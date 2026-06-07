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Endrick, Brezilya'ya duygusal bir galibiyet golü attıktan sonra Carlo Ancelotti'ye Dünya Kupası'nda güçlü bir söz verdi
Endrick büyük sahnede kendini kanıtladı
Cleveland'da oynanan bir hazırlık maçında Endrick, neden dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak gösterildiğini bir kez daha kanıtladı. Maç çok hızlı bir tempoda başladı ve Brezilya sadece yedi dakika sonra öne geçti. Orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes, yedinci dakikada attığı güzel bir golle skoru açtı, ancak Mısır 11. dakikada Mostafa Ziko'nun golüyle skoru eşitledi.
Endrick ikinci yarıda oyuna girdi ve Brezilya'nın disiplinli Mısır takımına karşı bir çıkış yolu ararken, hiç vakit kaybetmeden maça damgasını vurdu. Karar anı, ikinci yarı başladıktan sadece altı dakika sonra, 51. dakikada geldi. Endrick, ceza sahası içindeki bir topu en hızlı şekilde yakaladı ve avcı içgüdülerini göstererek topu ağlara gönderdi ve Güney Amerika devine moral verici bir galibiyet kazandırdı.
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Milli takım için bir söz
Endrick, Brezilya Milli Takımı ile yeniden sahneye çıkmanın verdiği rahatlama ve mutluluğu gizlemedi. Geçen yıl zorlu bir sakatlık dönemi geçiren forvet, öncelikli hedefinin Brezilya ile dünya çapında başarıya ulaşmak olduğunu açıkça belirtirken, fiziksel ve psikolojik durumuyla ilgili olarak Ancelotti’nin teknik ekibine doğrudan bir mesaj gönderdi.
Oyuncu Sportv'ye "Bu duygu tarif edilemez bir şey" dedi. "Bir gol daha attığım için Tanrı'ya çok şükrediyorum. Bunlar hayatımdaki olağanüstü şeyler. Tanrı'ya şükür ki galibiyet golünü atabildim. Çok mutluyum çünkü sakatlandığımda milli takıma gelemedim ve bu bir Brezilyalı oyuncu için en kötü şeydir. Tanrı'nın izniyle, bir daha milli takımdan dışlanma hissini yaşamak zorunda kalmayacağım çünkü olmak istediğim yer burası, futbolumu sergilemek istediğim yer burası. Her zaman ülkem için canımı veririm. Bu gol için çok minnettarım. Bu golü eşime ve karnında olan bebeğime adıyorum."
Fransa'daki yeniden doğuş
Madrid'in yıldızlarla dolu kadrosunda ilk 11'de yer bulamayan Endrick, rekabet ritmini yeniden kazanmak için Lyon'da yeni ufuklar aramak zorunda kaldı. Kiralık transferi karşılığını verdi: 21 maçta attığı sekiz gol ve yaptığı yedi asistle, milli takım turnuvasından sonra Bernabéu'da başrol oynamaya hazır olduğunu kanıtladı.
Son dönemdeki kariyerine ilişkin olarak forvet, dürüst bir şekilde şunları söyledi: "Sakatlandığımdan beri, iyileştiğimde ne yapmam gerektiğini biliyordum. Maalesef Real Madrid'de forma şansı bulamadım, ancak Tanrı beni kariyerimde şu ana kadar izlediğim doğru yola yönlendirdi; bu yol, Lyon'a gitmek, eğlenmek, yeni insanlarla tanışmak, o harika teknik ekiple çalışmak ve oynayabilmek, yeteneklerimi gösterebilmekti. Ve her zaman olmak istediğim yere (milli takıma) geri dönmek. Çocukken her zaman milli takımda olmak istemiştim ve işte buradayım. Ve şimdi Dünya Kupası'na bir hafta kaldı. Bir hayali gerçekleştirmek benim için harika olacak."
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Gözler grup aşamasının ilk maçlarında
Brezilya, Cumartesi günü Fas ile oynayacağı maçla Dünya Kupası serüvenine başlamak üzere New Jersey'e gidecek. İskoçya ve Haiti'nin de yer aldığı bu grupta, Güney Amerika devlerinden rahat bir şekilde tur atlamaları bekleniyor; ancak bu performans, altıncı şampiyonluk yolunda hala giderilmesi gereken savunma sorunları olduğunu gösteriyor.
Mısır ise turnuvanın favorilerinden birine karşı sergilediği rekabetçi performanstan cesaret alacak. Mısır, 15 Haziran'da Belçika ile oynayacağı maçla Dünya Kupası serüvenine başlayacak.