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Declan Rice, İngiltere milli takımının ikinci kaptanı olduğunun farkında mı? Thomas Tuchel ile ‘resmi’ bir görüşme yapılmamış olmasına rağmen, Arsenal’in orta saha oyuncusuna Harry Kane’e destek olma görevi verildi
Tuchel, Rice'ı Kane'in yardımcısı olarak onayladı
Tuchel, yaklaşan Dünya Kupası için Rice’ı ikinci kaptan olarak atama kararı aldı ve Arsenal’in yıldızını kaptan Harry Kane’in arkasında hayati bir liderlik rolüne yerleştirdi. Rice, Cumartesi akşamı Florida’daki İngiltere’nin West Palm Beach kampına ulaştı; Arsenal’den takım arkadaşları Bukayo Saka, Noni Madueke ve Eberechi Eze de ona eşlik etti. Bu sırada kadronun geri kalanı Tampa’da Yeni Zelanda’yı 1-0 mağlup ederek dostluk maçından galip ayrıldı.
Orta saha oyuncusunun bu göreve terfi etmesi, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadığı bir sezonun ardından geldi. Gunners'ın Şampiyonlar Ligi finaline ulaştığı yoğun bir sezonun ardından, Tuchel, Rice'ın kişiliğini ve deneyimini bu yaz milli takımın başarısı için vazgeçilmez olarak görüyor. Yeni Zelanda galibiyetinin ardından konuşan Tuchel, hiyerarşisi konusunda net bir şekilde şunları söyledi: "Declan'ın yardımcı kaptanım olduğunu söyleyebilirim."
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"Resmi" statü konusundaki kafa karışıklığı
Tuchel bu haberi basına doğrulamaktan memnuniyet duysa da, Rice’ın kendisinin bu konuyla ilgili resmi bir bilgilendirme toplantısına katılıp katılmadığı konusunda bir belirsizlik var gibi görünüyor. Eski West Ham oyuncusunun ikinci kaptan olarak atandığının farkında olup olmadığı sorulduğunda, Alman teknik direktör şu ana kadar işlerin biraz gayri resmi yürüdüğünü kabul etti. Rice, Kane’in forma giyemediği Ekim ayında Galler ile oynanan hazırlık maçında kaptanlık pazubandını takmıştı.
"Bu iyi bir soru," dedi Tuchel gülümseyerek. "Ben de tam bunu düşünüyordum. Resmi bir şey mi değil mi? Ama sanırım Harry bizimle kampta değilken bu konuyu konuşmuştuk. Ollie (Watkins) ile başladık ve sanırım Declan kaptandı. Ona o zaman söylemiştim."
Arsenal kadrosunun yönetimi
Rice ve diğer Arsenal yıldızları Pazar günü ana kadroyla antrenmanlara başladı, ancak Tuchel bu oyuncuların bir sonraki hazırlık maçında yer alıp almayacağı konusunda temkinli davranıyor. İngiltere Çarşamba günü Orlando’da Kosta Rika ile karşılaşacak ve teknik direktör antrenmanların yoğunluğunu artırmayı planlasa da, geç katılan oyuncuların maça ilk 11’de başlayıp başlamayacağına henüz karar vermedi.
"Bundan emin değilim. Nasıl geri döneceklerini görelim," diye açıkladı Tuchel, dörtlünün oynayıp oynamayacağı sorulduğunda. "Cumartesi günü geri dönecekler, üç gün antrenman yapacaklar, sonra göreceğiz. Hazırlık sürecinin bir parçası olduğu için daha uzun süreler oynayacaklar ve ondan sonra Hırvatistan maçı için altı gün falan vaktimiz olacak. Bazı oyuncuların 60 veya 70 dakika oynaması gerekiyor."
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Hırvatistan maçı öncesi son hazırlıklar
Tüm kadronun maç formuna kavuşmasını sağlamak amacıyla İngiltere, Kosta Rika maçının ardından Miami FC ile kapalı kapılar ardında oynanacak bir hazırlık maçı daha düzenledi. Bu sayede Tuchel, Orlando’da sadece kısa süre sahada kalabilecek oyuncuların sürelerini dengeleyebilecek ve kadronun 17 Haziran’da Hırvatistan ile oynayacağı L Grubu açılış maçına tam olarak hazır olmasını sağlayacak.
Tuchel, "Tüm süreleri yönetmek için kapalı kapılar ardında bir maçımız daha var. Çünkü tabii ki, diyelim ki biri Kosta Rika maçında 70 dakika oynadı, diğeri ise sadece 20 dakika oynadı. Bu da yeterli değil, bu yüzden sadece 20 veya 30 dakika oynayan ve ertesi gün tekrar oynayacak oyuncular olacak" diye ekledi. Kansas City'de Hırvatistan ile karşılaşan İngiltere, grup aşamasında Gana ve Panama ile karşılaşacak.