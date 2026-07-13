Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan Hollandalı hakem 38 yaşında hayatını kaybetti

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), Cumartesi günü Rob Dieperink’in vefatını doğrulayarak, hakem ekibinin önde gelen bir üyesini kaybetmenin derin üzüntüsünü dile getirdi. Dieperink, 2017 yılından bu yana Eredivisie’de hakemlik yaparak Hollanda’nın en üst liginde saygın bir isim haline gelmişti ve son olarak Euro 2024’te VAR hakemi olarak görev almıştı.

KNVB, haberin ardından samimi bir açıklama yayınladı: “Rob ile birlikte, çok değerli bir hakemi, ama her şeyden önce nazik ve özverili bir meslektaşımızı kaybettik. Düşüncelerimiz, ailesine, arkadaşlarına ve onu seven herkese yöneliktir. Bu büyük kaybın üstesinden gelmeleri için onlara bolca güç ve destek diliyoruz.” 38 yaşındaki Dieperink’in ölüm nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı.



