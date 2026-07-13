AFP
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Jules Koundé, Barcelona’nın yıldızları Fransa ile İspanya arasındaki Dünya Kupası yarı final karşılaşmasına hazırlanırken Lamine Yamal ile aralarındaki gerginliği önemsemediğini belirtti
Barcelona takım arkadaşları arasında herhangi bir gerginlik yok
Yamal, 2018 Dünya Kupası şampiyonu ile yapılacak karşılaşma öncesinde oldukça kendinden emin bir tavır sergilemişti; ancak Fransız savunma oyuncusu, Barcelona’daki takım arkadaşının sözlerinde hiçbir saygısızlık olmadığını vurguladı. Koundé, genç oyuncunun maç öncesi açıklamalarıyla ilgili giderek artan tartışmalara değinerek, “Lamine’den hiçbir zaman saygısızlık hissetmedik,” dedi.
Çok yönlü savunma oyuncusu, kulüp arkadaşının zihniyetini anladığını vurguladı. Koundé, “Lamine’yi çok iyi tanıyorum; bu, onun için bir özgüven göstergesi ve ekstra bir motivasyon kaynağıdır,” diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Yamal'ın kendinden emin sözleri tartışmayı alevlendirdi
Bu açıklamalar, Yamal’ın Salı günü Dallas’ta oynanacak yarı final maçında İspanya’nın değil, Fransa’nın korkması gerektiğini belirtmesinin ardından geldi. Yamal, çeyrek finalde İspanya'nın Belçika'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından gazetecilere, "Bence Fransa'nın korkması gereken bir takım varsa, o da biz olmalıyız," dedi. "Onları daha önce eleyen bizdik," diye ekleyen Yamal, Euro 2024 yarı finalinde ve geçen yılki Uluslar Ligi karşılaşmasında İspanya'nın Fransa'ya karşı kazandığı zaferlere atıfta bulundu.
Belçika maçında maçın en iyi oyuncusu seçilen Yamal, Fransa ile yapılacak karşılaşma öncesinde de aynı meydan okuyan tavrını sürdürdü. "Kimseyi korkutmuyoruz," dedi. "İkimizin de harika takımlar olduğu, en üst düzey milli takımlar olduğu açık ve bana göre onlar en iyiler arasında yer alıyor. Ne olacağını göreceğiz."
Konate, sükûnet ve alçakgönüllülük çağrısında bulunuyor
Yamal’ın sözleri Fransız kampında cevapsız kalmadı; Real Madrid’in yeni transferi Ibrahima Konate, Barcelona forvetinin kışkırtmasına doğrudan yanıt verdi. “Ne derse desin. Açıkçası, söylediklerine kulak asmıyoruz. Kimseyi korkmamalıyız, alçakgönüllü kalmalı ve turnuvanın bu aşamasında o tuzağa düşmemeliyiz," diyen Konate, basın toplantısında Fransa'nın hazırlıklarının söz düellolarından ziyade tamamen maçın kendisine odaklandığını da sözlerine ekledi.
- Getty Images Sport
Topa hakimiyet için taktiksel mücadele
Saha dışında yaşanan sözlü atışmaların ötesinde, Kounde, Luis de la Fuente’nin takımının ortaya koyduğu taktiksel zorluğa odaklandı. İspanya, rakibi boğan top hakimiyetiyle tanınıyor ve Kounde, Fransa’nın tur atlama şansı yakalamak için alışılmış yaklaşımını uyarlaması gerektiğini kabul etti. Genellikle savunma sağlamlığı ve etkili kontra ataklara dayanan Fransız oyun planının, İspanya’nın ritmini bozmak için biraz değiştirilmesi gerekebilir.
Koundé, üç kez Avrupa şampiyonu olan bu takıma karşı oynamanın zorluğunu şöyle açıkladı: "İspanya’nın gücü, takım oyununda ve top hakimiyetindedir. Bizim oyunumuz, geçişlere dayalı olarak biraz farklı olsa da, yarın onları başarısızlığa uğratmak için topu elimizde tutmak istiyoruz. İspanya karşısında 90 dakika boyunca topu onlara bırakamazsınız, çünkü sonunda boşluklar bulurlar ve sizi yorarlar."
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