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Harry Kane'e "mantıklı davranması" söylendi; Roy Keane, Dünya Kupası öncesinde maçı kazandıran performansının ardından İngiltere'nin forvetine sert taktiksel tavsiyelerde bulundu
Keane, İngiltere kaptanından taktiksel bir değişiklik talep ediyor
İngiltere efsanesi, Kane’in oyun stilini uyarlaması ve yaklaşan Dünya Kupası’nda hareketlerinde “akılcı” davranması gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Bayern Münih’in yıldızı, sahada geriye çekilip oyunu bağlama becerisiyle övgüler toplasa da Keane, bu tür alışkanlıkların yaz aylarında düzenlenecek büyük bir turnuvanın heyecanı içinde zararlı olabileceğine inanıyor.
Keane, Kane'in birincil sorumluluğunun oyun kurucu olmaktan ziyade golcü olmak olması gerektiğini savundu. Kane, Thomas Tuchel'in takımına 1-0'lık galibiyeti garantiledikten sonra Keane, 32 yaşındaki oyuncunun takımdaki diğer oyuncuların yaratıcılığına güvenmesi ve hücumun odak noktası olmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.
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Aşırı koşullarda enerji tasarrufu
Dünya Kupası’nın zorlu iklim koşullarında oynanacak olması nedeniyle Keane, Kane’in yüksek çalışma temposunun erken yorgunluğa yol açabileceğinden endişe duyuyor. Forvetin kendi yarı sahasına çekilme dürtüsüne karşı koyması gerektiğini düşünen Keane, forvette daha sabit bir varlık göstermesinin, ceza sahasında gerçekten önemli anlarda zinde kalmasını sağlayacağını öne sürüyor.
Keane, ITV'ye şunları söyledi: "Şu anda bu deneyime sahip olması gerekiyor ve belki de Bayern formasıyla oynadığı büyük Şampiyonlar Ligi maçlarında çok daha fazlasını öğrenmiştir. Pozisyonunu akıllıca kullanmalı. Golde bile, Yeni Zelanda'nın birçok oyuncusu gerideydi, ama o oraya öylece daldı. Sadece bu deneyim, ama ona bu kadar çok alan açmaları inanılmaz."
Kutunun içinde kal, kupayı kazan
Yorumcu, Kane’in dünya klasmanındaki golcü yeteneğinin İngiltere’nin en büyük gücü olduğu konusunda ısrarcıydı ve bunun diğer oyuncuların üstesinden gelebileceği görevler için boşa harcanmaması gerektiğini vurguladı. Keane, kaptana orta saha bölgelerinde topu aramak yerine sabırlı kalmasını ve fırsatların kendisine gelmesini beklemesini tavsiye etti.
"Ancak bu tecrübeyle, mantıklı davranması gerekiyor, burada koşullarından bahsediyoruz," diye ekledi Keane. "Topu dağıtmak için orta saha çizgisinin gerisine kadar gelmesine gerek yok, bunu yapabilecek yeterince oyuncu ve kalite var. Orada yerini al, şu anda dünyanın en iyisisin. Eğer İngiltere büyük kupayı kazanmak istiyorsa, o sizin ana adamınız olacak."
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Kane, turnuvadaki sıcaklıkla ilgili endişeleri yalınlaştırıyor
Bu arada, eski Manchester United kaptanının uyarılarına rağmen Kane, fiziksel durumuna ve hava koşullarıyla başa çıkma yeteneğine güvenini koruyor. Almanya’da 61 gol atarak rekor kırdığı bir sezonun ardından, forvet oyuncusu takımın turnuva sırasında karşılaşabilecekleri her türlü hava koşuluna karşı iyi hazırlandığını düşünüyor.
Sıcaklık ve yorgunlukla ilgili sorulara yanıt veren Kane, "İçecek molaları yardımcı oluyor. Birçok kişi sıcaktan bahsediyor ama bunun bazılarının söylediği kadar büyük bir faktör olacağını düşünmüyorum. Şahsen ben ve bir süredir bu koşullarda antrenman yapan birkaç arkadaşım bugün kendimizi iyi hissettik. Hepimiz sporcuyuz, hepimiz profesyoneliz ve daha önce de sıcak hava koşullarında oynamışlığımız var." dedi.