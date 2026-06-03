Bayern ve Almanya'nın yıldızı Lennart Karl'ın Lionel Messi'ye adadığı özel jest ortaya çıktı – ve bunu HER maçta takıyor

Messi uzaktan bakıldığında onun en büyük ilham kaynağı olmaya devam etse de, Karl aynı zamanda Bayern’in antrenman sahasındaki tecrübeli profesyonellerden her türlü bilgiyi emmeye özen gösteriyor. Takım arkadaşlarından en çok kimden öğrendiği sorulduğunda, Bundesliga’da etkileyici bir performans sergileyen yeni transferi işaret etti.

Karl, "Michael Olise'yi izlemekten özellikle keyif alıyorum," dedi. "O da benimle benzer alanlarda oynuyor, sol ayaklı ve topla oynarken sergilediği soğukkanlılıktan çok şey öğrenebilirim."