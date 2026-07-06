AFP
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“Neymar, Ronaldinho’nun icat ettiği şeyi yapıyor” - Eski Brezilya milli futbolcusu, 2002 Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun, duygusal bir veda töreninin ardından tüm zamanların en golcü oyuncusuna nasıl ilham verdiğini anlatıyor
Neymar, Brezilya’nın mağlubiyetiyle veda etti
Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç’e karşı aldığı şok edici 2-1 yenilginin ardından Neymar, milli futboldan emekli olduğunu resmen açıkladı. Takımın simgesi haline gelen forvet, Selecao formasıyla 130 maçta inanılmaz bir şekilde 80 gol ve 59 asist kaydetmiş olarak, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu sıfatıyla efsanevi milli kariyerine son verdi.
Milli takım rekorlarındaki konumuna rağmen, birçok kişi Neymar’ın mirasının 2002 Dünya Kupası şampiyonu Ronaldinho’nun mirarına tam olarak yetişemediğini düşünüyor; eski yıldız Juliano Belletti de bu görüşü paylaşanlardan biri.
- AFP
Belletti, Neymar’ın başarısını Ronaldinho’ya atfediyor
Eski Barcelona ve Brezilya milli takımı sağ bek oyuncusu Belletti, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde Ronaldinho ile aynı soyunma odasını paylaşmış olmanın getirdiği benzersiz bir bakış açısıyla hemen konuya dahil oldu. Belletti, Neymar’ın tüm oyun stilinin, selefi tarafından atılan çığır açıcı temellerin doğrudan bir evrimi olduğunu iddia etti.
“Bence Neymar, Ronaldinho’nun icat ettiği ve yarattığı şeyleri yapıyor,” diyen Belletti, DAZN’de Brezilya’nın modern oyun stilinin köklerini eski takım arkadaşına dayandırdı. “Bence o pek çok şeyi icat etti – topu bu kadar yakın tutarak yaptığı dripling, arkadan verdiği paslar ve arkadan yaptığı ters vuruşlar. Bütün bunları bir Brezilyalı’nın sihriyle bir araya getirdiğinde, bence Neymar işte buradan geliyor.”
Saf güç, asla sahte değildir
Belletti, Ronaldinho’nun sahne arkasında sistemli bir çaba sarf etmeden, yalnızca doğuştan gelen yeteneğiyle başarıya ulaştığına dair uzun süredir devam eden ve inatçı futbol efsanesini sert bir şekilde çürütmüştür. Eski defans oyuncusu, kamuoyundaki algının aksine, efsanevi oyun kurucunun günlük hazırlıklarına son derece ciddiyetle yaklaştığını vurgulamıştır.
“Öyle görünmüyor olabilir, ama Ronaldinho çok antrenman yapardı, bunu size çok ciddiyim,” diyen Belletti, Katalan güneşi altında yapılan yoğun küçük saha antrenmanlarını hatırlattı. “Küçük bir sahaydı, dar bir alandı ve topu aldığında bire bir ya da ikiye karşı ikiye girerdi; bunu her gün, her hafta yapardı. O driplingi yapmak ve sürekli ilerlemek için sahip olması gereken güç… Asla numara yapmazdı; asla yere düşmezdi.
“Sahip olduğu kalite ve çalışma şekli sayesinde, Neymar gibi oyuncuların ilham alabileceği bir örnek oldu; Neymar da daha sonra tam olarak onun yaptıklarını yaptı.”
- AFP
Bir dönemin sonu
Neymar, hem kendisi hem de Selecao için hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası serüveninin ardından turnuvaya veda etti. Sakatlığı nedeniyle Brezilya’nın grup aşamasındaki ilk iki maçını kaçıran Neymar, İskoçya’ya karşı alınan son grup aşaması galibiyetinde sahalara geri döndü. Ardından Norveç maçına yedek kulübesinde başladı ve oyuna girerek maçın son dakikalarında bir penaltıyı gole çevirdi; ancak bu gol, takımını Dünya Kupası’ndan elenmekten kurtarmaya yetmedi.
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