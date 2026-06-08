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"Onda tam bir deha var" - PSG yıldızı, Man City'nin oyun kurucusunun etkisini övünce Rayan Cherki, Fransa milli takım arkadaşlarını hayran bıraktı
Cherki'nin bu sezonki performansı
Bu övgüler, Cherki’nin Premier Lig’e yaptığı çok ses getiren transferin ardından geçirdiği olağanüstü bireysel sezonun ardından geldi. 22 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola'nın yaratıcı motorunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve Ligue 1'de yıllarca gösterdiği umut vaat eden performansın ardından İngiliz futbolunun fiziksel ve taktiksel taleplerine ayak uydurabileceğini kanıtladı. Etihad'daki ilk sezonunda Cherki, tüm turnuvalarda 52 maçta 10 gol atıp 15 asist yaparak İngiliz futbolunda muhteşem bir ilk sezon geçirdi.
Geçen hafta sonu Fransa'nın Fildişi Sahili ile oynadığı hazırlık maçında Cherki ilk 11'de yer aldı ve güçlü bir performans sergiledi. Eski Lyon oyuncusu, rakip takımın maçı çevirmesinden önce Fransa'nın golünü attı. Golünün yanı sıra, Fransız milli oyuncu takımının oyununda önemli bir etki yarattı.
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Zaire-Emery, Cherki'nin teknik yeteneğini övüyor
Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Warren Zaire-Emery, Cherki’ye duyduğu hayranlığı gizlemedi ve City oyuncusunun yeteneğini olağanüstü olarak nitelendirdi. Maxifoot’un aktardığına göre Telefoot’a konuşan 20 yaşındaki oyuncu, antrenmanlarda ve maçlarda eski Lyon yıldızını izlerken tüm takımın neler hissettiğini dile getirdi.
"Bence sadece beni etkilemiyor, birçok insanı etkiliyor. Bazen öyle hareketler yapıyor ki, kendisi bile ne yaptığını bilmiyor. Bu tam bir deha! Rayan gibi bir oyuncunuz varsa, ona topu vermelisiniz, her zaman belirleyici bir oyuncu olduğu için inanılmaz bir oyuncu," dedi PSG orta saha oyuncusu.
Bireysel düzeyde takdir
Cherki'nin etkisi o kadar büyük oldu ki, artık Premier Lig'in en prestijli bireysel ödülleri için yarışıyor. Savunmaları sürekli olarak aşma ve golcü vuruşlar yapma yeteneği, ona sezon sonu en prestijli ödüllere aday gösterilen seçkin oyuncu grubunda bir yer kazandırdı.
Fransız oyuncu, takım arkadaşı Erling Haaland'ın da yer aldığı 2025-26 PFA Yılın Oyuncusu ödülünün aday listesine resmen dahil edildi. Bruno Fernandes ve Declan Rice gibi tanınmış yıldızların yanında bu listeye girmiş olması, Avrupa futbolunun zirvesine ne kadar hızlı tırmandığını gösteriyor.
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Deschamps ve artan beklentiler
Takım arkadaşları arasında "dahi" olarak görülmesine rağmen, Cherki'nin önündeki asıl zorluk Didier Deschamps yönetiminde ilk on birde kalıcı bir yer edinmek. Altı milli maç ve iki golle bu noktaya gelen Cherki için Fransız kadrosundaki rekabet oldukça şiddetli; ayrıca milli takım teknik direktörü, bireysel yeteneklerin yanı sıra taktiksel disiplini de ön planda tutmasıyla biliniyor. 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, City'nin oyun kurucusu üzerinde, "dehasını" hem kulüp hem de ülke için kupalara dönüştürme baskısı olacak.