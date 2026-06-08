Lionel Messi'nin dönüşümü: Arjantinli efsane, "kendini en az beş kez yeniden keşfetti" – Barcelona'dan PSG ve tarihi Dünya Kupası zaferi üzerinden Inter Miami'ye

16 yaşındaki Messi, Jose Mourinho’nun Porto’su ile oynanan bir hazırlık maçında Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktığında, sağ kanatta oynayan, ham ama patlayıcı bir kanat oyuncusuydu. En büyük silahı, sol ayağıyla içe doğru keskin bir şekilde dönme yeteneğiydi; bu özelliği, Ronaldinho’nun dikkatini hemen çekmişti. O dönem dünyanın en iyi futbolcusu olan Brezilyalı efsane, genç oyuncunun bir gün kendisini geçeceğini söyleyen meşhur sözünü sarf etmişti. 2005 yılında, Joan Gamper Kupası'nda Juventus'a karşı sergilediği efsanevi performansın ardından Fabio Capello, genç oyuncudan o kadar etkilenmişti ki, rivayete göre onu o anda transfer etmeye çalışmıştı.

Ancak Messi olgunlaştıkça, teknik direktörleri onu kenar çizgisinde tutmanın, gelişen etkisini boşa harcamak olduğunu fark etti. Frank Rijkaard, Arjantinli oyuncunun topa ne kadar çok dokunursa, takım için o kadar iyi olduğunu belirtti. 2008'de Pep Guardiola göreve geldiğinde, başlangıçta Messi'yi sağ kanatta tuttu, ancak kısa sürede bu dizilişin savunma açısından sınırlılıklarını fark etti. BBC Sport'un uzman analizi, "Guardiola'nın Messi'yi kanattan uzaklaştırmaya ilk karar vermesi savunma nedenleriyle oldu" diye belirtti. Bu, zorunluluktan doğan bir hamleydi ve sonunda sporun tarihini değiştirecekti.