Getty/GOAL
Çeviri:
Bayern ve Almanya'nın yıldızı Lennart Karl'ın Lionel Messi'ye adadığı özel jest ortaya çıktı – ve bunu HER maçta takıyor
Tüm zamanların en iyisinin izinden
Karl, Kylian Mbappé'nin elinde bulunan önceki rekoru kırarak, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Kısa sürede Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç oyuncularından biri haline geldi, ancak şu anda manşetlere taşıyan şey forma tercihi. 18 yaşındaki oyuncu, her resmi maçta Inter Miami yıldızının resminin bulunduğu özel yapım tekmelik giydiğini açıkladı. Karl için bu saygı gösterisi, Bavyera'da geçirdiği çığır açan sezonunda ulaşmayı hedeflediği standardı sürekli olarak hatırlatıyor.
Gizli tekmelik ortaya çıktı
Karl, Dünya Kupası şampiyonunun resmini yanına alarak bu sporun zirvesine ulaşmak için gerekli zihinsel avantajı elde ettiğine inanıyor. Bayern’in üye dergisi ‘51’e verdiği samimi röportajda, bu genç yetenek neden bacak koruyucusuna Messi’nin resmini yapıştırdığını açıkladı.
"Evet, Messi sol bacak koruyucumda," diye açıkladı Karl. "Futbol oynamaya başladığımdan beri o benim rol modelim oldu – sol ayaklı, boyu da kısa, topla inanılmaz şeyler yapan bir oyuncu. Onun benimle olması bana düşünmem gereken bir şey veriyor. Bu, en üst seviyede adımı duyurmak için sıkı çalışmam için bir teşvik."
Allianz Arena'nın seçkinlerinden ders almak
Messi uzaktan bakıldığında onun en büyük ilham kaynağı olmaya devam etse de, Karl aynı zamanda Bayern’in antrenman sahasındaki tecrübeli profesyonellerden her türlü bilgiyi emmeye özen gösteriyor. Takım arkadaşlarından en çok kimden öğrendiği sorulduğunda, Bundesliga’da etkileyici bir performans sergileyen yeni transferi işaret etti.
Karl, "Michael Olise'yi izlemekten özellikle keyif alıyorum," dedi. "O da benimle benzer alanlarda oynuyor, sol ayaklı ve topla oynarken sergilediği soğukkanlılıktan çok şey öğrenebilirim."
- AFP
Kane ve Kimmich'in profesyonelliği
Karl'ın eğitimi sadece ayağındaki topla neler yaptığıyla sınırlı değil; aynı zamanda kameraların önünden uzak kaldığı zamanlarda gösterilmesi gereken özveri ile de ilgili. Karl, Almanya ile ilk Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanırken, Harry Kane ve Joshua Kimmich gibi tanınmış yıldızların, bir profesyonelin günlük yaşamında nasıl davranması gerektiğine dair en iyi örneği sunduğunu belirtti.
"Örneğin Jo [Kimmich] veya Harry [Kane]'in saha dışında yaptıklarından çok etkileniyorum," diye ekledi Karl. "Spor salonunda nasıl çalıştıkları, bunu ne kadar ciddiye aldıkları ve günlük rutinlerinin ne kadar profesyonel olduğu. Bu gerçekten etkileyici."