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Bruno Guimaraes, Brezilya’nın “kurnaz” Erling Haaland’ı susturması gerektiğini söylüyor; orta saha oyuncusu, Norveç ile yapılacak karşılaşmada Martin Odegaard ile orta sahada yaşanacak mücadeleyi bekliyor
Haaland'ın psikolojik oyunları ciddiye alınmadı
Norveç’in Brezilya karşısında sahip olduğu tarihsel üstünlüğe rağmen – iki galibiyet ve iki beraberlikle övünen – Haaland, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya’yı bu eleme turunun açık favorisi olarak nitelendirdi. Ancak Guimaraes, forvetin bu söylemini hemen gördü ve bunun beklenti yükünü başkalarına kaydırmak için yapılan taktiksel bir hamle olduğunu öne sürdü.
Caze TV’ye konuşan Guimaraes, “Söylediklerinde çok kurnaz davranıyor. Tüm sorumluluğu kendilerinden alıp bize yüklüyor. Açıkçası, insanların ne yaptığı pek umurumda değil. Futbol sahada karar verilir. On bir karşı on bir. Harika ve çekişmeli bir maç olacak. Onların da kendine has nitelikleri var. Uzun boylu oyuncuları var, ortalar yapmaya çalışacaklar. Akıllı oynamalıyız. O kurnaz; baskıyı kendi takımından uzaklaştırıyor. Hazırlıklı olmalıyız."
- AFP
Haaland’ı durdurmaya yönelik taktiksel plan
Guimaraes, Brezilya’nın antrenman sahasında Norveç’in özellikle fiziksel gücü ve hava topu üstünlüğü gibi belirgin tehditlerini etkisiz hale getirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı. Dünya Kupası’nda beş golü bulunan Haaland’ı takım arkadaşlarının paslarından uzak tutmanın, Carlo Ancelotti’nin takımının öncelikli hedeflerinden biri olacağını belirtti.
"Onunla (Haaland) karşı karşıya oynamıştım; bana göre o, Kane ile birlikte dünyanın en iyi forvetlerinden biri," diye açıkladı orta saha oyuncusu. "Topun ona ulaşmasını engellemeye çalışmalıyız. Bizim deyimimizle 'saldırı sırasında markaj' yapmalıyız; ona boşluk vermemek için her zaman biri ona yapışık kalmalı çünkü tek bir topla maçı belirleyebileceğini biliyoruz; yarın ona o topu vermemeliyiz."
Orta saha hakimiyeti ve Odegaard düellosu
Haaland’ın oluşturduğu tehdidin ötesinde, bu maç orta sahada Guimaraes ile Arsenal kaptanı Odegaard arasında heyecan verici bir bireysel mücadeleye sahne olacak. Şu ana kadar dört maçta tam 44,4 km gibi şaşırtıcı bir mesafe kateden Brezilyalı orta saha oyuncusu, Gunners’ın yıldızı karşısında kendini sınama fırsatını sabırsızlıkla bekliyor.
Odegaard ile karşılaşması sorulduğunda Guimaraes, “Umarım üstünlük sağlayabilirim,” dedi. “Futbol bir takım sporudur, ancak bu bireysel düellolar da önemlidir. İyi bir günümüzde olmamız gerekiyor. Her şey birkaç saniye içinde karar verebilir. Onlar, duran top ya da faulle maçı belirleyebilecek bir takım. Burada tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Bence ilginç bir maç olacak; en iyi takım kazansın, umarım o da biz oluruz."
- Getty Images Sport
Kurtuluş ve tarihsel gerekçe
Guimaraes için Dünya Kupası, dört yıl önce Katar’da yaşadığı hayal kırıklığı yaratan deneyimin ardından kendini affettirme şansı anlamına geliyor. 28 yaşında ikinci Dünya Kupası’na katılan orta saha oyuncusu, önceki turnuvaya ilişkin samimi bir değerlendirmede bulundu. “2022’de beklentileri karşılayamadım,” diye itiraf eden Guimaraes, o turnuvada Brezilya’nın oynadığı beş maçın sadece ikisinde forma giymiş ve oyuna yedek olarak girdikten sonra toplamda yalnızca 67 dakika sahada kalmıştı.
Orta saha oyuncusu ayrıca, iki takım arasında çok az karşılaşma olmasına rağmen Brezilya'nın Norveç'i hiç yenememiş olmasının takıma ekstra motivasyon sağladığını da belirtti. "Bu bizim için daha fazla motivasyon, değil mi? Bu olumsuz rekoru kırmak için... Takımların birbiriyle karşılaşmasının üzerinden uzun zaman geçtiğini biliyoruz; o zamandan bu yana çok şey oldu. Bu bir motivasyon kaynağı. Kendi tarihimizi yazmak ve isimlerimizi Brezilya tarihine kazımak istiyoruz. Yarın bunun için bir fırsatımız var," diye ekledi.
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