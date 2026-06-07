"Ailemin kollarında ağladım" - Chelsea'den Estevao Willian, Brezilya ile Dünya Kupası "hayalini" suya düşüren yürek burkan sakatlığı hakkında konuştu

Estevao, durumun ciddiyetini anladığı anı ayrıntılı olarak anlattı ve Chelsea’deki sağlık ekibinin bu haberi vermek için ailesiyle görüşme talep ettiğini hatırlattı. Forvet oyuncusu, en şiddetli derecede bir hamstring yırtığı geçirmişti; bu teşhis, muayene sırasında onu tam bir şoka sokmuştu.

"Uyandığımda duş almaya gittim, doktor beni üç kez aradı, sonuçları vereceğini söylediği gün. Sonra onu aradım ve bana şöyle dedi: ‘Ailenizi buraya getirin, onlarla da konuşmak istiyoruz.’ Başka bir haber verecek olsalar, bunu o anda, yüzüme karşı söyleyeceklerini zaten biliyorduk, ama ailemi oraya getirmemi söylediklerinde, daha büyük bir şeyin olacağını hissetmiştim.

"Sanırım en zor an, haberleri öğrendiğim andı, yani dördüncü derece olduğunu öğrendiğim andı. Dördüncü derece diye bir şeyin varlığından bile haberdar değildim, böyle bir şeyin var olduğunu bile bilmiyordum. Ama ne yazık ki bu oldu, ama hayat devam ediyor. Şimdi önemli olan iyi iyileşmek ve mümkün olduğunca çabuk geri dönebilmek için tedavi görmek."