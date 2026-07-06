AFP
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Neymar, “egosunu Brezilya’nın başarısının üstünde tuttuğu” iddiasıyla suçlanırken, Alman efsane ise Carlo Ancelotti’nin takımının Dünya Kupası’ndan elenmesinden “memnun” olduğunu itiraf etti
Neymar’ın tepkisine sempati duyulmuyor
Sky Germany’deki köşe yazısında Matthaus, Brezilya’nın turnuvadan elenmesine yönelik eleştirilerini yumuşatmadı ve açık sözlü bir şekilde şöyle yazdı: “Brezilya’nın elenmesi beni memnun etti. Bu sızlanma ve el kol hareketlerine artık tahammül edemiyorum.” En sert sözlerini, maçın sonlarında atılan penaltı sırasında Neymar’ın davranışlarına yöneltti ve forvetin bu tavırlarının takım içindeki daha derin bir sorunu ortaya çıkardığını savundu.
Matthaus için o an her şeyi anlatıyordu. "Neymar, penaltıyı çabucak kullanmak yerine, vuruştan hem önce hem de sonra kaleciyle tartıştı. Bu davranışından, egosunu takımın başarısının üstünde tuttuğu anlaşılıyor," diye yazdı.
Penaltı, uzatma süresinin 10. dakikasında ağlara gitti, ancak o sırada Brezilya, Erling Haaland’ın attığı iki golün ardından 2-1 gerideydi ve bu gol, skoru biraz düzeltmekten öteye gitmedi.
- AFP
Fransızların birlikteliği, Brezilya’nın tuhaf davranışlarına karşı çıkıyor
Norveçli savunma oyuncusu Leo Ostigard, Casemiro’ya yaptığı dikkatsiz dirsek hareketiyle maçın ikinci penaltısını verdi; ancak Neymar, takımına geri dönüş için en ufak bir umut bile vermek amacıyla penaltıyı çabucak kullanmak yerine, topu ağlara göndermeden önce ve sonra Norveç kalecisiyle uzun süren bir atışmaya girmeyi tercih etti.
Top ağlara girdiğinde – uzatma süresinin 10. dakikasında – maçın kaderi çoktan belli olmuştu; bu da, baskı altında sergilemesi gereken soğukkanlılık anını, zaten kaybedilmiş bir maçta kişisel bir veda golünden biraz daha fazlasına indirgedi.
Matthaus daha sonra Fransa ile keskin bir karşılaştırma yaparak, onların soyunma odasının tamamen farklı ilkelerle işlediğini savundu. “Fransızlarda durum tamamen farklı,” dedi. “Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé gibi süperstarlar bile başarının ancak takımın uyumu sayesinde elde edilebileceğini anlamış durumda. Paraguay’ı 1-0 yendikleri maçta, sınırlarını zorladılar.”
Matthaus, Norveç’i sürpriz aday olarak görüyordu
2-1'lik galibiyet, Norveç'i ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı; bu başarı, Haaland'ın hücumdaki tehdidi kadar, üstün bir savunma performansına da dayanıyordu. Şu anda kulüpsüz olan kaleci Orjan Nyland, ilk yarının en göze çarpan oyuncusuydu; Haaland'ın attığı iki golle maçın dengesi Norveç lehine dönmeden önce, skoru eşit tutmak için bir dizi kritik kurtarış yaptı.
Matthaus, Dünya Kupası başlamadan önce bile Norveç'in bu turnuvada ilerleyeceğine dair gizli bir tahminde bulunduğunu açıkladı ve şöyle dedi: "Norveç, Dünya Kupası başlamadan önce bile benim gizli favorimdi. Elemelerde İtalya'yı iki kez domine ettiler ve şimdi de Brezilya'yı turnuvadan elediler. Martin Odegaard gibi olağanüstü oyuncuları, Antonio Nusa gibi Bundesliga yıldızları ve Erling Haaland gibi bir gol makinesi var. Ancak biraz da şansları yaver gitti ve galibiyeti garantileyen muhteşem bir kalecileri vardı."
Norveç, çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacak. İskandinav ekibinin olağanüstü serisi devam ederken, turnuvanın formda iki takımı arasında devler arası bir mücadele yaşanacak.
- AFP
Gerçekleşmeyen Dünya Kupası hayali
Neymar, milli takımdan emekli olduğunu resmen açıkladı ve Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak tarihe geçen muhteşem kariyerine son verdi. Selecao formasıyla çıktığı 130 maçta, bu forvet 80 gol ve 59 asist gibi olağanüstü bir istatistik kaydetti. Ancak, dört farklı turnuvada yer almasına rağmen, ülkesi için uzun zamandır peşinde olduğu altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanamadan milli takımdan ayrılıyor.
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