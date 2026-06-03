"Gurur verici an" - Dünya Kupası öncesinde onurlandırılan İngiltere'nin forveti Harry Kane, Madame Tussauds'daki balmumu heykelinin yanında poz verdi

Kane, Londra Madame Tussauds’ta spor dünyasının seçkin isimleri arasına resmen katıldı. İngiltere milli takımının forveti, kendi gerçekçi heykelini ilk kez gördüğünde “tuhaf bir his” yaşadığını itiraf etti. Şu anda Miami’de bulunan Bayern Münih yıldızı, heykelin her ayrıntısının, İngiltere milli takım forması ve en sevdiği kramponlara kadar kusursuz olmasını sağlamak için müzenin sanatçılarıyla yakın bir işbirliği içinde çalıştı.

Bu gerçeküstü deneyimi değerlendiren Kane, "Madame Tussauds'tan telefon almak benim için büyük bir onurdu. Bu, insanın asla başına gelmesini beklemediği şeylerden biri. Londra benim için özel bir yer ve neredeyse tüm hayatımı burada geçirdim, bu yüzden ilk heykelimin yer alacağı şehir olarak mükemmel bir seçim. Sanki hayatımın tam bir döngüsü tamamlanmış gibi hissediyorum." dedi.