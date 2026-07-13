Chelsea, Manchester United’dan transferinden bir yıl sonra kanat oyuncusunu satmaya hazırlanırken, Xabi Alonso Alejandro Garnacho’ya olan ilgisini doğruladı

Alonso, Garnacho’nun Chelsea’deki kariyerinin sadece bir hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından fiilen sona erdiğini ima etti. Oyuncunun geleceği hakkında konuşan yeni atanan teknik direktör, eski Manchester United yıldızının gelecek planlarında yer alacağına dair herhangi bir garanti vermeyi reddetti ve transferle ilgili kulüp yönetimi ile yapılan görüşmelerin halihazırda ileri bir aşamada olduğunu belirtti.

Kanat oyuncusuna başka kulüplerden, özellikle de Serie A ekibi Roma’dan ilgi olduğunu doğrulayan Alonso, mevcut durum hakkında gizemli ama dürüst bir tavır sergiledi. The Telegraph’ın aktardığı açıklamalarda Alonso, gazetecilere şunları söyledi: “Durum şu ki, spor direktörleriyle görüştük ve diğer kulüplerden de ona ilgi var. Bakalım nasıl gelişecek, ama umarım tüm taraflar için en iyi şekilde sonuçlanır.”



