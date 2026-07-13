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Erling Haaland bambaşka bir adam oldu! Norveçli golcü, “gerçeküstü” turnuva deneyimini değerlendirirken, Dünya Kupası’nın hayatının “en güzel yolculuğu” olduğunu itiraf etti
Haaland, hayatının en çılgın haftalarını anlatıyor
Norveç’in Dünya Kupası’ndaki rüya gibi serüveni, İngiltere’ye karşı aldığı kıl payı yenilginin ardından acı bir sonla bitti; ancak Haaland, takımının başardığı başarının büyüklüğü karşısında hâlâ hayranlık duyuyor. Turnuva boyunca Norveç’in hücumunun öncülüğünü yapan forvet, elenmelerine rağmen morali yüksekti ve ABD’de geçirdiği, hayatını değiştiren altı haftayı değerlendirmek için zaman ayırdı.
Haaland, bu serüvenin duygusal ağırlığı konusunda samimi konuştu. Haaland, VG’ye verdiği demeçte, “Hayatım boyunca yaşadığım en harika haftalar ve yolculuktu” dedi. “Tamamen gerçeküstüydü, şu anda bunu sindirmek zor. İçinde bir boşluk hissediyorsun. Bu 40 günü hızlıca gözden geçirirsem, tamamen çılgınca bir deneyimdi.”
- Getty Images Sport
Ulusal etki ve yeni bir kimlik
Turnuva, ülkede coşkulu bir destek dalgası yarattı; çeyrek final maçını izlemek için Oslo’daki Kraliyet Sarayı’nın önünde tahmini 20.000 taraftar toplandı. Haaland için, Norveç’teki bu kültürel dönüşüm, turnuvanın başlarında Brezilya’ya karşı elde edilen ünlü zafer de dahil olmak üzere, sahadaki sonuçlardan bile daha önemli.
"İnanılmaz bir deneyim oldu. Performanslar bir yana. Brezilya'yı yenmek bir yana, ama bence Norveç'i dünya haritasına yerleştirmemiz beni en çok etkileyen şey," diye açıkladı Haaland. "Bence bu, Norveç'i değiştirdi. Bence beni de değiştirdi. Son altı haftadır yaşadığımız bu... gösteriyi ya da inişli çıkışlı süreci sindirmek biraz zor, çünkü o kadar çok şey yaşandı ki. O kadar çok izlenim, o kadar çok duygu yaşadık ki."
Forvet, çeyrek final mağlubiyetinde çok küçük farkların belirleyici olduğunu vurguladı
Haaland, İngiltere’ye karşı alınan yenilgide Norveç’in aleyhine çok ince farkların işlediğini açıkça belirtti; Norveç’in 2-1 öne geçtiğini sandığı bir anda verilen faul kararını sorguladı ve tartışmalı bir şutun üst direğe çarptığına ikna olduğunu vurguladı. “Bence tüm Norveçliler de bunu gerçekten takdir ediyor. Umarım bu olay insanları bir araya getirmiştir. Gurur duymalıyız ama aynı zamanda bundan ders çıkarmalıyız,” dedi.
"Sonuçta, sadece gurur duyuyorum. Başından beri gurur duyuyordum. Başka ne söyleyeceğimi pek bilmiyorum, çünkü burada, ABD’de çok fazla konuştum. Artık yorgunum ve bence tatil yapma zamanı geldi."
- Getty
Haaland, altın neslin yeni yetenek dalgasına ilham vermesini umuyor
Geleceğe bakarken Haaland, Norveç’in mevcut kadrosunun büyük turnuvalarda düzenli bir yer edinebileceği umudunu dile getirdi. Bu, forvet için olağanüstü bir turnuvanın doruk noktası oldu; oyuncu, ilk Dünya Kupası katılımında yedi golle turnuvayı tamamladı – bu, 1974’te Polonyalı Grzegorz Lato’nun aynı skoru elde etmesinden bu yana, Dünya Kupası’na ilk kez katılan bir oyuncunun kaydettiği en yüksek gol sayısıdır.
Haaland, grup aşamasında Irak ve Senegal’e karşı ikişer gol attı; son 32 turunda Fildişi Sahili’ne karşı galibiyet golünü kaydetti; ve Norveç’in çeyrek finale yükselmesini garantileyen Brezilya maçında da iki gol atarak maçı belirledi. Yedi golünü sadece 18 şutla kaydeden Haaland, son 40 yılda tek bir Dünya Kupası’nda en yüksek gol-şut oranını elde etti.
Haaland, “Bu nesil muhteşem. Umarım bu başarı, Norveç’teki gençleri de motive eder ve onlara Norveç formasıyla en büyük sahnede oynamak mümkün olduğunu gösterir,” dedi.
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