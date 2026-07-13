Hazard geri döndü! Eski Chelsea yıldızının kardeşi bir Fransız kulübüyle sözleşme imzaladı

Lens, Hazard’ı bedelsiz transferle kadrosuna kattığını doğruladı ve çok yönlü hücum orta saha oyuncusunu 2028 yılına kadar kadrosunda tutmayı başardı. 33 yaşındaki oyuncu, Belçika’nın dev kulübü Anderlecht ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçmişti. Bu transfer, gençlik yıllarında kulübün ünlü La Gaillette akademisine katılan oyuncu için önemli bir “döngünün tamamlanması” anını simgeliyor.

2012 yılında kardeşi Eden ile birlikte Chelsea’ye katılmak üzere Lens’ten ayrılan Thorgan, özellikle Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund’da olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanında başarılı bir kariyer sürdürdü. Şimdi ise Ligue 2’de profesyonel futbola adım attığı kulübe geri dönüyor ve Fransız futbolunun üst ligindeki yerini korumaya çalışan takıma zengin bir deneyim katıyor.



