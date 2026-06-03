AFP
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Dünya Kupası kadrosuna bile seçilmeyen bir İngiliz oyuncu, Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçlarında forma giyecek
Tuchel, Florida maçları için yedek kadroya yöneliyor
The Sun gazetesine göre, Üç Aslanlar Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlarken Scott bu ay İngiltere A Milli Takımı’nda ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Bournemouth’un yıldızı, nihai kadro listesinde dikkat çeken bir eksiklikti; ancak antrenmanları güçlendirmek amacıyla seçilen beş yedek oyuncudan biri olarak Florida’daki kampına katıldı.
Kampın ilk aşamalarında birçok önemli ismin eksikliği nedeniyle, Scott ve yedek takım arkadaşları hazırlık maçlarında sahaya çıkacak. Geçen sezon Cherries'in Avrupa Ligi'ne katılmasında önemli rol oynayan eski Bristol City oyuncusunun, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynanacak turnuva açılış maçından sadece birkaç gün önce yapılacak iki maçta önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
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Şampiyonlar Ligi’ndeki eksiklikler fırsat yaratıyor
Scott için bu fırsat, takımın Palm Beach Gardens antrenman kampına oyuncuların geç gelmesi nedeniyle ortaya çıktı. Arsenal’den Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze ve Noni Madueke, PSG’ye karşı Şampiyonlar Ligi finalinde aldıkları yenilginin ardından ek izin aldılar; Conference Ligi şampiyonu Dean Henderson ise henüz takıma katılmadı.
Gunners'ın dörtlüsünün hafta sonuna kadar gelmesi beklenmiyor, bu da Tuchel'in "gölge" grubuyla doldurmayı planladığı orta saha ve kanatlarda bir boşluk bırakıyor. Scott'ın yanı sıra, seyahat eden ek kadroda Liverpool'dan Rio Ngumoha, Fulham'dan Josh King, Brighton kalecisi Jason Steele ve Arsenal'in genç yeteneği Ethan Nwaneri yer alıyor ve hepsi Florida kampı süresince kadroda kalacak.
Tuchel, Scott'ın üst düzey zihniyetini övüyor
Tuchel, Scott'ı 26 kişilik kesin kadroya almamanın zor bir karar olduğunu kabul etti, ancak oyuncunun profesyonelliğinden çok etkilendiğini belirtti. Scott, Kuzey Amerika gezisi için son kadroya giremediğinin bildirilmesinden önce, 55 kişilik geçici aday listesinde yer almıştı.
Tuchel, bu durumla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu oyuncuların bizimle olmalarından gerçekten çok mutluyum, özellikle de 55 kişilik listede yer alan ve ilk elemeyi geçemediği için hayal kırıklığı yaratan bir telefon görüşmesi yaşayan Alex. Ancak tepkisi olağanüstüydü; bağlılığı, hazırlık kampında yer alma ve takıma bir adım daha yaklaşma isteği onun için hiç sorgulanacak bir konu bile değildi. Bana karakterini ve ruhunu gösterdi, bu yüzden bizimle birlikte olduğu için çok mutluyum çünkü çok az kalmıştı.”
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Premier Lig'den Cherries'in yıldızına olan ilgi artıyor
Scott’ın kadroya dahil edilmesi, Bournemouth’ta 37 Premier Lig maçına çıkıp 3 gol attığı olağanüstü bir sezonun ardından gerçekleşti. Teknik yeteneği ve orta sahadaki enerjisiyle, Manchester United, Chelsea ve Liverpool'un da ilgisini çeken en çok aranan genç İngiliz yeteneklerden biri haline geldi. Cherries, Scott'ı elinde tutmak için çabalarken, oyuncunun yeni sözleşme imzalamayı reddetmesi birçok kulübü alarma geçirdi.