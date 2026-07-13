Jules Koundé, Barcelona’nın yıldızları Fransa ile İspanya arasındaki Dünya Kupası yarı final karşılaşmasına hazırlanırken Lamine Yamal ile aralarındaki gerginliği önemsemediğini belirtti

Yamal, 2018 Dünya Kupası şampiyonu ile yapılacak karşılaşma öncesinde oldukça kendinden emin bir tavır sergilemişti; ancak Fransız savunma oyuncusu, Barcelona’daki takım arkadaşının sözlerinde hiçbir saygısızlık olmadığını vurguladı. Koundé, genç oyuncunun maç öncesi açıklamalarıyla ilgili giderek artan tartışmalara değinerek, “Lamine’den hiçbir zaman saygısızlık hissetmedik,” dedi.

Çok yönlü savunma oyuncusu, kulüp arkadaşının zihniyetini anladığını vurguladı. Koundé, “Lamine’yi çok iyi tanıyorum; bu, onun için bir özgüven göstergesi ve ekstra bir motivasyon kaynağıdır,” diye açıkladı.