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Carlo Ancelotti, Brezilya'nın bek oyuncusunun Mısır maçında sakatlık geçirdiği ve Dünya Kupası'nı kaçıracağı endişesiyle gözyaşlarına boğulması üzerine 'endişeli'
Cleveland'da felaket yaşandı
Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçı, Brezilya milli takımının savunma hattının form durumu konusunda cevaplardan çok soru işaretleri bıraktı. Ancelotti’nin ilk 11’inde vazgeçilmez bir isim haline gelen Roma’nın yıldızı Wesley, Cleveland’daki karşılaşmada sadece 15 dakika sahada kalabildi; ardından felaket yaşandı. Sağ bek, sıradan bir sprint sırasında aniden durdu, sol kasık bölgesini tutarak çimlere yığıldı.
Eski Flamengo oyuncusu sahadan kendi başına yürüyemediği için, Brezilya taraftarları için takip eden sahneler çok üzücüydü. Yedek kulübesine ulaştığında Wesley, bir havlunun arkasında kontrolsüz bir şekilde ağlarken görüldü ve sağlık ekibi ile takım arkadaşları tarafından teselli edildi. Sonunda, etkilenen bölgeye ağır bir bandaj uygulanmış halde, koltuk değnekleriyle stadyumu terk etti.
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Ancelotti'nin artan endişesi
2-1'lik galibiyetin ardından konuşan Ancelotti, bu durumla ilgili endişesini gizlemedi. İtalyan teknik adam, özellikle Serie A'daki son performansının ardından, bu defans oyuncusunun taktik düzeni için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ancelotti, bu bek oyuncusunun kadroda kalıp kalamayacağının ya da tamamen değiştirilmesi gerekip gerekmediğinin belirlenmesinde önümüzdeki 24 saatin kritik olacağını doğruladı.
"Bazı testlerden geçmesi gerekiyor. Kas problemi var ve yarın teşhis için beklememiz gerekiyor. Bence iyileşip Dünya Kupası'nda bizimle birlikte olacak. Aksi takdirde başka bir oyuncu seçmemiz gerekecek ve bunu yapmak için zamanımız var. Bu acil bir durum, bizi endişelendiriyor," dedi Ancelotti gazetecilere.
"O önemli bir oyuncu, en iyi performansını sergiliyor, güçlü oynuyor. İtalya'da, hücum ve markaj gibi eskiden pek iyi olmadığı konularda çok şey öğrendi. Umarım ciddi bir şey değildir, gerekli tedaviyi alır ve bu yolculuğa bizimle devam edebilir. Ancak aciliyet ve endişe olduğunu inkar etmiyorum; eğer ciddi bir şeyse, çok yazık olur."
Tıbbi görüş
İtalya'da gösterdiği istikrarlı performanslarla milli takım kadrosuna girmeyi başaran oyuncu için, bu sakatlığın zamanlaması özellikle acımasız. Tıbbi ekip, turnuva hayallerini kurtarabilecek bir iyileşme takvimi belirlemek için New Jersey'deki takım kampında gece gündüz çalışıyor.
İç kaynaklara göre, ilk değerlendirmeler bir lezyona işaret ediyor, ancak ciddiyeti henüz MR taramasıyla doğrulanmadı. Selecao için en iyi senaryo, Wesley'in grup aşamasının ilk iki maçını kaçırması ve eleme turlarına geri dönmesidir. Ancak kampta, sakatlığın FIFA'nın son tarihinden önce yedek bir oyuncunun çağrılmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu korkusu var.
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CBF sabır çağrısında bulunuyor
Ortam hüzünlü olsa da, Brezilya milli takım direktörü Rodrigo Caetano, kadro değişiklikleriyle ilgili nihai kararlar vermeden önce temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Federasyonun, klinik muayeneler kas hasarının kesin tablosunu ortaya koyduktan sonra resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Turnuvanın açılış maçına sadece bir hafta kalmışken, bir çözüm bulma baskısı artıyor.
Caetano basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda herhangi bir teşhis koymak için henüz erken. Test sonuçlarını bekleyip ardından resmi bir açıklama yapacağız. Umarız ciddi bir şey değildir ve bizimle kalabilir. Ona çok yakınız. Turnuvanın başlamasına sadece bir hafta kaldı ve bu durum herkesi endişelendiriyor."