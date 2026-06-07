Chiesa'nın Liverpool'a transferi, parlak yeni bir sayfanın başlangıcı olacaktı, ancak gerçekte işler çok daha karmaşık bir hal aldı. İlk dönemdeki umut verici performansına rağmen, kanat oyuncusu giderek kadronun kenarına itildi ve sezonu tüm turnuvalarda toplamda sadece 726 dakika sahada kalarak tamamladı. Sahada yeterince yer bulamamasına değinen forvet, Slot yönetiminde durumunun nasıl kötüleştiği konusunda samimi bir şekilde konuştu.

"2026'nın başından beri çok az oynadım. Liverpool ile harika bir ilişkim var. Ocak ayında kulüp ve Slot bana ayrılmamam gerektiğini söylediler; sayısal nedenlerden dolayı da bana ihtiyaçları vardı. Acil bir durumdaydık. Durumu anladım ve gülümseyerek ayrıldım," dedi Chiesa, La Gazzetta dello Sport'a.

"Oynamak istiyorum. Premier League'de düzenli olarak forma şansı bulamazsam, başka bir yere bakmak zorunda kalacağım. Liverpool'daki ilk yılımda neredeyse hiç oynamadım, son yılımda da çok az oynadım. ABD'de bir antrenman kampına gideceğim, sonra kulüp ve yeni teknik direktör Iraola ile konuşacağım, sonra bakarız."