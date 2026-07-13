Ruben Amorim, Premier Lig’deki transferin suya düşmesinin ardından AC Milan’ın Ederson’a hamle yapmasıyla eski Manchester United hedefinin peşine düşecek

Calciomercato’ya göre, Milan’ın yeni teknik direktörü Amorim, Rossoneri’nin orta sahasını yeniden şekillendirmek için ihtiyaç duyduğu oyuncuları belirlemek konusunda hiç vakit kaybetmedi. Portekizli teknik adamın Ederson’a büyük hayranlık duyduğu ve onu San Siro’daki yeni kadrosunun belkemiği olacak “rüya” transfer olarak gördüğü söyleniyor. Amorim’in göreve gelmesi, Serie A’da kendini kanıtlamış oyunculara odaklanan bir transfer stratejisi değişikliğinin habercisi oldu.

Milan yönetimi, transferin gerçekleştirilebilirliğini araştırmak üzere Atalanta ile temasa geçti bile. Ederson, İtalya’nın en üst liginde en güvenilir ve dinamik orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı; bu da kulübün bir kez daha Scudetto’ya aday olmayı hedeflediği bir dönemde, Amorim’in taktiksel talepleri için ideal bir profil olduğunu gösteriyor.