Fransa, Dünya Kupası’nda oynama yasağı endişesi nedeniyle FIFA’dan Michael Olise’ye Paraguay maçında gösterilen sarı kartın iptal edilmesini talep etti

Olise, 2026 Dünya Kupası’nın en göze çarpan oyuncularından biri oldu; ancak turnuvanın sonraki aşamalarında yer alması şu anda tehlike altında. Oyun kurucu, Cumartesi günü oynanan eleme maçı sırasında Paraguaylı Matias Galarza ile yaşadığı hararetli bir tartışmanın ardından sarı kart gördü. Galarza, yüzüne temas olduğunu iddia ederek yere yığılırken, televizyon tekrarları Fransız oyuncunun ilk temasının rakibinin formasını çekmekle sınırlı olduğunu gösterdi.

Bu sarı kartın önemi büyük, zira Olise artık zorunlu bir maçlık cezasına sadece bir kart uzaklıkta. Perşembe günü Foxborough’da Fas ile oynanacak çeyrek final mücadelesinde bir sarı kart daha alırsa, İspanya ya da Portekiz ile oynanacak olası yarı final maçında forma giyemeyecek.