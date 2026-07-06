Getty Images Sport
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Jamal Musiala bir ameliyat daha geçirdi; Bayern Münih, Alman milli takım oyuncusunun sahalara ne zaman dönebileceğini açıkladı
Musiala için planlanan ameliyat
Bayern, Musiala’nın Dünya Kupası’ndaki katılımını tamamladıktan sonra küçük çaplı, rutin bir ameliyat geçirdiğini doğruladı. Bu ameliyat, Kuzey Amerika’daki turnuva sırasında yaşanan yeni bir sakatlığın sonucu değil, oyuncunun tıbbi tedavisi kapsamında önceden planlanmış bir adımdı.
Alman devi, yaptığı resmi açıklamada, bu ameliyatın forvet oyuncusunun geçen yaz geçirdiği ciddi sakatlığın ardından uygulanan standart tıbbi protokolün bir parçası olduğunu belirtti. Bir başka ameliyat haberi, Allianz Arena taraftarları arasında ilk başta endişe yaratmış olsa da, kulüp bunun turnuva sonrası ara için önceden planlanmış bir işlem olduğunu açıkladı.
- Getty Images Sport
Bayern, geri dönüş takvimini açıkladı
Ameliyatın zamanlaması, 23 yaşındaki oyuncunun 2026-27 sezonunun önemli bir bölümünü kaçırmamasını sağlayacak şekilde planlandı. Bayern, yaz ara döneminde bu klinik gerekliliği yerine getirerek, asıl sezon başladığında Musiala’nın hemen tam performansla sahaya çıkabilmesi için yolu açtığına inanıyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu müdahale sayesinde oyun kurucu, sezon öncesi antrenmanlar için “net bir şekilde yapılandırılmış bir programa” katılabilecek. Bu yol haritası, Musiala’nın Bayern’in ilk resmi maçına kadar en iyi fiziksel kondisyonuna kavuşmasını sağlamak ve böylece takımın hazırlıklarına büyük bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.
Bütün bir sezonu altüst eden ciddi bir sakatlık
Musiala’nın sakatlık serüveni, 2025 yazında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında, o dönem Paris Saint-Germain’in kalecisi olan Gianluigi Donnarumma ile yaşadığı şiddetli çarpışmanın ardından fibula kemiği kırığı ve ayak bileği çıkığı geçiren Alman milli oyuncunun durumu yeniden gündeme geldi. Olay, PSG'nin 2-0 kazandığı maçın ilk yarısında meydana geldi. Bayern'in forveti sedyeyle sahadan çıkarılıp hastaneye kaldırılırken, her iki takımın oyuncuları da gözle görülür bir şok yaşadı; olaydan derinden etkilenen Donnarumma da buna dahildi.
Bayern, o dönemde Musiala’nın uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı; iyileşme süresinin dört ila altı ay arasında olacağı tahmin edildi ve bu durum, oyuncunun Bavyera kulübüyle geçireceği 2025-26 sezonunun başlangıcının önemli bir bölümünü kaçırmasına neden oldu. Forvet, Almanya’ya döndükten kısa bir süre sonra başarılı bir ameliyat geçirdi ve ardından uzun bir rehabilitasyon sürecine başladı. Mart ayında, etkilenen tendondaki ağrı nedeniyle bir aksilik yaşandı ve bu durum, sakatlık öncesinde gösterdiği formuna tam olarak dönmesini geciktirdi.
- Getty Images Sport
Ritmini yeniden bulmakta zorlanıyor
Kademeli olarak sahalara dönmesine rağmen Musiala, henüz alıştığımız keskinliğini geri kazanamadı. Tercih ettiği hücum pozisyonu için Michael Olise, Luis Diaz ve Serge Gnabry gibi isimlerle şiddetli bir rekabet içinde bulunuyor; bu oyuncular, Musiala’nın uzun süre sahalardan uzak kalmasını fırsat bilerek Vincent Kompany’nin ilk onbirinde yerlerini sağlamlaştırdılar. Bayern’in teknik ekibi, oyuncunun en iyi formundan hâlâ bir hayli uzak olduğunu defalarca kabul ederek hem taraftarlardan hem de medyadan sabır beklediklerini belirtti.
Bu tartışma, Dünya Kupası'nın başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Almanya'nın Curacao ile oynadığı açılış maçında Musiala yerine Deniz Undav'ı ilk 11'de oynatmayı önerdi ve gerekçe olarak oyuncunun son zamanlarda yeterince süre alamamasını gösterdi. Bu öneri, Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus'un sert eleştirilerine yol açtı. Matthäus, Klopp'un yorumlarının, hâlâ özgüvenini yeniden kazanmaya çalışan bir oyuncuya karşı duyarlılıktan yoksun olduğunu belirtti. Musiala, Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki dört maçının üçünde ilk 11’de yer aldı ve Curaçao karşısında turnuvadaki tek golünü attı; ancak takımı, penaltı atışları sonucunda Paraguay’a yenilerek son 32 turunda elendi.
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