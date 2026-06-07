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"Ailemin kollarında ağladım" - Chelsea'den Estevao Willian, Brezilya ile Dünya Kupası "hayalini" suya düşüren yürek burkan sakatlığı hakkında konuştu
Rüyanın paramparça olduğu an
Eleme turlarının tamamında yer alan genç forvet, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvada Brezilya’nın kilit isimlerinden biri olacaktı. Ancak, Manchester United ile oynanan Premier Lig maçında geçirdiği ağır sakatlık her şeyi değiştirdi ve genç oyuncu, turnuva başlamadan bittiği haberini kabullenmek zorunda kaldı.
"Dünya Kupası'nda oynamak bir hayalin gerçekleşmesidir, herkes bunu umut eder. Tüm sürece dahil olduğum için benim için bu daha da geçerliydi. O an kalbimde çok büyük bir üzüntü hissettim," dedi ESPN'e. "Ailemin kollarında çok ağladım, şaka değil, gerçekten çok ağladım. Böyle anlarda sevdiğiniz insanlara ihtiyaç duyarsınız ve bunun için çok minnettarım."
Genç adamı şoke eden bir teşhis
Estevao, durumun ciddiyetini anladığı anı ayrıntılı olarak anlattı ve Chelsea’deki sağlık ekibinin bu haberi vermek için ailesiyle görüşme talep ettiğini hatırlattı. Forvet oyuncusu, en şiddetli derecede bir hamstring yırtığı geçirmişti; bu teşhis, muayene sırasında onu tam bir şoka sokmuştu.
"Uyandığımda duş almaya gittim, doktor beni üç kez aradı, sonuçları vereceğini söylediği gün. Sonra onu aradım ve bana şöyle dedi: ‘Ailenizi buraya getirin, onlarla da konuşmak istiyoruz.’ Başka bir haber verecek olsalar, bunu o anda, yüzüme karşı söyleyeceklerini zaten biliyorduk, ama ailemi oraya getirmemi söylediklerinde, daha büyük bir şeyin olacağını hissetmiştim.
"Sanırım en zor an, haberleri öğrendiğim andı, yani dördüncü derece olduğunu öğrendiğim andı. Dördüncü derece diye bir şeyin varlığından bile haberdar değildim, böyle bir şeyin var olduğunu bile bilmiyordum. Ama ne yazık ki bu oldu, ama hayat devam ediyor. Şimdi önemli olan iyi iyileşmek ve mümkün olduğunca çabuk geri dönebilmek için tedavi görmek."
Stamford Bridge'de yokluğu hissedildi
Sezonun son haftalarında yaşanan bu sakatlık, hem oyuncu hem de kulüp için büyük bir kayıp oldu. Estevao, Liam Rosenior’un görevden alınmasının ardından Chelsea’nin başına geçen geçici teknik direktör Calum McFarlane’in kadrosunda yer alamadı. Onun kadroda bulunmaması, Londra ekibinin sahada zorlu bir dönem geçirmesiyle aynı zamana denk geldi.
Brezilyalı kanat oyuncusu, Manchester City'ye yenildikleri FA Cup finalinde forma giyemedi. Bu sonuç, Chelsea'nin gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayı başaramadığı iç saha kampanyasındaki hayal kırıklığını daha da artırdı.
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Dünya Kupası'na katılamamanın getirdiği yükle başa çıkmak
Birçok kişinin turnuvanın parlayan yıldızlarından biri olmasını beklediği bir oyuncu için, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvayı kaçırmak kabul etmesi zor bir durumdu. Estevao, Dünya Kupası'nı kaçırmanın hayal kırıklığını artık geride bıraktı. Şu anda gelecek sezona daha iyi hazırlanmak için kondisyonunu geri kazanmaya çalışıyor. "Ama hayat devam ediyor," dedi Estevao. "Şimdi önemli olan iyi bir şekilde iyileşmek ve mümkün olan en kısa sürede geri dönebilmek için tedavi görmek."