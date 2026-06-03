Barcelona, Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'yi İspanya'nın en prestijli ödüllerinden birini kazanması nedeniyle tebrik etti

Asturias Prensesi Ödülü jürisi, spor tarihinin en büyük kariyerlerinden biri olarak kabul edilen kariyeri nedeniyle Messi’yi resmen onurlandırdı. 38 yaşındaki futbolcu, futbolun modern dönemine damgasını vurmaya devam ediyor; bu ödül, hem olağanüstü bireysel başarılarını hem de saha sınırlarının çok ötesine uzanan muazzam etkisini vurguluyor.

Jüri, resmi kararında "onun göz kamaştırıcı yeteneğini, olağanüstü spor kariyerini ve yoksul çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini destekleyen olağanüstü ve devam eden hayır işlerini" vurguladı. AS yayın yönetmeni José Félix Díaz'ın da yer aldığı ve Paralimpik efsane Teresa Perales'in başkanlık ettiği jüri, Messi'nin "tutarlılığı, alçakgönüllülüğü ve futbolun kolektif ruhuna olan bağlılığı" ile dünyanın saygısını kazandığını belirtti.



