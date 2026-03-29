物議を醸すボンド制度は、平均的なサポーターにとって試合観戦にかかる費用に、さらなる監視の目を向けさせる結果となった。

大会の価格設定に対する当初の反発を受け、FIFAは48の予選通過国の「忠実なファン」向けに、「より手頃」だとする60ドルのチケットを少数放出した。

しかし、フットボール・サポーターズ・ヨーロッパ（FSE）は直ちに「改定は不十分だ」と主張し、今週初めには欧州委員会に18ページの苦情申立書を提出した。

「ここ数か月、私たちはFIFAに対し、ファンのために正しいことを行い、攻撃的で搾取的なチケット方針を見直すよう求めてきました」とFSEのエグゼクティブディレクター、ロナン・エヴァンは述べた。

「FIFAが利害関係者との実質的な協議に応じない状況が再び続いたことで、私たちにはユーロコンシューマーズと連携し、欧州委員会にこの苦情を申し立てる以外の選択肢が残されていなかった。FIFAは未確認の販売数値を、不公正なチケット慣行の正当化として示していますが、現実には忠実なファンに『支払うか、機会を失うか』という他の選択肢を残していないのです」

FSEは「法外な価格」を含む6つの具体的な濫用を指摘した。その根拠として、2026年決勝の一般に購入可能な最安値チケットが、2022年の同等チケットの7倍以上であることを挙げた。

FIFAはまた、60ドルチケットに関して「おとり広告」を行ったとも非難されており、FSEは「一般向け販売が始まる前にカテゴリー4の在庫は実質的に売り切れていた」うえ、「実際には入手できない価格を宣伝している」と主張している。これはEU法の下で違法だという。

非常に物議を醸す「ダイナミック・プライシング」を採用したことに加え、FIFAが転売市場を管理しようとしている疑いも指摘された。買い手と売り手の双方に15％の手数料を課し、FSEが「大会主催者にとっての二重の勝ち」と呼ぶ状況を生み出しているという。

「FIFAは2026年ワールドカップのチケット販売を独占している」とFSEは主張し、「その力を使って、競争市場では決して受け入れられない条件をファンに押し付けている」とした。

執筆時点で、FIFAは苦情申立てについて、まだ受け取っていないとしているが、それに対する唯一の反応は、「非営利団体」であり、得た資金はすべて世界中で「競技の成長を後押しするために」再投資しているというものだ。