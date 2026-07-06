“Neymar, Ronaldinho’nun icat ettiği şeyi yapıyor” - Eski Brezilya milli futbolcusu, 2002 Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun, duygusal bir veda töreninin ardından tüm zamanların en golcü oyuncusuna nasıl ilham verdiğini anlatıyor

Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç’e karşı aldığı şok edici 2-1 yenilginin ardından Neymar, milli futboldan emekli olduğunu resmen açıkladı. Takımın simgesi haline gelen forvet, Selecao formasıyla 130 maçta inanılmaz bir şekilde 80 gol ve 59 asist kaydetmiş olarak, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu sıfatıyla efsanevi milli kariyerine son verdi.

Milli takım rekorlarındaki konumuna rağmen, birçok kişi Neymar’ın mirasının 2002 Dünya Kupası şampiyonu Ronaldinho’nun mirarına tam olarak yetişemediğini düşünüyor; eski yıldız Juliano Belletti de bu görüşü paylaşanlardan biri.