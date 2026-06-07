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Tottenham yine reddedildi! Brighton, CEO'su Premier Lig rakiplerine uyarıda bulunurken, savunma oyuncusu Jan Paul van Hecke için yapılan ikinci teklifi geri çevirdi
Brighton, 50 milyon sterlinlik değerleme konusunda taviz vermiyor
Brighton CEO'su Paul Barber, Tottenham'ın son dönemde Van Hecke için yaptığı iki ayrı transfer girişiminin sonuçsuz kaldığını doğruladı. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Premier Lig'de kalmalarını neredeyse tehlikeye atan savunmalarını güçlendirmek isteyen Spurs için birincil hedef haline geldi. Van Hecke'nin sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen, Güney Sahili kulübü 50 milyon sterlin civarında bir transfer ücreti talep ediyor.
TalkSPORT'a konuşan Barber, durum hakkında açık sözlüydü. "En iyi oyuncularımıza her zaman büyük ilgi olur, Jan Paul'un durumunda da kesinlikle öyle. Bu ilginin bir süredir devam ettiğini ve birçok kaynaktan geldiğini çok net bir şekilde belirttik. Evet, geçen hafta Tottenham'dan gelen bir teklifi reddettik, aslında iki teklifti," diye açıkladı Barber.
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Seagulls'un modeli ve Avrupa hedefleri
Brighton için yüksek bir fiyat talep etme kararı, kulübün uzun vadeli stratejisi ve yaklaşan Avrupa kupası mücadelesine dayanıyor. Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan takımın teknik direktörü Fabian Hurzeler, birçok cephede mücadele edebilmek için geniş ve yetenekli bir kadroya ihtiyaç duyuyor. Barber, herhangi bir transferin kulübün mali gereksinimlerini karşılaması ve aynı zamanda takımın sahada rekabet gücünü korumasını sağlaması gerektiğini vurguladı.
Barber şöyle açıkladı: "Bu açıdan bakıldığında, transfer hem bizim hem de oyuncu için doğru olmalı. Modelimize uygun en iyi transferleri yapabilecek durumda olmalıyız ve aynı zamanda Fabian'ı desteklediğimizden emin olmalıyız, çünkü önünde yine büyük bir sezon var. Premier League'de iki sezon geçirdi, her ikisinde de sekizinci oldu, bu sefer Avrupa kupalarına katılma şansını yakaladık."
Hurzeler için deneyim ve gençliğin dengesi
Brighton’ın oyuncuyu ucuza satmayı reddetmesi, Premier Lig’deki rakiplerine de bir mesaj niteliğinde. Liverpool ve Newcastle’ın da Van Hecke’yi takip ettiği bildirilirken, Seagulls, 2020’de NAC Breda’dan 2 milyon sterlin karşılığında transfer edildiğinden beri Hollanda milli takımına yükselen bu oyuncuyu kaybetmek için hiç acele etmiyor. Barber, genç yeteneklerle tecrübeli liderlerin dengesini korumak, kulübün ligde yükselmeye devam etmesi için hayati önem taşıdığını belirtti.
Kulübün tutumunu özetleyen Barber, şunları ekledi: "Premier League'de iyi sonuçlar alırken, bu turnuvada da mümkün olduğunca ilerlemek istiyoruz. Bunu başarmak için, Fabian'ın elinde mümkün olan en iyi kadroya sahip olmasını sağlamalıyız. Ayrıca, genellikle takıma katıp geliştirmek istediğimiz genç oyuncular ile, Pascal Gross ve diğerleri gibi, katıldığımız tüm turnuvalarda ilerlememize gerçekten yardımcı olabilecek daha deneyimli oyuncular arasında doğru dengeyi kurmalıyız. Her zamanki gibi, bu bir denge meselesi ve umarım bu yaz yine bunu başarmak için çok çalışabiliriz."
- Getty Images Sport
Tottenham’ın savunma krizi ve Romero’nun durumu belirsiz
Van Hecke’ye yönelik ilgi, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda büyük bir çalkantı yaşanırken ortaya çıktı. Kulübün küme düşme mücadelesinden sadece iki puan farkla kurtulduğu bir sezonun ardından, yönetim kadrosu savunmada daha fazla istikrar sağlamaya can atıyor. Andy Robertson’ı bedelsiz transferle kadroya kattılar ve Marcos Senesi ile de anlaşmaya çok yaklaştılar; ancak kaptan Cristian Romero’nun geleceği, taraftarlar arasında hâlâ en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.
Arjantinli oyuncunun disiplin sorunu önemli bir sorun teşkil ediyor. Romero, geçen yıl cezası nedeniyle altı maçta forma giyemedi ve bu maçlarda Spurs sonuç almakta zorlandı. Romero'nun, Everton ile oynanacak kritik son hafta maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle Arjantin'e dönmesi de ekibin içinde gerginliğe neden oldu. Daha önce Atletico Madrid'in ilgilendiği bildirilen Van Hecke, Spurs için yeni bir savunma yapısının uzun vadeli bir ayağı olarak görülüyor olabilir.