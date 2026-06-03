VİDEO: Jordan Henderson, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmayan büyük isimlerle ilgili zor bir soru sorulduğunda verdiği tepki

Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold gibi birçok tanınmış yıldızın 48 takımlı turnuva için Tuchel’in 26 kişilik kadrosuna girememesi üzerine, 35 yaşındaki oyuncuya kadroya giremeyenler hakkındaki görüşü soruldu. Takımın Florida’daki antrenman kampından konuşan Henderson, Alman teknik direktörün seçimleri etrafında süren tartışmayı kabul etti.

Henderson, "Herkesin burada olmayan oyuncular hakkında konuşmayı sevdiğini biliyorum" dedi. "Maalesef bu, her İngiltere kadrosunda böyle. Çok fazla iyi oyuncu var, çok fazla yetenek var. Ama burada bir takım olarak bizim için önemli olan birlikte olmak. Bir nedenden dolayı buradayız."

"Önemli olan bunu ortaya koymak; kendinizin en iyi halini ortaya çıkarmak, bireysel ve toplu olarak en iyi halinizde olmak. Hayallerimizi gerçekleştirmek için her gün çalışmak."