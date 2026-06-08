Tuchel, yaklaşan Dünya Kupası için Rice’ı ikinci kaptan olarak atama kararı aldı ve Arsenal’in yıldızını kaptan Harry Kane’in arkasında hayati bir liderlik rolüne yerleştirdi. Rice, Cumartesi akşamı Florida’daki İngiltere’nin West Palm Beach kampına ulaştı; Arsenal’den takım arkadaşları Bukayo Saka, Noni Madueke ve Eberechi Eze de ona eşlik etti. Bu sırada kadronun geri kalanı Tampa’da Yeni Zelanda’yı 1-0 mağlup ederek dostluk maçından galip ayrıldı.

Orta saha oyuncusunun bu göreve terfi etmesi, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadığı bir sezonun ardından geldi. Gunners'ın Şampiyonlar Ligi finaline ulaştığı yoğun bir sezonun ardından, Tuchel, Rice'ın kişiliğini ve deneyimini bu yaz milli takımın başarısı için vazgeçilmez olarak görüyor. Yeni Zelanda galibiyetinin ardından konuşan Tuchel, hiyerarşisi konusunda net bir şekilde şunları söyledi: "Declan'ın yardımcı kaptanım olduğunu söyleyebilirim."