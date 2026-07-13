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Hazard geri döndü! Eski Chelsea yıldızının kardeşi bir Fransız kulübüyle sözleşme imzaladı
Hazard’ın Eve Dönüşü
Lens, Hazard’ı bedelsiz transferle kadrosuna kattığını doğruladı ve çok yönlü hücum orta saha oyuncusunu 2028 yılına kadar kadrosunda tutmayı başardı. 33 yaşındaki oyuncu, Belçika’nın dev kulübü Anderlecht ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçmişti. Bu transfer, gençlik yıllarında kulübün ünlü La Gaillette akademisine katılan oyuncu için önemli bir “döngünün tamamlanması” anını simgeliyor.
2012 yılında kardeşi Eden ile birlikte Chelsea’ye katılmak üzere Lens’ten ayrılan Thorgan, özellikle Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund’da olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanında başarılı bir kariyer sürdürdü. Şimdi ise Ligue 2’de profesyonel futbola adım attığı kulübe geri dönüyor ve Fransız futbolunun üst ligindeki yerini korumaya çalışan takıma zengin bir deneyim katıyor.
Leca, deneyimli yeni transferi övüyor
Bu transfer, Lens’in sportif direktörü Jean-Louis Leca için büyük bir zafer niteliğinde; Leca, Hazard’ın dönüşünün hem sembolik hem de pratik önemini hemen vurguladı. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Leca, kulübün zorlu Avrupa müsabakalarına hazırlanırken akademinin “saf bir ürünü”nü tekrar kadroya kattığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Leca şunları söyledi: “Eski bir kulüp üyesinin geri dönüşü güzel bir semboldür; hele de bu kişi La Gaillette’in saf ürünü ise daha da anlamlıdır. Thorgan ile birlikte, 522 kulüp maçı, 64 Avrupa maçı ve Belçika milli takımında 47 kez forma giymiş bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. Bu üst düzey deneyim, Şampiyonlar Ligi’ne geri döneceğimiz bu sezon takımımız için büyük bir kazanç olacaktır.”
Avrupa’nın en üst düzey liglerinde geçen bir kariyer
Chelsea’de forma şansı bulmakta zorlanan Hazard, 2013 yılında Zulte Waregem’e transfer oldu; burada geçirdiği başarılı sezonun ardından – 14 gol ve ligin en fazla asist sayısını (16) kaydetmesi sayesinde – Ocak 2014’te Belçika’da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. 2015 yılında Mönchengladbach'a kalıcı olarak transfer olan Hazard, burada beş sezon geçirdikten sonra 2019'da Borussia Dortmund'a katıldı ve kulübün Bundesliga'da ikincilik ve DFB-Pokal şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu. Ayrıca 2018 ve 2022 Dünya Kupaları ile Euro 2020'de Belçika milli takımında forma giydi ve 2022-23 sezonunda PSV Eindhoven'a kiralık olarak oynadığı dönemde ulusal kupayı kazandı.
- RC Lens / Adecco
Yine o meşhur dokuz numaraya
Hazard, 2023 yılında Anderlecht’e katıldı ve 2024’te sekiz ay sahalardan uzak kalmasına neden olan ciddi bir diz sakatlığına rağmen, 2025-26 sezonunda Belçika liginde 20 gol katkısı (bir hat-trick ve bir “Ayın Oyuncusu” ödülü dahil) ile verimli bir performans sergiledi; ardından kulübün Croky Kupası finaline yükselmesine katkıda bulundu.
Sezonu 36 maçta 13 golle tamamlayan Hazard, gösterdiği bu performans sayesinde Lens'e geri döndü. Kulübün Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü öncesinde burada 9 numaralı formayı giyecek.
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