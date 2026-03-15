Donny Afroni

Eleştirilerin hedefindeki Slot, "çalışmak için en güzel kulüp" şeklinde tuhaf bir yorumda bulundu

Arne Slot, Liverpool'un baş antrenörü olarak 100. maça ulaştı; ancak bu dönüm noktası, Hollandalı teknik adamın Anfield'da oldukça çalkantılı bir dönemden geçtiği bir zamana denk geliyor. Merseyside'daki görevine rekor kıran bir başlangıç yapmasına rağmen, eski Feyenoord teknik direktörü, Kırmızılar'ın formunun düşmeye devam etmesiyle kariyerinin en yoğun eleştirilerine maruz kalıyor; Slot ise tuhaf bir şekilde buranın "zorluklarla boğuşmak için en güzel kulüp" olduğunu söylüyor.