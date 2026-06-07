Harry Kane'e "mantıklı davranması" söylendi; Roy Keane, Dünya Kupası öncesinde maçı kazandıran performansının ardından İngiltere'nin forvetine sert taktiksel tavsiyelerde bulundu

Yorumcu, Kane’in dünya klasmanındaki golcü yeteneğinin İngiltere’nin en büyük gücü olduğu konusunda ısrarcıydı ve bunun diğer oyuncuların üstesinden gelebileceği görevler için boşa harcanmaması gerektiğini vurguladı. Keane, kaptana orta saha bölgelerinde topu aramak yerine sabırlı kalmasını ve fırsatların kendisine gelmesini beklemesini tavsiye etti.

"Ancak bu tecrübeyle, mantıklı davranması gerekiyor, burada koşullarından bahsediyoruz," diye ekledi Keane. "Topu dağıtmak için orta saha çizgisinin gerisine kadar gelmesine gerek yok, bunu yapabilecek yeterince oyuncu ve kalite var. Orada yerini al, şu anda dünyanın en iyisisin. Eğer İngiltere büyük kupayı kazanmak istiyorsa, o sizin ana adamınız olacak."