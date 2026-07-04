Norveç’in Brezilya karşısında sahip olduğu tarihsel üstünlüğe rağmen – iki galibiyet ve iki beraberlikle övünen – Haaland, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya’yı bu eleme turunun açık favorisi olarak nitelendirdi. Ancak Guimaraes, forvetin bu söylemini hemen gördü ve bunun beklenti yükünü başkalarına kaydırmak için yapılan taktiksel bir hamle olduğunu öne sürdü.

Caze TV’ye konuşan Guimaraes, “Söylediklerinde çok kurnaz davranıyor. Tüm sorumluluğu kendilerinden alıp bize yüklüyor. Açıkçası, insanların ne yaptığı pek umurumda değil. Futbol sahada karar verilir. On bir karşı on bir. Harika ve çekişmeli bir maç olacak. Onların da kendine has nitelikleri var. Uzun boylu oyuncuları var, ortalar yapmaya çalışacaklar. Akıllı oynamalıyız. O kurnaz; baskıyı kendi takımından uzaklaştırıyor. Hazırlıklı olmalıyız."