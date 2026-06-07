Bernardo Silva her takıma uyum sağlar! Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Man City efsanesinin "futbol zekasını" överek Barcelona'ya transfer olasılığını değerlendirdi

Silva, yorulmak bilmeyen çalışma temposu ve teknik becerisiyle sık sık övülse de, Martinez onun oyunundaki zihinsel yönü öne çıkarmayı tercih etti. Portekiz milli takım teknik direktörü, Silva’yı piyasadaki diğer yaratıcı orta saha oyuncularından ayıran şeyin taktiksel esnekliği ve saha okuma yeteneği olduğuna inanıyor ve onun birçok pozisyondan maçı yönlendirebildiğini belirtiyor.

“Mesele pozisyon değil, sahip olduğu futbol zekası ve katıldığı tüm aksiyonları domine etmesini sağlayan teknik seviyesi. Barça'ya uyum sağlayacağından hiç şüphem yok,” diye ekledi Martinez.