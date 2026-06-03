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Donny Afroni

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VİDEO: Jordan Henderson, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmayan büyük isimlerle ilgili zor bir soru sorulduğunda verdiği tepki

J. Henderson
İngiltere
Dünya Kupası

İngiltere’nin ABD’de Dünya Kupası hazırlıklarına başlamasıyla birlikte Jordan Henderson, Thomas Tuchel’in tartışmalı kadro seçimlerini savunmak için konuştu. Kendisi de kadroya alınmasıyla ilgili eleştirilere maruz kalan tecrübeli orta saha oyuncusu, 26 kişilik nihai kadroda yer almayan birçok tanınmış Premier Lig yıldızına ilişkin kamuoyundaki tepkilere değindi.

  • Henderson, takım kadrosuyla ilgili zorlu soruları yanıtlıyor

    Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold gibi birçok tanınmış yıldızın 48 takımlı turnuva için Tuchel’in 26 kişilik kadrosuna girememesi üzerine, 35 yaşındaki oyuncuya kadroya giremeyenler hakkındaki görüşü soruldu. Takımın Florida’daki antrenman kampından konuşan Henderson, Alman teknik direktörün seçimleri etrafında süren tartışmayı kabul etti.

    Henderson, "Herkesin burada olmayan oyuncular hakkında konuşmayı sevdiğini biliyorum" dedi. "Maalesef bu, her İngiltere kadrosunda böyle. Çok fazla iyi oyuncu var, çok fazla yetenek var. Ama burada bir takım olarak bizim için önemli olan birlikte olmak. Bir nedenden dolayı buradayız."

    "Önemli olan bunu ortaya koymak; kendinizin en iyi halini ortaya çıkarmak, bireysel ve toplu olarak en iyi halinizde olmak. Hayallerimizi gerçekleştirmek için her gün çalışmak."

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  • Florida'nın kavurucu sıcağına uyum sağlamak

    West Palm Beach’teki koşullar, ilk antrenmanlar sırasında sıcaklığın 33 dereceye kadar yükselmesiyle oyuncuları şimdiden zorladı. Dördüncü Dünya Kupası’na katılan Henderson, İngiltere’nin önündeki zorlu programı atlatabilmesi için fiziksel hazırlığın taktik çalışmalarla aynı derecede önemli olacağını biliyor. Üç Aslanlar, 17 Haziran’da Hırvatistan ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak.

    Henderson, iklim koşulları hakkında şunları söyledi: “Gerçekten uyum sağlamak zor ama bu hafta kapasitemizi artırmaya odaklanacağız. Takımın arkasında, nasıl serinleyeceğimiz ve toparlanacağımız konusunda çalışan harika bir ekip var. Umarım bu bize bir avantaj sağlar.”

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    Mainoo şampiyonluk iddiasını yüksek sesle dile getirdi

    Seçim sürecini çevreleyen rahatsız edici sorulara rağmen, kamp içindeki moraller hâlâ çok yüksek. Takımın orta sahasının vazgeçilmez ismi haline gelen Manchester United'ın genç yeteneği Kobbie Mainoo'ya, kadronun on yıllardır süren acıyı sona erdirip 19 Temmuz'da kupayı kaldırabileceklerine gerçekten inandıkları soruldu.

    Mainoo gazetecilere, "Yüzde yüz," dedi. "Takımdaki ve teknik kadrodaki herkesin kazanabileceğimize inandığını hissediyorum, ancak bu kolay olmayacak ve ilk maçta, ikinci maçta, adım adım ilerlememiz gerekiyor."

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