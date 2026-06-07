Endrick, Brezilya'ya duygusal bir galibiyet golü attıktan sonra Carlo Ancelotti'ye Dünya Kupası'nda güçlü bir söz verdi

Cleveland'da oynanan bir hazırlık maçında Endrick, neden dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak gösterildiğini bir kez daha kanıtladı. Maç çok hızlı bir tempoda başladı ve Brezilya sadece yedi dakika sonra öne geçti. Orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes, yedinci dakikada attığı güzel bir golle skoru açtı, ancak Mısır 11. dakikada Mostafa Ziko'nun golüyle skoru eşitledi.

Endrick ikinci yarıda oyuna girdi ve Brezilya'nın disiplinli Mısır takımına karşı bir çıkış yolu ararken, hiç vakit kaybetmeden maça damgasını vurdu. Karar anı, ikinci yarı başladıktan sadece altı dakika sonra, 51. dakikada geldi. Endrick, ceza sahası içindeki bir topu en hızlı şekilde yakaladı ve avcı içgüdülerini göstererek topu ağlara gönderdi ve Güney Amerika devine moral verici bir galibiyet kazandırdı.