AFP
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Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan Hollandalı hakem 38 yaşında hayatını kaybetti
Hollanda futbolu için trajik bir kayıp
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), Cumartesi günü Rob Dieperink’in vefatını doğrulayarak, hakem ekibinin önde gelen bir üyesini kaybetmenin derin üzüntüsünü dile getirdi. Dieperink, 2017 yılından bu yana Eredivisie’de hakemlik yaparak Hollanda’nın en üst liginde saygın bir isim haline gelmişti ve son olarak Euro 2024’te VAR hakemi olarak görev almıştı.
KNVB, haberin ardından samimi bir açıklama yayınladı: “Rob ile birlikte, çok değerli bir hakemi, ama her şeyden önce nazik ve özverili bir meslektaşımızı kaybettik. Düşüncelerimiz, ailesine, arkadaşlarına ve onu seven herkese yöneliktir. Bu büyük kaybın üstesinden gelmeleri için onlara bolca güç ve destek diliyoruz.” 38 yaşındaki Dieperink’in ölüm nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı.
- AFP
Dünya Kupası hayali yarıda kaldı
BBC Sport’a göre, Dieperink’in vefatı mesleki açıdan zor bir dönemde gerçekleşti; zira kendisi kısa süre önce yaklaşan Dünya Kupası için FIFA’nın hakem listesinden çıkarılmıştı. Turnuva için başlangıçta video yardımcı hakemi (VAR) olarak seçilmiş olmasına rağmen, bir önceki ay Londra’da yürütülen bir polis soruşturmasının ardından Mayıs ayında kadrodan çıkarıldı.
Hakem, 9 Nisan'da Crystal Palace ile Fiorentina arasında oynanan Conference League maçı için İngiltere'nin başkentinde bulunmuş ve bu maçta VAR olarak görev yapmıştı. Croydon'daki Wellesley Road'da bir adreste meydana gelen olayın ardından Metropolitan Polisi'nin soruşturma başlatmasıyla mesleki itibarı sorgulanmaya başlanmış ve sonuç olarak yaz aylarında düzenlenecek en önemli uluslararası turnuvadan çıkarılmıştı.
Polis soruşturması ve suçlamaların düşürülmesi
Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Dieperink’in FIFA görevinden uzaklaştırılmasından önce yürütülen soruşturmanın ayrıntıları aktarıldı. Polis şu açıklamayı yaptı: “9 Nisan Perşembe günü, memurlarımız Croydon’daki Wellesley Road’da bir adreste meydana gelen, ergen bir erkek çocuğuna yönelik cinsel saldırı ihbarına müdahale etti. Bunun üzerine, 30’lu yaşlarındaki bir erkek, cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.”
Sonuç olarak, yetkililer delil yetersizliği nedeniyle davayı sürdürmeme kararı aldı. Polis açıklamasında şöyle denildi: “Polis memurları kapsamlı bir soruşturma yürüttü ve CCTV kayıtlarının toplanması ve dijital cihazların incelenmesi dahil olmak üzere mevcut tüm delilleri gözden geçirdi. Bu incelemelerin ardından, delil eşiğinin karşılanmadığı sonucuna vardılar. Konuyla ilgili başka bir işlem yapılmayacaktır.”
- Imago
Dieperink masumiyetini savunuyor
Dieperink, vefatından önce, yöneltilen suçlamaların kendisine verdiği zarardan açıkça bahsetmiş ve herhangi bir suçu olmadığı konusunda ısrar etmişti. Hollanda gazetesi De Telegraaf’a verdiği röportajda hayal kırıklığını şöyle dile getirmişti: “Haksız yere suçlanmış olmam beni çok üzüyor. En başından beri polis soruşturmasına tam olarak işbirliği yaptım ve ayrıca FIFA, UEFA ve KNVB’ye de derhal tam şeffaflık gösterdim.”
Ayrıca FIFA’nın kararına ilişkin hayal kırıklığını dile getirirken, bu çalkantılı dönemde ulusal federasyonunun desteğine minnettar olduğunu da belirtti. “KNVB’den aldığım destek ve bu davayı ele alma biçimleri için minnettarım. FIFA’nın beni artık Dünya Kupası’na atamamaya karar vermesi üzücü; elbette bu konuda hayal kırıklığına uğradım,” diye ekledi ve konuyla ilgili son kamuoyu açıklamalarını yaptı.
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