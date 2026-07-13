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Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Çeviri:

Chelsea, Manchester United’dan transferinden bir yıl sonra kanat oyuncusunu satmaya hazırlanırken, Xabi Alonso Alejandro Garnacho’ya olan ilgisini doğruladı

Transfers
A. Garnacho
X. Alonso
Chelsea
M. United
Premier Lig

Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso’nun yaptığı açıklamaların ardından, Alejandro Garnacho’nun Stamford Bridge’deki çalkantılı dönemi erken bir son bulacak gibi görünüyor. Sadece on iki ay önce büyük beklentilerle Batı Londra’ya gelen Arjantinli milli futbolcu, kulübün kadrosunu yeniden şekillendirme çabaları kapsamında artık takımdan ayrılacağı yönünde haberlere konu oluyor.

  • Alonso, Garnacho'nun ayrılmasına yol açıyor

    Alonso, Garnacho’nun Chelsea’deki kariyerinin sadece bir hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından fiilen sona erdiğini ima etti. Oyuncunun geleceği hakkında konuşan yeni atanan teknik direktör, eski Manchester United yıldızının gelecek planlarında yer alacağına dair herhangi bir garanti vermeyi reddetti ve transferle ilgili kulüp yönetimi ile yapılan görüşmelerin halihazırda ileri bir aşamada olduğunu belirtti.

    Kanat oyuncusuna başka kulüplerden, özellikle de Serie A ekibi Roma’dan ilgi olduğunu doğrulayan Alonso, mevcut durum hakkında gizemli ama dürüst bir tavır sergiledi. The Telegraph’ın aktardığı açıklamalarda Alonso, gazetecilere şunları söyledi: “Durum şu ki, spor direktörleriyle görüştük ve diğer kulüplerden de ona ilgi var. Bakalım nasıl gelişecek, ama umarım tüm taraflar için en iyi şekilde sonuçlanır.”


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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Batı Londra’da zorlu bir ilk yıl

    Garnacho’nun geçen Ağustos ayında 40 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında United’dan Chelsea’ye katılması, kulüp için büyük bir başarı olarak görülmüştü; ancak bu transfer beklenen etkiyi yaratamadı. 22 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonu boyunca istikrarlı bir performans sergileyemedi ve Blues’un ligi 10. sırada tamamladığı sezonda Premier Lig’de sadece tek bir gol atabildi. Kulüpteki kötü performansı, nihayetinde Arjantin’in Dünya Kupası kadrosuna girememesine neden oldu.

    Avrupa kupalarında yer almadığı bir sezonun ardından kulüp üzerinde mali baskılar da ağır bir yük oluşturuyor. United, transfer bedelinin yüzde 10’unu alma hakkına sahip ve bu durum, yapılacak tüm görüşmelerde önemli bir faktör olacak. Chelsea’nin daha önce rekor düzeyde mali kayıplar kaydetmesi nedeniyle, kadroyu küçültmek ve kaynakları geri kazanmak, Cobham’daki yeni yönetim için bir öncelik haline geldi.

  • Chelsea, kalıcı transfer konusunda ısrarcı

    İngiltere’de geçirdiği zorlu döneme rağmen Garnacho, İtalya’da ciddi ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor; Napoli, Juventus ve AC Milan’ın bu kanat oyuncusunu takip ettiği bildirilirken, Roma da onu kiralık olarak kadrosuna katma isteğini dile getirdi.

    Ancak Chelsea, tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Kulübün transfer ekibi, oyuncuya yatırılan parayı geri kazanmak amacıyla kalıcı bir satışda ısrar ederek, kiralama tekliflerini değerlendirme niyetinde değil.

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  • Xabi alonsoGetty Images

    Stamford Bridge’de yeni bir dönem başlatmak

    Yaklaşan ayrılıklara rağmen Alonso, kulüpte tam bir kültürel yenilenmeye odaklanmış durumda. Dört yıllık bir sözleşme imzalayan İspanyol teknik adam, Chelsea’yi Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürmek ve her zaman kupa adayı olmaktan beklenen standartları yeniden tesis etmekle görevlendirildi. Alonso, felaketle sonuçlanan 2025-26 sezonunun anılarını silmek için sıkı çalışmanın hemen başlayacağını vurguladı.

    “Sıfırdan başlıyoruz,” diye açıkladı teknik direktör. “Elbette bu bir hedef (Avrupa’ya geri dönmek). Ancak bu hedefe ulaşmak için pek çok şeyi doğru yapmalı ve bu sürecin bir parçası olmalıyız: nasıl oynamak istediğimizi, kendimizi nasıl görmek istediğimizi ve nereye gidersek gidelim maça nasıl yaklaşmak istediğimizi. Bu benim işim. Elbette orada olmak istiyoruz ve zaman gösterecek. Ancak biz hırslıyız ve sadece o enerjiyi, o hırsı ve aynı zamanda başarıya ulaşma arzusunu sergilememiz gerekiyor.”

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