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Marc Cucurella saçlarını kestirecek mi? Chelsea ve İspanya milli takımının sol bek oyuncusu, La Roja’nın Dünya Kupası’nı kazanması halinde meşhur saçlarını kesebileceğini esprili bir şekilde dile getirdi
2026 için cesur ve yeni bir taahhüt
İspanya milli takım oyuncusu, sahadaki yorulmak bilmeyen performansları kadar saha dışındaki kişiliğiyle de adından söz ettiriyor. Avrupa Şampiyonası’nda viral olan şakalarının ardından Cucurella, bir sonraki büyük turnuva öncesinde heyecan yaratmak için bir kez daha sosyal medyaya başvurdu. Gizemli bir videoda, savunma oyuncusu ciddi bir ifadeyle dünyaya seslenerek şöyle dedi: “Dünya Kupası geliyor, ama bu yıl saçımı boyamayacağım.”
Bu mesaj, taraftarları hemen heyecanlandırdı ve birçoğu, "saçımı boyamayacağım" ifadesinin, Luis de la Fuente'nin takımı kupayı kaldırırsa, son adımı atıp ikonik buklelerini tamamen keseceği anlamına geldiğini düşündü. Sözünün eri olduğunu zaten kanıtlamış olan Cucurella'nın kel kalacağı ihtimali, İspanya'nın Kuzey Amerika'daki gerçek kupa şansının ardından ikinci sırada konuşulan konu haline geldi.
Ailelerin tepkileri ve sosyal medyadaki yankı
Bu habere tepki gösterenler sadece taraftarlar değil; Cucurella’nın yakın çevresi de bu olası yeni imaja ilişkin görüşlerini dile getirdi. Partneri, sosyal medyada kendi tepki videosunu paylaştı ve savunma oyuncusunun kendine özgü stilini kaybetme ihtimaline karşı gözle görülür bir şaşkınlık ve endişe sergiledi. Tepkisi açık sözlü ve espriliydi: "Buklelerin olmadan eve dönemezsin."
Bu etkileşim, futbol dünyasındaki heyecana bir parça aile draması katarak, oyuncunun saçlarının kimliğinin ne kadar önemli bir parçası haline geldiğini vurguladı. Evden gelen uyarıya rağmen, Chelsea oyuncusu yılmamış görünüyor ve son on iki ayda hem Chelsea hem de İspanya taraftarları arasında kült bir kahraman haline getiren "Cucu" imajını benimsemeye devam ediyor.
Soyunma odasındaki karar
İspanya milli takım kampında bu şaka, takım arkadaşları arasında hızla yayıldı. Haberlere göre, kadrodaki bazı oyuncular, bu bek oyuncusunun gerçekten saçını kestirip kestirmeyeceğini görmek için Dünya Kupası’nı kazanmak istediklerini söyleyerek şaka yaptılar. Takımdaki moral yüksek seviyede seyrediyor ve Cucurella, turnuva süresince uzun konaklamalarda sık sık takımın neşesi rolünü üstleniyor.
Bazı takım arkadaşları onu cesaretlendirirken, diğerleri sonucu görmekten pek emin değil. Kampta yakın bir kaynak, "Bazı oyuncular, ne olacağını görmek için kazanmak istediklerini şaka olarak söylüyor" dedi ve defans oyuncusunun sözlerini tutma konusundaki kararlılığının soyunma odasında iyi bilindiğini belirtti. Eğer yapacağını söylüyorsa, genellikle yapar.
- Getty Images Sport
Bir pazarlama fenomeni
Cucurella'nın saçları, basit bir stil tercihinin ötesine geçerek gerçek bir pazarlama fenomenine dönüştü. Euro 2024 bahsi, saç bakım markası Garnier ile büyük bir kampanyaya yol açtıktan sonra, birçok kişi bu son hamlenin de koordineli bir hareket olup olmadığını merak etti. Ancak, savunma oyuncusunun son "saç boyamama" tutumu, Dünya Kupası kutlamalarına daha "çılgın" ve plansız bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. İster planlı bir kampanya ister bir anlık çılgınlık olsun, 2026 Dünya Kupası'na geri sayım artık izleyiciler için ekstra bir heyecan kaynağı haline geldi.