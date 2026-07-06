Neymar, “egosunu Brezilya’nın başarısının üstünde tuttuğu” iddiasıyla suçlanırken, Alman efsane ise Carlo Ancelotti’nin takımının Dünya Kupası’ndan elenmesinden “memnun” olduğunu itiraf etti

Sky Germany’deki köşe yazısında Matthaus, Brezilya’nın turnuvadan elenmesine yönelik eleştirilerini yumuşatmadı ve açık sözlü bir şekilde şöyle yazdı: “Brezilya’nın elenmesi beni memnun etti. Bu sızlanma ve el kol hareketlerine artık tahammül edemiyorum.” En sert sözlerini, maçın sonlarında atılan penaltı sırasında Neymar’ın davranışlarına yöneltti ve forvetin bu tavırlarının takım içindeki daha derin bir sorunu ortaya çıkardığını savundu.

Matthaus için o an her şeyi anlatıyordu. "Neymar, penaltıyı çabucak kullanmak yerine, vuruştan hem önce hem de sonra kaleciyle tartıştı. Bu davranışından, egosunu takımın başarısının üstünde tuttuğu anlaşılıyor," diye yazdı.

Penaltı, uzatma süresinin 10. dakikasında ağlara gitti, ancak o sırada Brezilya, Erling Haaland’ın attığı iki golün ardından 2-1 gerideydi ve bu gol, skoru biraz düzeltmekten öteye gitmedi.







