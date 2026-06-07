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"Eğitim programımızın bir parçası değil" - Thomas Tuchel, Dünya Kupası'nın zayıf takımlarından Yeni Zelanda'yı zorlu bir galibiyetle mağlup ettikten sonra "serbest stil" oynayan İngiltere'yi eleştirdi
Tuchel taktiksel disiplin istiyor
Tuchel, İngiltere'nin Yeni Zelanda'ya karşı aldığı zorlu galibiyetle ilgili değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve Raymond James Stadyumu'nda oynanan maçın ilk 45 dakikasında takımın sergilediği düzensiz oyundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Harry Kane'in attığı gol sonuçta galibiyeti garantilese de, bu performans teknik direktörü Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva öncesinde takımının taktiksel uyumu konusunda endişelendirdi.
Eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörü, "Bununla bir sorunum yok" dedi. "Bundan çok da memnun değilim. İkinci yarıyı ilk yarıdan daha çok beğendim. Pozisyonlarımızdan daha fazla oynadık ve bu yüzden daha hızlı oynadık ve topun olmadığı anlarda biraz daha agresif oynadık. İlk yarıda pozisyonlarımızdan uzak kaldık ve biraz fazla serbest stil oynadık. Bu, oyunumuzu yavaşlattı ve kontrpres yapmamızı zorlaştırdı çünkü atağa geçtiğimizde olmak istediğimiz pozisyonlarda değildik. Maçın özeti temel olarak budur.”
- The FA
Antrenman sahasındaki sıkıntılar
Tuchel'in öfkesinin başlıca nedeni, oyuncuların hazırlık kampında üzerinde çalışılan taktiksel alıştırmaları sahaya yansıtamamalarıydı. Tuchel, takımın, Three Lions'ın teknik direktörlüğünü devraldığından beri aşılamaya çalıştığı kolektif oyun düzeni yerine, uzun paslara ve bireysel kararlara dayalı bir oyun tarzına kaydığını belirtti.
Şikayetlerini detaylandıran Tuchel, şunları ekledi: “Genişlikten yoksunduk, bu yüzden oyuncular içe doğru geliyordu, kendimizi daraltıyor, hızımızı düşürüyor ve pozisyon değişikliklerini çok uzun sürüyordu. Normalde oyun tarzımıza uymayan çok sayıda orta ve uzun mesafeli şutlar atıyorduk. Çok fazla uzun top oynadık, çok fazla uzun pas attık. Bu, son dört günkü antrenmanların bir parçası değildi.”
Bellingham kıvılcımı çakıyor
İngiltere milli takımı için tek parlak nokta, Jude Bellingham’ın ikinci yarıdaki kısa süreli oyuna girişi oldu. Yakın zamanda sakatlık döneminden dönen Real Madrid’in süperstarı, Morgan Rogers’ın yerine oyuna girdi ve İngiltere’nin oyun temposunu anında artırdı. Tuchel, orta saha oyuncusunun etkisini hemen övdü ve oyuncunun 17 Haziran’da Hırvatistan’la oynanacak grup açılış maçı için tam zamanında en iyi formuna ulaştığını belirtti.
Tuchel, "Jude kararlı ve hırslı bir oyuncu" dedi. "Bu çok önemli bir özellik. Sakatlıktan döndüğünü, enerji dolu olduğunu ve sahaya geri dönmekten mutlu olduğunu görebilirsiniz. Ne yazık ki sezonun kritik bir döneminde ara vermek zorunda kaldı. Ama şimdi tam da formunun zirvesinde olduğunu görebilirsiniz. Geri döndü, dinç, oynamak istiyor ve formunun zirvesinde."
79. uluslararası golünü atan ve maçı kazandıran Kane hakkında ise teknik direktör şunları söyledi: “O her zaman gol atmak için hazırdır. Bu belirleyici bir gol. Harry en iyi formunda ve bence baskı arttığında ve turnuva başladığında, bu tüm oyuncularımızın en iyi yanlarını ortaya çıkaracaktır.”
- GOAL
Sıcaklığa uyum sağlamak
Tampa'daki hava koşulları da bu zayıf performansta rol oynadı; Florida'nın yakıcı güneşi oyuncuların fiziksel sınırlarını zorladı. Ancak Tuchel, bu zorluğu gerekli bir engel olarak gördü ve takımın Dünya Kupası sırasında karşılaşacakları çevresel zorluklara uyum sağlaması gerektiği konusunda ısrar etti. İngiltere şimdi Çarşamba günü Kosta Rika ile oynayacağı son hazırlık maçı için Orlando'ya gidiyor.
Tuchel, "Güneşin altında bir antrenman yaptık ve şimdi bu maç gerçekten çok tuhaf geldi" diye itiraf etti. "Ama buna maruz kalmamız iyi oldu çünkü buraya bunun için geldik. Biz böyle olmasını istedik ve buna alışmamız gerekiyor çünkü bir noktada yine karşılaşacağız."