Belçika, FIFA’nın Folarin Balogun ile ilgili kararına itiraz edecek; öfkeli RBFA ise şok edici kırmızı kart kararıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı

FIFA’nın Folarin Balogun’a verilen bir maçlık cezasını askıya alma yönünde attığı şok edici adımın ardından RBFA, bu karara olan şaşkınlığını resmi olarak dile getirdi. Monaco’nun forvet oyuncusu, ABD’nin Bosna-Hersek’i mağlup ettiği maçta kırmızı kart görmüştü; bu tür bir kart genellikle otomatik olarak maçtan men cezasına yol açar. Ancak FIFA’nın müdahalesi sayesinde forvet oyuncusu, Seattle’da oynanacak eleme maçı için sahaya çıkabilecek.

RBFA'nın resmi açıklamasında şuifadeler yer aldı: "FIFA, kararını FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 27. maddesine dayandırmaktadır. Bu madde, FIFA Disiplin Komitesi'nin daha önce uygulanan bir disiplin cezasının infazını askıya almaya karar verebileceğini belirtmektedir. Ancak, aynı FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 66.4. maddesi, kırmızı kartın (oyundan atılma) otomatik olarak takımın bir sonraki maçında oynama yasağına yol açtığını açıkça belirtmektedir; bu durum, bu FIFA Dünya Kupası sırasında verilen tüm önceki kırmızı kartlar için de geçerli olmuştur."