeni İtalyan teknik direktör, acil ve düşük bedelli bir satışa izin vermek yerine, eski Aston Villa kaptanına A takım kadrosunda önemli bir yeri geri kazanması için gerçek bir fırsat sunmaya tamamen hazır.



