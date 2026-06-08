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Jose Mourinho’nun Real Madrid’e dönüşü kesinleşti ve “Galactico” hayranı Florentino Perez’in Blancos başkanlığına yeniden seçilmesiyle birlikte 150 milyon avroluk transfer sözü verildi
Perez, Real Madrid başkanı olarak bir dönem daha görevde kalacak
Pazar günkü zafer, Perez’in İspanyol devinin başında 2030 yılına kadar kalmasını sağladı; bu, kulübün rekor niteliğindeki 15 Avrupa Kupası’ndan yedisini kazandığı bir dönemin devamı anlamına geliyor. Son zamanlarda sahada yaşanan hayal kırıklıklarına rağmen, Perez Bernabeu’da tartışmasız en güçlü isim olmaya devam ediyor.
Real Madrid'in kulüp televizyon kanalı, Perez'in rakibi Enrique Riquelme'yi yendiğini bildirmesinin hemen ardından, gece geç saatlerde düzenlenen zafer partisinde taraftarlarına "Real Madrid'in daha fazla şampiyonluk kazanması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Aynı zamanda uluslararası bir inşaat şirketini de yöneten deneyimli yönetici, 2009'dan bu yana her seçimde rakipsiz olarak yarıştığı için, yirmi yılı aşkın süredir başkanlık için ciddi bir rakiple karşılaşmadı.
- AFP
"Özel Adam" geri dönüyor
Seçim zaferinin en büyük sürprizi, Mourinho’nun İspanya’nın başkentine geri döneceğinin kesinleşmesi oldu. 2010 ile 2013 yılları arasında Los Blancos’u çalıştıran Portekizli teknik direktör, Perez’in seçim kampanyası materyallerinde merkezi bir figürdü. İkinci görevi, iki sezondur büyük bir kupa kazanamayan takıma disiplini ve galibiyet ruhunu geri getirmek amacıyla atılmış bir adım olarak görülüyor.
Perez, süreç boyunca eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörüne duyduğu hayranlığı gizlemedi. Perez, "dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho'nun geri dönecek olmasından gurur duyduğunu" söyledi. Bu hamle, kulübün son dönemdeki hayal kırıklıklarını ve Avrupa Süper Ligi projesinin çöküşünü geride bırakmaya çalışırken, kulüp için dramatik bir yön değişikliğini işaret ediyor.
Galactico vaatleri ve 150 milyon avroluk transfer bütçesi
Perez, teknik direktör koltuğuyla yetinmiyor; birinci takım kadrosunu güçlendirmek için şimdiden iddialı bir transfer planı ortaya koydu. Liverpool'dan Ibrahima Konate ve Inter Milan'dan Denzel Dumfries gibi savunma oyuncularının yanı sıra, başkan 150 milyon avrodan (126 milyon sterlin/161 milyon dolar) fazla değere sahip bir "Galactico" transferi gerçekleştireceğine söz verdi. Bu büyük transferin, seçim sonrası kutlamaların bir parçası olarak bu hafta içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Başkan, devasa bir transfer harcaması taahhüdünde bulunarak, önceki dönemlerini tanımlayan geleneksel "Galacticos" modeline olan bağlılığını yeniden teyit etmek istiyor. 150 milyon avroluk hedefin kimliği, Avrupa genelinde yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ediyor. Bir dizi habere göre, Michael Olise ve Vitinha adlı iki isim bu önemli transferle ilişkilendiriliyor.
- Goal - GFX
Riquelme yenilgiyi kabul ediyor ancak geri döneceğine söz veriyor
37 yaşındaki aday Riquelme, Raúl González, Fernando Hierro ve Iker Casillas gibi kulüp efsanelerinin desteğiyle inandırıcı bir kampanya yürütse de, sonuçta başarısız oldu. Riquelme, Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland’ı transfer edeceğine söz vermişti, ancak bu iddialar oyuncunun menajerleri tarafından yalanlandı. Yenilgiye rağmen, yenilenebilir enerji sektöründe yönetici olarak görev yapan Riquelme, bunun siyasi yolculuğunun sadece başlangıcı olduğunu vurguladı.
Riquelme, Perez'i tebrik etti ve sonucu kabul etti. Ancak tekrar aday olmayı düşüneceğini de ima etti. Riquelme, "Bizim için bu bir son değil, bir başlangıç" dedi. "Real Madrid, 20 yıl daha seçim yapmadan geçiremez."