The Sun gazetesine göre, Üç Aslanlar Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlarken Scott bu ay İngiltere A Milli Takımı’nda ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Bournemouth’un yıldızı, nihai kadro listesinde dikkat çeken bir eksiklikti; ancak antrenmanları güçlendirmek amacıyla seçilen beş yedek oyuncudan biri olarak Florida’daki kampına katıldı.

Kampın ilk aşamalarında birçok önemli ismin eksikliği nedeniyle, Scott ve yedek takım arkadaşları hazırlık maçlarında sahaya çıkacak. Geçen sezon Cherries'in Avrupa Ligi'ne katılmasında önemli rol oynayan eski Bristol City oyuncusunun, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynanacak turnuva açılış maçından sadece birkaç gün önce yapılacak iki maçta önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.