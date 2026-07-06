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Fransa, Dünya Kupası’nda oynama yasağı endişesi nedeniyle FIFA’dan Michael Olise’ye Paraguay maçında gösterilen sarı kartın iptal edilmesini talep etti
Fransa, yıldız oyuncusunun cezalandırılmasından endişe ediyor
Olise, 2026 Dünya Kupası’nın en göze çarpan oyuncularından biri oldu; ancak turnuvanın sonraki aşamalarında yer alması şu anda tehlike altında. Oyun kurucu, Cumartesi günü oynanan eleme maçı sırasında Paraguaylı Matias Galarza ile yaşadığı hararetli bir tartışmanın ardından sarı kart gördü. Galarza, yüzüne temas olduğunu iddia ederek yere yığılırken, televizyon tekrarları Fransız oyuncunun ilk temasının rakibinin formasını çekmekle sınırlı olduğunu gösterdi.
Bu sarı kartın önemi büyük, zira Olise artık zorunlu bir maçlık cezasına sadece bir kart uzaklıkta. Perşembe günü Foxborough’da Fas ile oynanacak çeyrek final mücadelesinde bir sarı kart daha alırsa, İspanya ya da Portekiz ile oynanacak olası yarı final maçında forma giyemeyecek.
- Getty Images Sport
Balogun emsali
The Athletic’e göre, FFF, Fransız yetkililerin açık bir hakem hatası olarak değerlendirdiği durumu düzeltmek için dünya futbolunun yönetim organına başvurdu. Bu itiraz, turnuva kapsamında büyük bir disiplin tartışmasının yaşandığı bir dönemde geldi. FIFA kısa süre önce, ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun’a verilen bir maçlık cezasını askıya alma yönünde eşi benzeri görülmemiş bir karar aldı. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Futbol Federasyonu’nun kapsamlı bir hukuk ekibinin dahil olduğu üst düzey müdahalelerin ardından geldi. Balogun, Bosna-Hersek maçında ilk başta kırmızı kart görmüş olsa da, FIFA disiplin yönetmeliğinin 27. maddesine atıfta bulunarak oyuncunun son 16 turunda Belçika ile oynanacak maça çıkmasına izin verdi.
FFF, mevcut talebini ABD’deki durumdan hemen ayırarak, itirazlarının tamamen Olise’nin özel durumunun esaslarına dayandığını vurguladı. Federasyon, sarı kartın başlı başına bir haksızlık olduğunu ve diğer kararlardan bağımsız olarak silinmesi gerektiğini savunuyor. Ancak talebin zamanlaması, Balogun’un cezasının hafifletilmesinin ardından üye federasyonların artık saha içi kararlara itiraz etmeye daha istekli olduklarını gösteriyor.
Olise'nin istatistikleri, bu tehdidin boyutunu ortaya koyuyor
Disiplin tartışmasının ötesinde, Olise’nin Fransa’nın turnuva performansındaki etkisi göz önüne alındığında, herhangi bir maçtan men cezasının uygulanacağı zamanlama özellikle zarar verici olacaktır. Bayern Münih’in kanat oyuncusu şu anda beş asistle Dünya Kupası asist sıralamasında birinci sırada yer alıyor; bu, 1994’ten bu yana tek bir turnuvada bir oyuncu tarafından kaydedilen en yüksek asist sayısı ve 1970’te Pele’nin kırdığı altı asistlik tüm zamanların rekoruna sadece bir asist uzaklıkta. Turnuva boyunca şimdiden iki kez Maçın En İyi Oyuncusu seçildi – ilki, Kylian Mbappé’nin golünü hazırladığı Fransa’nın Senegal’i 3-1 yendiği açılış maçındaki performansı için; ikincisi ise 2 asist yaptığı İsveç’i 3-0 mağlup ettikleri son 32 turu maçında.
Bu istikrarlı performansı, onu turnuvanın Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri haline getirdi; eski Fransa milli futbolcusu Thierry Henry ise onun oyununu “başka bir gezegende” oynuyor olarak nitelendirdi. Özellikle Didier Deschamps’ın takımının hücum ritmini Mbappé ile olan uyumu üzerine kurduğu düşünülürse, potansiyel bir yarı final maçında bu kadar yaratıcı bir oyuncuyu kaybetmek, Fransa’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline ulaşma umutları için büyük bir darbe anlamına gelecektir.
- Getty Images Sport
FIFA, yoğun bir inceleme altında
Turnuvanın disiplin sürecinin adaleti mercek altına alınmışken, tüm gözler FIFA’ya çevrilmiş durumda; Fransa’ya ev sahibi ülkeye gösterilen aynı hoşgörüyü gösterip göstermeyecekleri merak ediliyor. Şu an için Olise, olası bir yarı final maçını kaçırmanın eşiğinde. Eğer FIFA itirazı reddederse, Olise Fas karşısında son derece temkinli oynamak zorunda kalacak.
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