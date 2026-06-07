İngiltere milli takımı için tek parlak nokta, Jude Bellingham’ın ikinci yarıdaki kısa süreli oyuna girişi oldu. Yakın zamanda sakatlık döneminden dönen Real Madrid’in süperstarı, Morgan Rogers’ın yerine oyuna girdi ve İngiltere’nin oyun temposunu anında artırdı. Tuchel, orta saha oyuncusunun etkisini hemen övdü ve oyuncunun 17 Haziran’da Hırvatistan’la oynanacak grup açılış maçı için tam zamanında en iyi formuna ulaştığını belirtti.

Tuchel, "Jude kararlı ve hırslı bir oyuncu" dedi. "Bu çok önemli bir özellik. Sakatlıktan döndüğünü, enerji dolu olduğunu ve sahaya geri dönmekten mutlu olduğunu görebilirsiniz. Ne yazık ki sezonun kritik bir döneminde ara vermek zorunda kaldı. Ama şimdi tam da formunun zirvesinde olduğunu görebilirsiniz. Geri döndü, dinç, oynamak istiyor ve formunun zirvesinde."

79. uluslararası golünü atan ve maçı kazandıran Kane hakkında ise teknik direktör şunları söyledi: “O her zaman gol atmak için hazırdır. Bu belirleyici bir gol. Harry en iyi formunda ve bence baskı arttığında ve turnuva başladığında, bu tüm oyuncularımızın en iyi yanlarını ortaya çıkaracaktır.”