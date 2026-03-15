Donny Afroni

"Henüz bitmedi" - Guardiola, Arsenal'e şampiyonluk konusunda uyarıda bulundu
Manchester City’nin Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanma umutları, West Ham karşısında aldığı darbeyle önemli ölçüde sarsıldı ve takım, Mikel Arteta’nın Arsenal’inin dokuz puan gerisinde kaldı. City, Arsenal’e karşı hâlâ bir maç eksiği olsa da, London Stadium’daki beraberlik, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine baskı kurmak için kaçırılmış bir fırsat gibi göründü. Aradaki farkın giderek açılmasına ve City’nin son dönemdeki istikrarsız performansına rağmen, Pep Guardiola şampiyonluk yarışının hâlâ devam ettiğinde ısrarcı.