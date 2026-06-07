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"Lamine Yamal bunun için doğmuş!" - İspanya milli takım teknik direktörü, Barcelona'nın genç oyuncusunun Lionel Messi gibi "Tanrı'nın dokunduğu" bir oyuncu olduğunu söyledi
En büyük sahne için yaratılmış özel yetenek
Barcelona ile geçirdiği ve La Liga'da Sezonun En İyi Oyuncusu seçildiği bir başka başarılı sezonun ardından, Yamal'ın bu yaz İspanya milli takımının odak noktası olması bekleniyor.
De la Fuente, Barcelona'nın kanat oyuncusunun bu durumdan etkilenmeyeceğinden emin ve onun dünya futbolunun zirvesine hızlı yükselişinin başlıca nedeni olarak eşsiz karakterini gösteriyor.
"Lamine bunun için doğmuş. Cesur bir karakteri var. Belki o [baskı] sizi ya da beni ezip geçerdi. Ama bu çocuklar özel. Bir oyuncuya kaç kez sorduk: 'O adam ne kadar iyiydi, ona ne oldu? Neden başaramadı?' Çünkü futbolda iyi olmak ve binlerce şey daha yapmak zorundasınız," dedi teknik direktör The Guardian'a.
"Lamine [Avrupa Şampiyonası'nda] 16 yaşındaydı, şimdi 18 yaşında. Medyanın acımasız baskısına göğüs geriyor ve çok az hata yapıyor. Bir dakika, bir hata, ve tüm dikkatler o noktaya odaklanıyor; bu adil değil."
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Messi ile karşılaştırma ve Tanrı'nın sihirli değneği
De la Fuente, bu kanat oyuncusunun olağanüstü yetenekle donatılmış seçkin bir oyuncu grubuna ait olduğuna inanıyor; ancak genç oyuncunun omuzlarına Messi'nin yerini alma yükünü yüklememek gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yamal A takımda kendini göstermeye başladığından beri Arjantinli efsaneyle karşılaştırmalar yapılıyor olsa da, genç oyuncu bu tür söylentileri önemsememeye çalışıyor.
De la Fuente, Yamal ve Messi'nin benzer yeteneklere sahip olduğunu kabul ediyor ve bu kadar genç yaşta bu kadar yüksek seviyede oyunun gidişatını değiştirebilecek doğuştan yeteneğe sahip olanların çok az olduğunu düşünüyor.
"Futbolcular çok yetenekli, çok zeki insanlardır. Onlar dahidir ve aralarında Tanrı'nın değneğiyle dokunulmuş olanlar da vardır, ancak bunların sayısı çok azdır. Lamine, Messi..."
Messi ve Yamal'ın uzun zamandır unutulmuş bir fotoğrafı yakın zamanda ortaya çıktı. Fotoğrafta, 20 yaşındaki Messi, bir hayır kurumu takvimi için bebekken Yamal'ı banyo yaptırıyor.
“Belki de Messi pek çok bebeği kucağına almıştır,” diye ekledi De la Fuente. “Belki de bu bir tesadüftür. Ancak inancı olan, ötesinde bir şeye inanan bizler için ‘tesadüf’, Tanrı’nın adını yazmak istemediğinde kullandığı takma addır. Hayatta her şeyin bir sebebi vardır bence.”
Yamal zamanla yarışıyor
Takım 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, De la Fuente Yamal'ın sağlık durumuyla ilgili olumlu bir güncelleme yaptı. Barcelona'nın genç yıldızı, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvanın başlangıcını kaçırabileceği endişelerini uyandıran bir hamstring sakatlığıyla boğuşuyordu; ancak kamptan gelen son haberler, hızlı bir iyileşme sürecinin başladığını gösteriyor.
Kanat oyuncusunun durumundaki gelişmeler hakkında konuşan De la Fuente, iyimser olmakla birlikte 15 Haziran'daki Yeşil Burun Adaları maçı konusunda temkinli davrandı. "Hızla iyileşiyor ve tüm hedefleri erken gerçekleştiriyor," dedi. "Bence ilk maçta oynayabilecek, ancak bu [oynayacağı] anlamına gelmez. Biraz oynaması mı, oynamaması mı, yoksa ikinci maçı mı beklemesi gerektiğini değerlendireceğiz."
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İspanya'nın grup aşamalarındaki performansı
İspanya, turnuvaya favorilerden biri olarak giriyor; ancak 21 Haziran’da Suudi Arabistan ile karşılaşmadan önce, Yeşil Burun Adaları ile başlayacak grup aşamasını atlatması gerekiyor. İspanya, 26 Haziran’daki son maçında Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Yamal ilk maçta ilk 11’de başlasa da, turnuvaya kademeli olarak dahil olsa da, dünya futbolunun zirvesine geri dönmeyi hedefleyen ülkenin umutlarının odak noktası olmaya devam ediyor. Onun kadroda yer alıp almayacağına ilişkin karar muhtemelen son antrenmanlarda verilecek.