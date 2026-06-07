"Hansi Flick'in büyük bir hayranıyım!" - Pep Guardiola, Alman teknik direktörün yönetimindeki "göz alıcı" Barcelona'yı övüyor; ancak eski Manchester City teknik direktörü, eski kulübüne Şampiyonlar Ligi konusunda uyarıda bulunuyor

Katalan kulübüne geldiğinden beri Flick, Barça'yı üst üste iki La Liga şampiyonluğuna taşıdı ve her iki sezonda da ligin en iyi teknik direktörü seçildi. Ancak iç sahadaki başarılarına rağmen, takım Şampiyonlar Ligi'nde aradığı atılımı gerçekleştiremedi; kulüp bu Avrupa turnuvasını en son 2015 yılında kazanmıştı.

Eski okulu La Salle Manresa'da yeni Cruyff Court'un açılışında konuşan Guardiola, Katalan devinin Alman teknik direktörün yönetiminde izlediği yoldan duyduğu hayranlığı gizlemedi. Camp Nou'daki zorlu görevde her zaman hissedilen baskıya rağmen, efsanevi teknik adam temelin sağlam olduğuna inanıyor.

Guardiola gazetecilere, "Hansi'nin büyük bir hayranıyım, onların çalışma tarzını ve uzun yıllardır yaptıklarını takdir ediyorum" dedi. "Onlar Barça oyuncuları, ister La Masia'dan ister dışarıdan gelsinler, işlerini çok iyi yapıyorlar. Sonuçların ötesinde, ne kadar iyi performans gösterdikleri ve oyunlarını izlemenin ne kadar keyifli olduğu göz önüne alındığında, olağanüstü iki yıl geçirdiler."