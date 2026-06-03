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Barcelona, Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'yi İspanya'nın en prestijli ödüllerinden birini kazanması nedeniyle tebrik etti
Messi'nin efsanevi kariyeri takdir edildi
Asturias Prensesi Ödülü jürisi, spor tarihinin en büyük kariyerlerinden biri olarak kabul edilen kariyeri nedeniyle Messi’yi resmen onurlandırdı. 38 yaşındaki futbolcu, futbolun modern dönemine damgasını vurmaya devam ediyor; bu ödül, hem olağanüstü bireysel başarılarını hem de saha sınırlarının çok ötesine uzanan muazzam etkisini vurguluyor.
Jüri, resmi kararında "onun göz kamaştırıcı yeteneğini, olağanüstü spor kariyerini ve yoksul çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini destekleyen olağanüstü ve devam eden hayır işlerini" vurguladı. AS yayın yönetmeni José Félix Díaz'ın da yer aldığı ve Paralimpik efsane Teresa Perales'in başkanlık ettiği jüri, Messi'nin "tutarlılığı, alçakgönüllülüğü ve futbolun kolektif ruhuna olan bağlılığı" ile dünyanın saygısını kazandığını belirtti.
Barselona, en büyük simgesine saygı gösterisinde öncülük ediyor
Barcelona, eski yıldız oyuncusunun başarısını takdir eden ilk kulüplerden biri oldu. Messi, kariyerinin büyük bir bölümünü Camp Nou'da geçirdi; La Masia'nın alt yapısından yetişerek kulübü en başarılı dönemine taşıdı. Katalonya'da geçirdiği süre boyunca dört UEFA Şampiyonlar Ligi, 10 La Liga şampiyonluğu ve yedi Copa del Rey şampiyonluğu kazandı. Blaugrana'nın tarihi, Messi'nin sekiz Ballon d'Or ödülü ve rekor kıran gol performanslarıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.
Barcelona'nın resmi açıklaması şöyle: "Lionel Messi, 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü kazandığın için tebrikler. Bu, Barça'daki efsanevi mirasın ve kulübümüzle dolu dolu bir başarı yolculuğunla tanımlanan olağanüstü kariyerinin hak ettiği bir takdir."
Uluslararası üstünlük ve Dünya Kupası'nın mirası
Kulüp kariyerindeki başarıları tarihi boyutlarda olsa da, bu ödül aynı zamanda Messi’nin Arjantin milli takımıyla elde ettiği en büyük başarısını da yansıtıyor. 2022 Dünya Kupası’nı kazanarak kupa koleksiyonunu tamamlayan Messi, kendi neslinin en belirleyici figürü olarak konumunu pekiştirdi. İki Copa América şampiyonluğuyla birleşen bu zafer, uluslararası alandaki itibarını Avrupa’da ulaştığı zirveye taşıdı. Messi’nin başarıları arasında Laureus Dünya Spor Ödülleri’nde “Yılın Sporcusu” ödülü de bulunuyor.
Ödül organizatörlerinin açıklaması şöyle devam etti: “Futbol tarihinin en çok şampiyonluk kazanan oyuncusu olan Leo Messi, sahadaki örnek davranışlarıyla da herkesin saygısını ve hayranlığını kazanmıştır.”
- Getty Images Sport
Spor dünyasının seçkin isimlerinden oluşan listeye katılmak
Bu ödülü kazanarak Messi, spor dünyasının dört bir yanından isimlerin yer aldığı son derece seçkin bir listeye katıldı. Önceki kazananlar arasında Rafael Nadal, Michael Schumacher, Carl Lewis ve 2010 İspanya Dünya Kupası şampiyonu kadro gibi isimler bulunuyor. Messi, 2012 yılında Iker Casillas ve Xavi Hernandez’in ödülü paylaşmasından bu yana bu ödüle bireysel olarak layık görülen ilk futbolcu oldu.