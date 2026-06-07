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"Hansi Flick'in büyük bir hayranıyım!" - Pep Guardiola, Alman teknik direktörün yönetimindeki "göz alıcı" Barcelona'yı övüyor; ancak eski Manchester City teknik direktörü, eski kulübüne Şampiyonlar Ligi konusunda uyarıda bulunuyor
Guardiola, 'çekici' Flick dönemini destekliyor
Katalan kulübüne geldiğinden beri Flick, Barça'yı üst üste iki La Liga şampiyonluğuna taşıdı ve her iki sezonda da ligin en iyi teknik direktörü seçildi. Ancak iç sahadaki başarılarına rağmen, takım Şampiyonlar Ligi'nde aradığı atılımı gerçekleştiremedi; kulüp bu Avrupa turnuvasını en son 2015 yılında kazanmıştı.
Eski okulu La Salle Manresa'da yeni Cruyff Court'un açılışında konuşan Guardiola, Katalan devinin Alman teknik direktörün yönetiminde izlediği yoldan duyduğu hayranlığı gizlemedi. Camp Nou'daki zorlu görevde her zaman hissedilen baskıya rağmen, efsanevi teknik adam temelin sağlam olduğuna inanıyor.
Guardiola gazetecilere, "Hansi'nin büyük bir hayranıyım, onların çalışma tarzını ve uzun yıllardır yaptıklarını takdir ediyorum" dedi. "Onlar Barça oyuncuları, ister La Masia'dan ister dışarıdan gelsinler, işlerini çok iyi yapıyorlar. Sonuçların ötesinde, ne kadar iyi performans gösterdikleri ve oyunlarını izlemenin ne kadar keyifli olduğu göz önüne alındığında, olağanüstü iki yıl geçirdiler."
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Şampiyonlar Ligi'nde tehlike bölgesi
Oyun tarzı Guardiola’yı ikna etmiş olsa da, o eleme usulü futbolun değişkenliğine hemen dikkat çekti. Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki on yıllık kıtlığı hâlâ tartışma konusu olsa da, Blaugrana ile iki Avrupa şampiyonluğu kazanan teknik adam, kıtasal başarıların bir projenin sağlığı için tek ölçüt olmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
"Şampiyonlar Ligi projeleri mahveder, umarım durum böyle olmaz ve bu turnuvayı kazanamamak diğer her şeyi etkilemez," diye uyardı. "La Liga size istikrar sağlar. Şampiyonlar Ligi'nde ise sakatlık yaşamadan finale iyi bir şekilde ulaşmanız gerekir; bu turnuvada hakemlerin etkisi çok büyüktür."
Yurtiçinde istikrara odaklanmak
Guardiola'ya göre, bir takımın mirasını asıl belirleyen unsurlar günlük çalışma ve ulusal lig şampiyonluklarıdır. Geçen sezon çeyrek finalde Atlético Madrid'e karşı olduğu gibi, Avrupa'da başarısız olsalar bile Barcelona yönetimi ve taraftarlarının büyük resmi gözden kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.
Guardiola, "Önemli olan günlük çalışmaların iyi gitmesi, takımın büyümeye devam etmesi ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşamamak ya da kupayı kazanamamakla sezonun kötü geçtiğini düşünmemeleri" dedi. "Bir sezonun temelini oluşturan şey lig şampiyonluklarıdır."
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Gelecek planları ve transfer söylentileri
City’de kupa dolu on yıllık görev süresini kısa süre önce tamamlayan Guardiola, kendi geleceği ve Bernardo Silva gibi yıldızların kalitesine de değindi. Eski okulunda öğretmen olmaya dair şakalar yapsa da, profesyonel geleceği kendisi için bile bir muamma olarak kalıyor.
"Şimdi bir süre burada yerleşmek istiyorum ve ne yapacağıma bakacağım. Ben bile bilmiyorum," diye itiraf etti. Bernardo Silva'nın Barça'ya uyum sağlama konusunda sorulduğunda, kesin bir cevap verdi: "Bernardo her takıma uyum sağlar. O çok iyi." Benzer şekilde Julian Alvarez'i de överek, "City'de hepsi çok iyi" dedi.