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Lionel Messi'nin dönüşümü: Arjantinli efsane, "kendini en az beş kez yeniden keşfetti" – Barcelona'dan PSG ve tarihi Dünya Kupası zaferi üzerinden Inter Miami'ye
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Kanat oyuncusunun doğuşu ve Guardiola’nın devrimi
16 yaşındaki Messi, Jose Mourinho’nun Porto’su ile oynanan bir hazırlık maçında Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktığında, sağ kanatta oynayan, ham ama patlayıcı bir kanat oyuncusuydu. En büyük silahı, sol ayağıyla içe doğru keskin bir şekilde dönme yeteneğiydi; bu özelliği, Ronaldinho’nun dikkatini hemen çekmişti. O dönem dünyanın en iyi futbolcusu olan Brezilyalı efsane, genç oyuncunun bir gün kendisini geçeceğini söyleyen meşhur sözünü sarf etmişti. 2005 yılında, Joan Gamper Kupası'nda Juventus'a karşı sergilediği efsanevi performansın ardından Fabio Capello, genç oyuncudan o kadar etkilenmişti ki, rivayete göre onu o anda transfer etmeye çalışmıştı.
Ancak Messi olgunlaştıkça, teknik direktörleri onu kenar çizgisinde tutmanın, gelişen etkisini boşa harcamak olduğunu fark etti. Frank Rijkaard, Arjantinli oyuncunun topa ne kadar çok dokunursa, takım için o kadar iyi olduğunu belirtti. 2008'de Pep Guardiola göreve geldiğinde, başlangıçta Messi'yi sağ kanatta tuttu, ancak kısa sürede bu dizilişin savunma açısından sınırlılıklarını fark etti. BBC Sport'un uzman analizi, "Guardiola'nın Messi'yi kanattan uzaklaştırmaya ilk karar vermesi savunma nedenleriyle oldu" diye belirtti. Bu, zorunluluktan doğan bir hamleydi ve sonunda sporun tarihini değiştirecekti.
- AFP
Sahte dokuz numara ve Real Madrid'in çöküşü
Messi'nin taktiksel yolculuğundaki en önemli dönüm noktası, 2 Mayıs 2009'da Santiago Bernabéu'da yaşandı. Real Madrid'i 6-2'lik bir hezimete uğratacak hamlede Guardiola, Messi'yi "sahte dokuz numara" olarak sahaya sürdü. Samuel Eto'o'yu kanada kaydırıp Messi'ye orta sahaya derinlemesine inmesini söyleyerek, Barcelona savunmacılar için sayısal bir kabus yarattı. Messi, 2024 yılında gazeteci Juan Pablo Varsky'ye "Eskiden taktiğe pek dikkat etmezdim" demişti. "Ama Guardiola ile çok şey öğrendim. Boşlukları, topu tutmayı, oyunun gerçekte nasıl işlediğini anlamaya başladım."
Bu dönemdeki Messi, 2011 ile 2013 yılları arasında La Liga'da oynadığı 69 maçta 96 gol atarak sistemleri alt üst eden bir oyuncuydu. Topa sahip olma futbolunu yeniden tanımlayan takımın odak noktası haline gelen Messi, bu zirve döneminde arka arkaya dört kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. Hatlar arasına girerek, rakip stoperleri imkansız kararlar almaya zorladı: kalıp ona alan açmak ya da onu takip edip Thierry Henry gibi koşan oyunculara boşluk bırakmak. Bu, üç yıl içinde iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı, saf hücum hakimiyetinin yaşandığı bir dönemdi.
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Motora geçiş ve "enganche" rolü
Xavi ve Andrés Iniesta'dan oluşan efsanevi orta saha ikilisinin Camp Nou'dan ayrılmasıyla Messi bir kez daha kendini geliştirmeye mecbur kaldı. Artık sadece hücumun son noktasında golcü rolünü üstlenmekle kalmayıp, takımın tüm motoru haline geldi. Barcelona'daki son yıllarında ve ardından Paris Saint-Germain'e transfer olduktan sonra, "enganche" (kanca) pozisyonuna geçti. Daha da geriye çekilerek takımın ana organizatörü oldu ve golcü kimliğiyle üst düzey oyun kuruculuğunu dengeledi. Bu durum istatistiklere de yansıdı; 2019-20 sezonunda 25 golün yanı sıra 22 asist kaydetti.
Fransa'da geçirdiği süre, bu dönüşümü daha da pekiştirdi. Kulüp kariyerinde ilk kez, tek bir sezonda attığı gollerden daha fazla asist kaydetti. Arjantinli bir analist onu "Iniesta'ya dönüşen bir golcü" olarak tanımladı. Saldırıları sonlandıran adamdan, maçın tüm ritmini belirleyen adama başarılı bir şekilde geçiş yapmıştı. Gençliğindeki fiziksel hızı azalmaya başlarken, oyuna dair zihinsel algısı, rakiplerinden sürekli üç adım önde olacağı bir seviyeye ulaşmıştı.
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Kaptanın serbest bırakılması ve Dünya Kupası'ndaki zirve
Kulüp kariyerindeki gelişime paralel olarak, Messi'nin Arjantin milli takımındaki liderlik rolü de bir dönüşüm geçirdi. Üç yıl içinde üç final mağlubiyeti de dahil olmak üzere yıllarca süren hayal kırıklıklarının ardından Messi, 2016'da kısa süreliğine futbolu bıraktı. Geri döndüğünde ise bambaşka bir kişiliğe bürünmüştü. Sessiz, içine kapanık dahi yerini, hakemlerle yüzleşmekten çekinmeyen ve duygusal konuşmalarla takım arkadaşlarını motive eden, sesini yükselten, meydan okuyan bir kaptana bırakmıştı. "2021 Copa America bir kurtuluş oldu" ve 2022 Dünya Kupası geldiğinde, geçmişteki tüm hallerini tek bir mükemmel oyuncuda birleştirmişti.
Katar'da, 2009'daki kanat oyuncusunun Josko Gvardiol'u geçmek için dans edişini ve Hollanda karşısında Nahuel Molina'ya kusursuz pas veren tecrübeli oyun kurucuyu gördük. "Futbol çok değişti," dedi Messi, 2023'te Zinedine Zidane'a. "Oyun tarzı, sistemler. Bugün oyun eskisinden çok daha taktiksel ve fiziksel. Eskiden daha fazla boşluk bulabilirdiniz." Şu anda Inter Miami'de oynayan Messi, "yürüyen" bir usta olarak, belirleyici vuruşlar yapmak için enerjisini koruyor. Çocukluk kahramanı Pablo Aimar'ın da belirttiği gibi: "Son Messi her zaman en iyi Messidir."
Dünya sahnesinde son bir dansa hazırlanırken, odak noktası, oyun gerektirdiğinde tamamen yeni birine dönüşme yeteneği olmaya devam ediyor. BBC'den Guillem Balague'nin de belirttiği gibi, "kendini en az beş kez yeniden keşfetti" ve belki de son bir dönüşüm daha yapabilir.