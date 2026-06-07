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Federico Chiesa, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'daki zorlukları hakkında içini dökerken Serie A'ya dönme arzusunu açıkça dile getirdi
Anfield'da yaşanan hayal kırıklığı ve Slot dönemi
Chiesa'nın Liverpool'a transferi, parlak yeni bir sayfanın başlangıcı olacaktı, ancak gerçekte işler çok daha karmaşık bir hal aldı. İlk dönemdeki umut verici performansına rağmen, kanat oyuncusu giderek kadronun kenarına itildi ve sezonu tüm turnuvalarda toplamda sadece 726 dakika sahada kalarak tamamladı. Sahada yeterince yer bulamamasına değinen forvet, Slot yönetiminde durumunun nasıl kötüleştiği konusunda samimi bir şekilde konuştu.
"2026'nın başından beri çok az oynadım. Liverpool ile harika bir ilişkim var. Ocak ayında kulüp ve Slot bana ayrılmamam gerektiğini söylediler; sayısal nedenlerden dolayı da bana ihtiyaçları vardı. Acil bir durumdaydık. Durumu anladım ve gülümseyerek ayrıldım," dedi Chiesa, La Gazzetta dello Sport'a.
"Oynamak istiyorum. Premier League'de düzenli olarak forma şansı bulamazsam, başka bir yere bakmak zorunda kalacağım. Liverpool'daki ilk yılımda neredeyse hiç oynamadım, son yılımda da çok az oynadım. ABD'de bir antrenman kampına gideceğim, sonra kulüp ve yeni teknik direktör Iraola ile konuşacağım, sonra bakarız."
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Juve kalplerimizde yaşıyor
Chiesa ile Juventus arasındaki bağ, en azından oyuncunun bakış açısına göre, hâlâ kopmamış durumda. Torino'dan çalkantılı bir ayrılığın ardından, kanat oyuncusu Bianconeri'den aslında hiç ayrılmak istemediğini ve sansasyonel bir dönüşe açık olduğunu açıkladı. Maaş talepleriyle ilgili söylentileri yalanlayan Chiesa, maddi kazanç için ayrılmayı seçmekten ziyade yönetim ve teknik ekip tarafından kulüpten uzaklaştırıldığını vurguladı.
"Juventus'a geri dönmeyi çok isterim," diye itiraf etti Chiesa. "Ayrıca çok para talep ettiğim de söylendi, ama gerçek farklı: Bana hiçbir zaman sözleşme uzatımı teklif edilmedi. Bu konuyu hiç tartışmadık bile. Giuntoli ve Thiago Motta bana şöyle dedi: 'Fede, sana ihtiyacımız yok: kendine bir takım bul.' Şanslıydım; dünyanın en iyi beş takımından biri olan Liverpool'da yeniden başladım. Ama Juventus her zaman kalbimde ve geri dönmek isterim. Juve ile para konusunu hiç konuşmadım ve asla konuşmayacağım."
Milli takım yükümlülükleri ve fiziksel kondisyon sorunları
Chiesa, Mart ayında oynanan kritik Dünya Kupası play-off maçlarında İtalya milli takımında yer almaması üzerine çıkan tartışmalara da değindi. Bazı kesimlerce hazır olmadığı yönünde eleştirilen kanat oyuncusu, bu fırsatı değerlendirerek fiziksel durumu ve Azzurri forması için gösterdiği bağlılık konusunda gerçeği ortaya koydu; zorlu bir dönemde kendisine kamuoyu önünde destek veren geçici teknik direktörlere teşekkür etti.
"[Teknik direktör Gennaro] Gattuso bunu zaten söyledi ve ona teşekkür ediyorum. Rino, futbol dünyasında nadir rastlanan harika bir adam. Maalesef sakatlıklar olur ve ben Coverciano'ya bazı fiziksel sorunlarla geldim. Aslında, doktorlarla görüştükten sonra eve gönderildim ve Liverpool'da bir buçuk hafta forma giyemedim. İnsanların böyle bir zamanda başka şeyler düşünebileceğini anlıyorum, ama ben milli takımla da kazandım! Bazıları bunu bazen unutuyor... Tek acı, İtalya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesini görmekti. Mavi formaya çok bağlıyım ve çok üzüldüm," dedi Chiesa.
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Yeni sezona bakış
İtalya'ya dönüş ihtimali giderek artarken, Chiesa hiçbir transfer hedefini göz ardı etmiyor. Juventus'u tercih etse de, eski Fiorentina yıldızı, gelişiminin durduğunu hissettiği İngiltere'deki iki zorlu sezonun ardından tek önceliğinin düzenli olarak futbol oynamak olduğunu vurgulayarak, bir kez daha "takımın merkezinde" yer almak istediğini belirtiyor.
"Her şeye açığım; önemli olan oynamak. 'İlk 11'de oynamalıyım' diyecek kadar kibirli değilim. Her yerde, bir yer için mücadele etmeye hazırım," diye konuştu Chiesa.