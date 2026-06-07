"Lamine Yamal bunun için doğmuş!" - İspanya milli takım teknik direktörü, Barcelona'nın genç oyuncusunun Lionel Messi gibi "Tanrı'nın dokunduğu" bir oyuncu olduğunu söyledi

Barcelona ile geçirdiği ve La Liga'da Sezonun En İyi Oyuncusu seçildiği bir başka başarılı sezonun ardından, Yamal'ın bu yaz İspanya milli takımının odak noktası olması bekleniyor.

De la Fuente, Barcelona'nın kanat oyuncusunun bu durumdan etkilenmeyeceğinden emin ve onun dünya futbolunun zirvesine hızlı yükselişinin başlıca nedeni olarak eşsiz karakterini gösteriyor.

"Lamine bunun için doğmuş. Cesur bir karakteri var. Belki o [baskı] sizi ya da beni ezip geçerdi. Ama bu çocuklar özel. Bir oyuncuya kaç kez sorduk: 'O adam ne kadar iyiydi, ona ne oldu? Neden başaramadı?' Çünkü futbolda iyi olmak ve binlerce şey daha yapmak zorundasınız," dedi teknik direktör The Guardian'a.

"Lamine [Avrupa Şampiyonası'nda] 16 yaşındaydı, şimdi 18 yaşında. Medyanın acımasız baskısına göğüs geriyor ve çok az hata yapıyor. Bir dakika, bir hata, ve tüm dikkatler o noktaya odaklanıyor; bu adil değil."