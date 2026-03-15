Donny Afroni

  1. Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
    Felix sahneye çıkıyor! Al-Nassr'ın yıldızı gol orucunu nasıl bozduğunu açıkladı

    Joao Felix, 2026 yılında Suudi Pro Ligi'nde ilk kez gol attı. Eski Chelsea ve Barcelona oyuncusu, Aralık ayında Al-Ettifaq ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçtan bu yana 14 maçtır gol atamamıştı. Gol sıkıntısı çekmesine rağmen Felix, Al-Nassr'ın önemli bir parçası olmaya devam etti ve son 10 maçında 7 asist yaptıktan sonra nihayet iki gol atarak tekrar fileleri havalandırdı.

  2. HaalandGetty
    City’deki gol kıtlığının ardından Haaland ‘bilinmeyen bir alanda’

    Erling Haaland'ın son dönemdeki performanslarının ardındaki rakamlar, onun kendi çıtayı çok yükseğe koymuş standartlarına göre oldukça iç karartıcı. Sezona ilk 17 Premier Lig maçında 19 gol atarak muhteşem bir başlangıç yaptıktan sonra, gol üretimi önemli ölçüde azaldı. Forvet, son 12 lig maçında sadece üç gol atabildi; bu performans, futbol yorumcularını hayrete düşürdü.

  5. Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    Guardiola, ‘kötü kadro seçimi’nde yedek bırakması gereken oyuncuyu açıkladı

    Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, taktiksel eleştirilerden asla kaçınan biri olmamıştır ve takım kadrosu seçimleriyle ilgili tartışmaları sık sık kabul etmiştir. London Stadium’daki beraberliğin ardından, dikkatler tamamen Rayan Cherki’yi yönetme biçimine yönelmiştir; Cherki’nin oyuna sonradan girerek gösterdiği performans, ilk on birde yer alan oyuncuların performansıyla keskin bir tezat oluşturmuştur.

  6. Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
    Slot, neden ‘Tottenham’ın bir sonraki teknik direktörü’ olabileceğini acımasızca anlattı

    Eski Arsenal yıldızı ve şu anki futbol yorumcusu Paul Merson, Liverpool’da Arne Slot’un karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Eski Feyenoord teknik direktörü Premier Lig’e hızlı bir başlangıç yapsa da, Merson, kupa kazanamazsa kendisine tanınan hoşgörü süresinin oldukça kısa olacağına inanıyor. Merson, kupa kazanamazsa Slot’un, Tottenham Hotspur’da kalıcı bir etki bırakmakta zorlanan teknik direktörlerle aynı kefeye konma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

  7. Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport
    Açıklama: Messi, Inter Miami’nin son MLS maçında neden forma giymedi?

    Inter Miami, Charlotte ile golsüz berabere kaldığı maçta Lionel Messi'yi kadroya almadı. Ancak Messi'yi kadroya almama kararı, sakatlıkla ilgili olmaktan ziyade stratejik bir karardı; zira Inter Miami teknik ekibi, sadece birkaç gün önce Concacaf Şampiyonlar Kupası son 16 turu ilk maçında Nashville SC karşısında 90 dakika boyunca sahada kalan Messi'yi korumayı tercih etti.

  8. Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    "Henüz bitmedi" - Guardiola, Arsenal'e şampiyonluk konusunda uyarıda bulundu

    Manchester City’nin Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanma umutları, West Ham karşısında aldığı darbeyle önemli ölçüde sarsıldı ve takım, Mikel Arteta’nın Arsenal’inin dokuz puan gerisinde kaldı. City, Arsenal’e karşı hâlâ bir maç eksiği olsa da, London Stadium’daki beraberlik, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine baskı kurmak için kaçırılmış bir fırsat gibi göründü. Aradaki farkın giderek açılmasına ve City’nin son dönemdeki istikrarsız performansına rağmen, Pep Guardiola şampiyonluk yarışının hâlâ devam ettiğinde ısrarcı.

  9. Arda Guler(C)Getty Images
    Arbeloa: Güler'in golü bilet fiyatının üç katı değerinde

    Real Madrid, son lig maçında Elche’ye merhamet göstermedi ve Barcelona üzerindeki baskıyı sürdüren 4-1’lik ezici bir galibiyet elde etti. Ancak Arda Güler, tüm dikkatleri üzerine çekerek teknik direktörünü övgü dolu sözler sarf etmeye zorladı. Genç oyun kurucunun attığı gol, Bernabeu’da yaşanan hareketli gecenin en önemli anıydı ve Álvaro Arbeloa, modern futbolda böyle bir golün ne kadar nadir olduğunu hemen vurguladı.

  10. Eberechi Eze Arsenal HICGOAL
    📽️ | Eze, Brezilya efsanesi Romario karşısında hayran kaldı

    Arsenal'in yıldızı Eberechi Eze, Premier Lig'in topla en soğukkanlı oyuncularından biri olarak biliniyor olabilir, ancak İngiltere milli takım oyuncusu bu hafta yaşadığı sürpriz karşılaşmanın ardından tamamen şaşkına döndü. Efsanevi Romario'nun beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıyla, Gunners'ın orta saha oyuncusu kulübün antrenman sahasında tam bir hayran haline geldiği anlar kameralara yansıdı.

  1. Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    Shearer, Guardiola'yı sert bir şekilde eleştirdi ve City'nin "hak ettiğini bulduğunu" söyledi

    Manchester City'nin Real Madrid'e 3-0 yenilmesinin ardından Alan Shearer, Pep Guardiola'yı sert bir şekilde eleştirdi. Shearer, Guardiola'nın Real Madrid gibi dev bir takıma deplasmanda karşı çıkarken hücum ağırlıklı bir oyun tarzını tercih ettiğini gösteren ilk 11 kadrosuna şaşırdığını dile getirdi. Newcastle United efsanesi, City'nin taktik ve maça yaklaşımını göz önünde bulundurarak, takımın sonunda "hak ettiğini bulduğunu" söyledi.

  2. RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    Gavi, altı aylık aradan sonra Barça'ya geri dönerek takıma büyük bir güç kattı

    Gavi, altı aydan uzun bir süre sonra ilk kez sahalara dönmeye hazırlanırken, Barcelona’nın orta saha seçenekleri önemli ölçüde güçlendi. Kulüp Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun maç kadrosuna yeniden dahil olmaya hazır olduğunu doğruladı; bu gelişme, La Masia mezunu oyuncu için uzun ve zorlu bir iyileşme sürecinin sonunu işaret ediyor.

  3. Ashley Cole EnglandGetty
    🟓️ | Ashley Cole, Walker'ı Premier Lig'in en iyi bek oyuncusu olarak nitelendiriyor

    Chelsea efsanesi Ashley Cole, Burnley'in savunma oyuncusu Kyle Walker'ın büyük bir hayranı olduğu açıkça görülüyor ve onu Premier Lig tarihinin en iyi beklerinden biri olarak gösteriyor. GOAL tarafından bu pozisyonda İngiltere'nin en üst liginde forma giymiş yıldız oyuncular arasından seçim yapması istendiğinde, eski İngiltere milli takım oyuncusu Walker'ı birinci sıraya koydu.

  4. Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    Eleştirilerin hedefindeki Slot, "çalışmak için en güzel kulüp" şeklinde tuhaf bir yorumda bulundu

    Arne Slot, Liverpool'un baş antrenörü olarak 100. maça ulaştı; ancak bu dönüm noktası, Hollandalı teknik adamın Anfield'da oldukça çalkantılı bir dönemden geçtiği bir zamana denk geliyor. Merseyside'daki görevine rekor kıran bir başlangıç yapmasına rağmen, eski Feyenoord teknik direktörü, Kırmızılar'ın formunun düşmeye devam etmesiyle kariyerinin en yoğun eleştirilerine maruz kalıyor; Slot ise tuhaf bir şekilde buranın "zorluklarla boğuşmak için en güzel kulüp" olduğunu söylüyor.

  5. Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025Getty
    🟓️ | Ronaldo Jr., oyundan alınmasının ardından öfkeyle tepki gösterdi

    Suudi Pro Ligi'nde oynanan 15 yaş altı derbisinde yaşanan gergin bir olayın ardından Cristiano Ronaldo Jr, golcü yetenekleriyle değil, başka bir nedenden dolayı gündeme oturdu. Genç Al-Nassr oyuncusu, Al-Hilal ile oynanan yüksek tempolu maçta hayal kırıklığını gizleyemedi; bu da onun babasının yeteneğini miras aldığını, aynı zamanda baskı altında rekabetçi ve patlamaya hazır mizacını da devraldığını gösterdi.

  6. Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    "Ona tam güvenim ve sevgim var" - Arteta, Saka'nın performansını savundu

    Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere milli takım oyuncusu Bukayo Saka'nın son dönemde sergilediği bir dizi vasat performansın ardından oyuncuyu savunmaya çıktı. Kulübün altyapısından yetişen oyuncu, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen karşısında oynadığı bir saatlik hayal kırıklığı yaratan kısa süreli performansın ardından oyundan alındı; bu durum, oyuncunun şu anki fiziksel ve zihinsel durumu hakkında endişeleri artırdı.

  7. Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    😳 | 'Katledildik!' - Pep, taktiklerini savunurken kurşun seslerini taklit etti

    Pep Guardiola, Manchester City’nin Real Madrid’e karşı Şampiyonlar Ligi’nde aldığı 3-0’lık ağır yenilginin ardından, taktiksel kararları nedeniyle “linç edildiğini” iddia ederek sansasyonel bir açıklama yaptı. Bernabeu'daki ilk maçtaki çöküşün ardından baskı altında olduğu açıkça görülen Katalan teknik direktör, kadro seçimi ile ilgili sorulara dört dakikalık maraton bir yanıt verdi ve hatta maruz kaldığı çevrimiçi eleştirileri anlatmak için parmaklarıyla silah sesleri taklidi bile yaptı.

  9. Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
    Kane, Walker'ın İngiltere milli takımından emekli olması nedeniyle duygusal bir veda mesajı yayınladı.

    İngiltere kaptanı Harry Kane, tecrübeli savunma oyuncusu Kyle Walker'ın uluslararası futboldan emekli olduğunu açıklamasının ardından ona övgü dolu sözler sarf etti. 35 yaşındaki Burnley'in sol bek oyuncusu, 96 kez milli forma giyip ülkesini beş büyük turnuvada temsil ettikten sonra, 14 yıl boyunca futbolun en üst düzeyinde oynadığı Three Lions kariyerine son verme kararı aldı.

