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Ruben Amorim, Premier Lig’deki transferin suya düşmesinin ardından AC Milan’ın Ederson’a hamle yapmasıyla eski Manchester United hedefinin peşine düşecek
United’ın transferi suya düştü
Olaylar dramatik bir şekilde gelişerek Ederson’un Manchester United’a beklenen transferi suya düştü. 27 yaşındaki oyuncunun Premier Lig devine katılması yaygın olarak bekleniyordu, ancak transfer son aşamada beklenmedik bir engelle karşılaştı. Anlaşma, oyuncunun olağan sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bile iptal edildi.
Transferin suya düşmesi, Bergamo’dan Manchester’a geçmeye hazırlanan eski Salernitana oyuncusunu belirsizlik içinde bıraktı. Ancak, Kırmızı Şeytanlar ile yapılan görüşmelerin bozulması, diğer Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin hemen dikkatini çekti.
- AFP
Amorim, en önemli hedefini belirledi
Calciomercato’ya göre, Milan’ın yeni teknik direktörü Amorim, Rossoneri’nin orta sahasını yeniden şekillendirmek için ihtiyaç duyduğu oyuncuları belirlemek konusunda hiç vakit kaybetmedi. Portekizli teknik adamın Ederson’a büyük hayranlık duyduğu ve onu San Siro’daki yeni kadrosunun belkemiği olacak “rüya” transfer olarak gördüğü söyleniyor. Amorim’in göreve gelmesi, Serie A’da kendini kanıtlamış oyunculara odaklanan bir transfer stratejisi değişikliğinin habercisi oldu.
Milan yönetimi, transferin gerçekleştirilebilirliğini araştırmak üzere Atalanta ile temasa geçti bile. Ederson, İtalya’nın en üst liginde en güvenilir ve dinamik orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı; bu da kulübün bir kez daha Scudetto’ya aday olmayı hedeflediği bir dönemde, Amorim’in taktiksel talepleri için ideal bir profil olduğunu gösteriyor.
Atalanta yüksek bir fiyat talep etti
Milan bir anlaşma imzalamaya istekli olsa da, Atalanta’nın zorlu bir müzakere ortağı olduğu biliniyor. Atalanta, orta saha motorunu şu anda yaklaşık 50 milyon avro değer biçiyor. Ancak Bergamo’daki sözleşme durumu Milan’ın lehine işleyebilir.
Ederson’un mevcut sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek ve sözleşme uzatması konusunda anlaşma sağlanamazsa Atalanta’nın taleplerini düşürmek zorunda kalabileceğine dair söylentiler var. Nerazzurri kulübü, oyuncunun sözleşmesinin son yılına yaklaşmasıyla değerinin düşebileceğinin farkında; bu da Milan’a daha uygun bir transfer ücreti için pazarlık yapma fırsatı sunabilir.
- Getty Images Sport
Amorim, United’a transfer hamlesi planlıyor
Ederson’un yanı sıra Amorim, eski Manchester United bekçisi Noussair Mazraoui ile yeniden bir araya gelmeyi aktif olarak hedefliyor. Geçen ay Massimiliano Allegri’nin ayrılmasının ardından Rossoneri’nin başına geçen Portekizli teknik direktörün, kulüp yönetimine Faslı milli oyuncuyu savunmasını güçlendirmek için öncelikli transfer hedefi olarak belirlediğini bildirdiği belirtiliyor.
2024 yılında Bayern Münih’ten 17 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Mazraoui, savunma hattındaki olağanüstü çok yönlülüğü sayesinde Old Trafford’da 77 maça çıkarak takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
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