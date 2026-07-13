Erling Haaland bambaşka bir adam oldu! Norveçli golcü, “gerçeküstü” turnuva deneyimini değerlendirirken, Dünya Kupası’nın hayatının “en güzel yolculuğu” olduğunu itiraf etti

Norveç’in Dünya Kupası’ndaki rüya gibi serüveni, İngiltere’ye karşı aldığı kıl payı yenilginin ardından acı bir sonla bitti; ancak Haaland, takımının başardığı başarının büyüklüğü karşısında hâlâ hayranlık duyuyor. Turnuva boyunca Norveç’in hücumunun öncülüğünü yapan forvet, elenmelerine rağmen morali yüksekti ve ABD’de geçirdiği, hayatını değiştiren altı haftayı değerlendirmek için zaman ayırdı.

Haaland, bu serüvenin duygusal ağırlığı konusunda samimi konuştu. Haaland, VG’ye verdiği demeçte, “Hayatım boyunca yaşadığım en harika haftalar ve yolculuktu” dedi. “Tamamen gerçeküstüydü, şu anda bunu sindirmek zor. İçinde bir boşluk hissediyorsun. Bu 40 günü hızlıca gözden geçirirsem, tamamen çılgınca bir deneyimdi.”