Getty Images Sport
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Belçika, FIFA’nın Folarin Balogun ile ilgili kararına itiraz edecek; öfkeli RBFA ise şok edici kırmızı kart kararıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı
RBFA, FIFA’nın şaşırtıcı kararını sert bir şekilde eleştirdi
FIFA’nın Folarin Balogun’a verilen bir maçlık cezasını askıya alma yönünde attığı şok edici adımın ardından RBFA, bu karara olan şaşkınlığını resmi olarak dile getirdi. Monaco’nun forvet oyuncusu, ABD’nin Bosna-Hersek’i mağlup ettiği maçta kırmızı kart görmüştü; bu tür bir kart genellikle otomatik olarak maçtan men cezasına yol açar. Ancak FIFA’nın müdahalesi sayesinde forvet oyuncusu, Seattle’da oynanacak eleme maçı için sahaya çıkabilecek.
RBFA'nın resmi açıklamasında şuifadeler yer aldı: "FIFA, kararını FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 27. maddesine dayandırmaktadır. Bu madde, FIFA Disiplin Komitesi'nin daha önce uygulanan bir disiplin cezasının infazını askıya almaya karar verebileceğini belirtmektedir. Ancak, aynı FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 66.4. maddesi, kırmızı kartın (oyundan atılma) otomatik olarak takımın bir sonraki maçında oynama yasağına yol açtığını açıkça belirtmektedir; bu durum, bu FIFA Dünya Kupası sırasında verilen tüm önceki kırmızı kartlar için de geçerli olmuştur."
- Getty Images Sport
Brüksel tarafından da atıfta bulunulan yönetmelikler ve emsal kararlar
RBFA’nın açıklaması FIFA Disiplin Yönetmeliği ile sınırlı kalmadı; federasyon, bu kararın Dünya Kupası’nın kendi müsabaka kurallarıyla da çeliştiğini ileri sürdü. Federasyon ayrıca, otomatik men ilkesinin turnuva boyunca tüm katılımcı ülkelere bildirilmiş olduğunu ve bu konunun maç günü yoruma açık bırakılmadığını vurguladı.
Açıklamada şöyle devam edildi: “Ayrıca, yukarıdakilerden bağımsız olarak, bu karar 10.5. maddesinde belirtildiği üzere 2026 FIFA Dünya Kupası Müsabaka Yönetmeliği hükümleriyle doğrudan çelişmektedir... Bu tür bir cezanın otomatik niteliği, 12 Mayıs 2026 tarihinde tüm katılımcı üye federasyonlara dağıtılan 2026 FIFA Dünya Kupası 16 Sayılı Genelgesi’nde de açıkça teyit edilmiştir.”
RBFA, bu kuralın “her maç öncesinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Koordinasyon Toplantılarında tekrarlandığını ve tüm 2026 FIFA Dünya Kupası atölye sunumlarına dahil edildiğini” ekledi ve bu turnuvada ve gelecekteki turnuvalarda adil oyunu korumak için “tüm olası seçenekleri araştırdığını” doğruladı.
UEFA, dürüstlük krizine ilişkin uyarıda bulundu
Avrupa futbolu yönetim organı UEFA da, FIFA’nın bu sporun temel kurallarını ihlal ettiğini öne sürerek eleştiri korosuna katıldı. UEFA, sert bir değerlendirmede yer alan resmi açıklamasında şunları söyledi: “Dün, Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın ardından uygulanan bir maçlık otomatik cezanın yürürlüğünü bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alma kararı, kırmızı çizgiyi aştı.”
Açıklamada şöyle devam edildi: "Futbol, diğer tüm spor dalları gibi, adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temeli olan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açık olabilir. Ancak bu durumda durum böyle değildir. Kırmızı kartın ardından en az bir maçlık otomatik uzaklaştırma, takdir yetkisine bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için yetkili bir organın kararını gerektirmez. Bu, yönetmeliklere yerleşik bir ilkedir ve istisnalara tabi tutulamaz; hele ki turnuvanın ortasında, aynı durumda bulunan ve cezalarını düzenli olarak çeken başka birçok oyuncunun olduğu bir durumda. Kuralların kesinliği, kuralları koruyanlar tarafından artık garanti edilemediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir müsabakanın güvenilirliği sarsılır."
- AFP
Rudi Garcia ve Wayne Rooney'nin tepkileri
Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia, hayal kırıklığını gizlemedi ve durumun saçmalığını vurgulamak için alaycı bir üslup kullandı. Garcia, 5 Temmuz’un ABD’de 1 Nisan Şakası Günü olduğunu bilmediğini söyleyerek şaka yaparken, eski İngiltere kaptanı Wayne Rooney ise eleştirilerinde çok daha doğrudan davrandı. Rooney, bu kararı “tam bir utanç” olarak nitelendirdi ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun liderliğini sorguladı.
"Bunun tam bir rezalet olduğunu düşünüyorum, gerçekten öyle," dedi Rooney BBC'ye. "Bu cezanın askıya alınması için ya kırmızı kartı iptal etmeleri gerekir ki bu muhtemelen doğru karar olur ve o zaman oyuncu sahaya çıkabilir. Ama bir yıl süreyle askıya almak mı? Bence bu tam bir rezalet. Infantino bundan utanmalı. Bu maçtaki sportmenlik ruhu burada sorgulanıyor. Eğer ABD’nin rakibi olsaydım, kesinlikle çok öfkelenirdim. Bu her açıdan yanlış. Bu akşam bir İngiltere veya Meksika oyuncusuysanız ve kırmızı kart görürseniz, bir sonraki maçta oynamayı bekler misiniz? Bu işin sonu nereye varacak?”
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