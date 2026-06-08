Marc Cucurella saçlarını kestirecek mi? Chelsea ve İspanya milli takımının sol bek oyuncusu, La Roja’nın Dünya Kupası’nı kazanması halinde meşhur saçlarını kesebileceğini esprili bir şekilde dile getirdi

İspanya milli takım oyuncusu, sahadaki yorulmak bilmeyen performansları kadar saha dışındaki kişiliğiyle de adından söz ettiriyor. Avrupa Şampiyonası’nda viral olan şakalarının ardından Cucurella, bir sonraki büyük turnuva öncesinde heyecan yaratmak için bir kez daha sosyal medyaya başvurdu. Gizemli bir videoda, savunma oyuncusu ciddi bir ifadeyle dünyaya seslenerek şöyle dedi: “Dünya Kupası geliyor, ama bu yıl saçımı boyamayacağım.”

Bu mesaj, taraftarları hemen heyecanlandırdı ve birçoğu, "saçımı boyamayacağım" ifadesinin, Luis de la Fuente'nin takımı kupayı kaldırırsa, son adımı atıp ikonik buklelerini tamamen keseceği anlamına geldiğini düşündü. Sözünün eri olduğunu zaten kanıtlamış olan Cucurella'nın kel kalacağı ihtimali, İspanya'nın Kuzey Amerika'daki gerçek kupa şansının ardından ikinci sırada konuşulan konu haline geldi.



