Jamal Musiala bir ameliyat daha geçirdi; Bayern Münih, Alman milli takım oyuncusunun sahalara ne zaman dönebileceğini açıkladı

Musiala’nın sakatlık serüveni, 2025 yazında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında, o dönem Paris Saint-Germain’in kalecisi olan Gianluigi Donnarumma ile yaşadığı şiddetli çarpışmanın ardından fibula kemiği kırığı ve ayak bileği çıkığı geçiren Alman milli oyuncunun durumu yeniden gündeme geldi. Olay, PSG'nin 2-0 kazandığı maçın ilk yarısında meydana geldi. Bayern'in forveti sedyeyle sahadan çıkarılıp hastaneye kaldırılırken, her iki takımın oyuncuları da gözle görülür bir şok yaşadı; olaydan derinden etkilenen Donnarumma da buna dahildi.

Bayern, o dönemde Musiala’nın uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı; iyileşme süresinin dört ila altı ay arasında olacağı tahmin edildi ve bu durum, oyuncunun Bavyera kulübüyle geçireceği 2025-26 sezonunun başlangıcının önemli bir bölümünü kaçırmasına neden oldu. Forvet, Almanya’ya döndükten kısa bir süre sonra başarılı bir ameliyat geçirdi ve ardından uzun bir rehabilitasyon sürecine başladı. Mart ayında, etkilenen tendondaki ağrı nedeniyle bir aksilik yaşandı ve bu durum, sakatlık öncesinde gösterdiği formuna tam olarak dönmesini geciktirdi.