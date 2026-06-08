Jose Mourinho’nun Real Madrid’e dönüşü kesinleşti ve “Galactico” hayranı Florentino Perez’in Blancos başkanlığına yeniden seçilmesiyle birlikte 150 milyon avroluk transfer sözü verildi

Pazar günkü zafer, Perez’in İspanyol devinin başında 2030 yılına kadar kalmasını sağladı; bu, kulübün rekor niteliğindeki 15 Avrupa Kupası’ndan yedisini kazandığı bir dönemin devamı anlamına geliyor. Son zamanlarda sahada yaşanan hayal kırıklıklarına rağmen, Perez Bernabeu’da tartışmasız en güçlü isim olmaya devam ediyor.

Real Madrid'in kulüp televizyon kanalı, Perez'in rakibi Enrique Riquelme'yi yendiğini bildirmesinin hemen ardından, gece geç saatlerde düzenlenen zafer partisinde taraftarlarına "Real Madrid'in daha fazla şampiyonluk kazanması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Aynı zamanda uluslararası bir inşaat şirketini de yöneten deneyimli yönetici, 2009'dan bu yana her seçimde rakipsiz olarak yarıştığı için, yirmi yılı aşkın süredir başkanlık için ciddi bir rakiple karşılaşmadı.