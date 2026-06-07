Carlo Ancelotti, Brezilya'nın bek oyuncusunun Mısır maçında sakatlık geçirdiği ve Dünya Kupası'nı kaçıracağı endişesiyle gözyaşlarına boğulması üzerine 'endişeli'

2-1'lik galibiyetin ardından konuşan Ancelotti, bu durumla ilgili endişesini gizlemedi. İtalyan teknik adam, özellikle Serie A'daki son performansının ardından, bu defans oyuncusunun taktik düzeni için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ancelotti, bu bek oyuncusunun kadroda kalıp kalamayacağının ya da tamamen değiştirilmesi gerekip gerekmediğinin belirlenmesinde önümüzdeki 24 saatin kritik olacağını doğruladı.

"Bazı testlerden geçmesi gerekiyor. Kas problemi var ve yarın teşhis için beklememiz gerekiyor. Bence iyileşip Dünya Kupası'nda bizimle birlikte olacak. Aksi takdirde başka bir oyuncu seçmemiz gerekecek ve bunu yapmak için zamanımız var. Bu acil bir durum, bizi endişelendiriyor," dedi Ancelotti gazetecilere.

"O önemli bir oyuncu, en iyi performansını sergiliyor, güçlü oynuyor. İtalya'da, hücum ve markaj gibi eskiden pek iyi olmadığı konularda çok şey öğrendi. Umarım ciddi bir şey değildir, gerekli tedaviyi alır ve bu yolculuğa bizimle devam edebilir. Ancak aciliyet ve endişe olduğunu inkar etmiyorum; eğer ciddi bir şeyse, çok yazık olur."