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Bernardo Silva her takıma uyum sağlar! Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Man City efsanesinin "futbol zekasını" överek Barcelona'ya transfer olasılığını değerlendirdi
Roberto Martinez, Silva'nın uyum yeteneğini destekliyor
Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, Silva’nın Barcelona kadrosuna mükemmel bir katkı olacağına dair tam bir güven duyduğunu ifade etti. Cumartesi günü Portekiz’in Şili’yi 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından, İspanyol teknik adam, olası transfer ve tecrübeli oyuncunun Hansi Flick’in Camp Nou’daki yeni projesine uygunluğu hakkında soruları yanıtladı.
Martinez, 31 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırarak şunları söyledi: "Bernardo Silva o kadar muhteşem bir oyuncu ki, dünya futbolundaki her soyunma odasına uyum sağlayabilir. Böyle bir oyuncunun birdenbire ortaya çıktığını sanmıyorum, ancak o her sisteme ve her stile uyum sağlayabilen ve çevresindekileri daha iyi hale getirebilen bir oyuncu."
- Getty Images
Oyuncunun ardındaki zeka
Silva, yorulmak bilmeyen çalışma temposu ve teknik becerisiyle sık sık övülse de, Martinez onun oyunundaki zihinsel yönü öne çıkarmayı tercih etti. Portekiz milli takım teknik direktörü, Silva’yı piyasadaki diğer yaratıcı orta saha oyuncularından ayıran şeyin taktiksel esnekliği ve saha okuma yeteneği olduğuna inanıyor ve onun birçok pozisyondan maçı yönlendirebildiğini belirtiyor.
“Mesele pozisyon değil, sahip olduğu futbol zekası ve katıldığı tüm aksiyonları domine etmesini sağlayan teknik seviyesi. Barça'ya uyum sağlayacağından hiç şüphem yok,” diye ekledi Martinez.
Silva seçeneklerini açık tutuyor
Yoğun spekülasyonlara rağmen, City'nin yıldız oyuncusu bir sonraki hamlesi konusunda temkinli davranıyor. Etihad'daki sözleşmesini yenilememe kararı alan Silva, birçok kulübün ilgisini çekiyor. Barcelona, orta saha oyuncusu için hâlâ romantik bir hedef olsa da, Silva aynı zamanda, haberlere göre transferi için yoğun çaba sarf eden Atlético Madrid'den gelen önemli bir teklifi de değerlendiriyor.
Oyuncu, geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada geleceğinin henüz belirsiz olduğunu itiraf etti. "Barça benim için bir seçenek, ancak henüz bir karar vermedim. Sonuçta, beni isteyen, kendimi gerçekten istenen hissettiğim bir takım bulmaya çalışacağım. Bu çok önemli ve kararımı verdiğim gün bunu öğreneceksiniz," diye açıkladı Bernardo Silva.
- AFP
Dikkatler son hazırlık maçına yöneliyor
Transfer söylentileri yoğunlaşırken, Portekiz'in Dünya Kupası hazırlıkları sürerken Silva sahada profesyonel tavrını koruyor. Şili'ye karşı kazanılan maçın ilk yarısında forma giyen Silva, Martinez'in dünyanın herhangi bir takımının soyunma odasını canlandırabileceğine inandığı teknik ustalığını ve liderlik vasıflarını sergiledi.
Portekiz şimdi dikkatini son hazırlık maçına çeviriyor. Takım, ABD'ye uçmadan önce son bir genel prova niteliğinde olacak Çarşamba günü Nijerya ile karşılaşacak. Selecao, turnuva başladığında zorlu bir programa girecek ve grup aşaması 17 Haziran'da başlayacak. Houston'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan Portekiz, dünya şampiyonluğu yolundaki mücadelesine bu maçla başlayacak.