Brighton CEO'su Paul Barber, Tottenham'ın son dönemde Van Hecke için yaptığı iki ayrı transfer girişiminin sonuçsuz kaldığını doğruladı. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Premier Lig'de kalmalarını neredeyse tehlikeye atan savunmalarını güçlendirmek isteyen Spurs için birincil hedef haline geldi. Van Hecke'nin sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen, Güney Sahili kulübü 50 milyon sterlin civarında bir transfer ücreti talep ediyor.

TalkSPORT'a konuşan Barber, durum hakkında açık sözlüydü. "En iyi oyuncularımıza her zaman büyük ilgi olur, Jan Paul'un durumunda da kesinlikle öyle. Bu ilginin bir süredir devam ettiğini ve birçok kaynaktan geldiğini çok net bir şekilde belirttik. Evet, geçen hafta Tottenham'dan gelen bir teklifi reddettik, aslında iki teklifti," diye açıkladı Barber.