Madame Tussauds
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"Gurur verici an" - Dünya Kupası öncesinde onurlandırılan İngiltere'nin forveti Harry Kane, Madame Tussauds'daki balmumu heykelinin yanında poz verdi
İngiltere kaptanının aynadaki yansıması
Kane, Londra Madame Tussauds’ta spor dünyasının seçkin isimleri arasına resmen katıldı. İngiltere milli takımının forveti, kendi gerçekçi heykelini ilk kez gördüğünde “tuhaf bir his” yaşadığını itiraf etti. Şu anda Miami’de bulunan Bayern Münih yıldızı, heykelin her ayrıntısının, İngiltere milli takım forması ve en sevdiği kramponlara kadar kusursuz olmasını sağlamak için müzenin sanatçılarıyla yakın bir işbirliği içinde çalıştı.
Bu gerçeküstü deneyimi değerlendiren Kane, "Madame Tussauds'tan telefon almak benim için büyük bir onurdu. Bu, insanın asla başına gelmesini beklemediği şeylerden biri. Londra benim için özel bir yer ve neredeyse tüm hayatımı burada geçirdim, bu yüzden ilk heykelimin yer alacağı şehir olarak mükemmel bir seçim. Sanki hayatımın tam bir döngüsü tamamlanmış gibi hissediyorum." dedi.
- Getty Images Sport
Detaylara gösterilen özen ve aile gururu
Balmumu heykel, Kane’i ayağını bir futbol topunun üzerine dayamış klasik bir pozda tasvir ediyor; ancak Three Lions’ın tüm zamanların en golcü oyuncusunu asıl etkileyen, küçük detaylar oldu. Sanatçılar, gol sevinci sırasında öptüğü meşhur düğün parmağındaki bandı bile es geçmemişler. Detaylar o kadar hassas ki Kane şöyle dedi: "Sonucu görmek çok özel bir andı; gözler çok gerçekçi ve gol attığımda kutlamak için öptüğüm yüzük parmağımdaki bandı bile hatırlamışlar – sanki aynaya bakmak gibi!"
Açılış töreni bir aile etkinliği niteliğindeydi; Kane'e eşi Kate ve dört çocuğu da bu anma törenine tanıklık etmek için eşlik etti. Forvet oyuncusu, "Eşim Kate ve dört çocuğum da açılış törenine geldi ve hepimiz için gurur verici bir andı," diye ekledi.
Londra'daki ilham kaynağı
Heykel, Kane’in memleketi Londra’da kalıcı olarak sergilenecek ve onun kökleriyle doğrudan bir bağ kuracak. Dokunaklı bir jest olarak, Kane’in futbol serüvenine başladığı Walthamstow merkezli kulüp Ridgeway Rovers’ın genç oyuncularına balmumu heykelin özel bir ön izleme fırsatı sunuldu. Kane, bu serginin kulüpte yetişen yeni nesil yetenekler için bir motivasyon kaynağı olmasını umuyor.
Heykelin yaratacağı etkiyi değerlendiren Kane, "Genç taraftarların Londra'da benim heykelimin yanında poz vermesini sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım bunu görmek, çocuklara sıkı çalışmaya devam etmeleri, kendilerine inanmaları ve bu yolculuğun her anından keyif almaları için ilham verir" dedi.
Spor dünyasının efsaneleri arasına katılmak
Kane'in balmumu heykeli, Madame Tussauds'un Kültür Başkenti bölümünde yer alacak ve Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Mary Earps, Sir Lewis Hamilton, Anthony Joshua ve Kylian Mbappe gibi diğer ikonların arasına katılacak. Madame Tussauds Londra'nın genel müdürü Steve Blackburn, Dünya Kupası öncesinde İngiltere kaptanının heykelinin sergilenmesinin önemine dikkat çekti: "Harry Kane, hem saha içinde hem de saha dışında küresel spor dünyasının en önemli figürlerinden biri. Bu nedenle, FIFA Dünya Kupası öncesinde, 5 Haziran Cuma gününden itibaren onun ilk heykelini Londra'ya getirmemiz gerektiğini biliyorduk."
"Stüdyo ekibimiz, detaylara ve kusursuz bir sonuca olan tutkumuzu paylaştığımız için Harry ile yakın bir şekilde çalışmaktan büyük keyif aldı ve onun tepkisini görmek harikaydı."Madame Tussauds