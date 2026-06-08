Bu övgüler, Cherki’nin Premier Lig’e yaptığı çok ses getiren transferin ardından geçirdiği olağanüstü bireysel sezonun ardından geldi. 22 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola'nın yaratıcı motorunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve Ligue 1'de yıllarca gösterdiği umut vaat eden performansın ardından İngiliz futbolunun fiziksel ve taktiksel taleplerine ayak uydurabileceğini kanıtladı. Etihad'daki ilk sezonunda Cherki, tüm turnuvalarda 52 maçta 10 gol atıp 15 asist yaparak İngiliz futbolunda muhteşem bir ilk sezon geçirdi.

Geçen hafta sonu Fransa'nın Fildişi Sahili ile oynadığı hazırlık maçında Cherki ilk 11'de yer aldı ve güçlü bir performans sergiledi. Eski Lyon oyuncusu, rakip takımın maçı çevirmesinden önce Fransa'nın golünü attı. Golünün yanı sıra, Fransız milli oyuncu takımının oyununda önemli bir etki yarattı.