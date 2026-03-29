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Mark Doyle

2026年ワールドカップを前にした6つの重大な懸念：トランプの渡航禁止、高騰するチケット価格、そして対イラン戦争

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11月、私たちはワールドカップの魔法をこれ以上ないほど痛感させられる、最も胸が高鳴る瞬間を味わった。ジャマイカでは歴史が刻まれ、キュラソーがキングストンでレゲエ・ボーイズを0-0の引き分けに抑え、史上最小の国として初めて本大会出場を決めた。CONCACAFの他の地域では、ハイチがニカラグアに2-0で勝利し、50年ぶりに本大会の切符を手にした。カリブ海の島で続く紛争のため、ホームで一試合も開催できなかったにもかかわらずだ。

ヨーロッパでは、スコットランドがデンマークに4-2という信じがたい劇的勝利を収め、1998年以来となるワールドカップ出場を決めた。試合ではスコット・マクトミネイのオーバーヘッドキック、93分にキーラン・ティアニーが決勝点、さらにケニー・マクリーンが試合ほぼ最後のキックで自陣から得点し、ハムデン・パークは歓喜の渦に包まれた。

ブダペストでも大混乱となった。トロイ・パロットは、ポルトガルを相手にした衝撃の2-0勝利で決定的な2得点を挙げたのに続き、ハンガリー戦で歴史的なハットトリックを達成。これによりアイルランドはUEFAプレーオフ進出を決めた。

もちろん、アイルランドは木曜の準決勝で敗れてすでに争いから脱落している。しかし、火曜日には欧州プレーオフ決勝4試合に加え、別枠の大陸間プレーオフ2試合も行われるため、米国、メキシコ、カナダで開催される今夏の本大会に出場する残り6チームの顔ぶれは間もなく判明するだろう。

ただし、すでに分かっているのは、ワールドカップが成功するのか、それとも混乱に終わるのかという点だ。開幕まで2カ月余りしかないにもかかわらず、大会はいまだ不確実性に包まれている。ここでは、『GOAL』 が、すでに極めて物議を醸しているこの大会を前にした最大の懸念事項6つを取り上げる。

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    渡航禁止措置

    FIFA会長ジャンニ・インファンティーノは昨年、「世界はアメリカで歓迎される」と断言した。

    「試合のチケットは600万〜700万枚を販売することになる」と彼は述べた。「世界中から500万〜1,000万人がワールドカップを楽しむためにやって来るだろう」。

    しかし現時点では、インファンティーノが「史上最も包摂的なワールドカップ」になると約束したものから、非常に多くの人々が締め出されているかのように感じられる。実際、104試合のうち78試合を開催する米国に入国すること自体が、複数のサポーター層にとって困難になりつつある。

    現大統領ドナルド・トランプが推し進める「アメリカ・ファースト」路線により、不法移民の抑止を名目として、世界各国を対象に渡航禁止措置が導入されている。

    その結果、セネガルやコートジボワールのサポーターのような人々にとって観光ビザの取得がはるかに難しくなり、イランやハイチのファンは米国にまったく入国できない可能性もある。

    さらに、「ビザ保証金パイロット・プログラム」によって事態はいっそう複雑化している。というのも、セネガルとコートジボワールだけでなく、アルジェリア、チュニジア、そして初出場のカーボベルデの国民も、米国へ渡航するためだけに最大1万5,000ドルの保証金の支払いを求められる可能性があるからだ。

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  • US-POLITICSAFP

    チケット料金

    物議を醸すボンド制度は、平均的なサポーターにとって試合観戦にかかる費用に、さらなる監視の目を向けさせる結果となった。

    大会の価格設定に対する当初の反発を受け、FIFAは48の予選通過国の「忠実なファン」向けに、「より手頃」だとする60ドルのチケットを少数放出した。

    しかし、フットボール・サポーターズ・ヨーロッパ（FSE）は直ちに「改定は不十分だ」と主張し、今週初めには欧州委員会に18ページの苦情申立書を提出した。

    「ここ数か月、私たちはFIFAに対し、ファンのために正しいことを行い、攻撃的で搾取的なチケット方針を見直すよう求めてきました」とFSEのエグゼクティブディレクター、ロナン・エヴァンは述べた。

    「FIFAが利害関係者との実質的な協議に応じない状況が再び続いたことで、私たちにはユーロコンシューマーズと連携し、欧州委員会にこの苦情を申し立てる以外の選択肢が残されていなかった。FIFAは未確認の販売数値を、不公正なチケット慣行の正当化として示していますが、現実には忠実なファンに『支払うか、機会を失うか』という他の選択肢を残していないのです」

    FSEは「法外な価格」を含む6つの具体的な濫用を指摘した。その根拠として、2026年決勝の一般に購入可能な最安値チケットが、2022年の同等チケットの7倍以上であることを挙げた。

    FIFAはまた、60ドルチケットに関して「おとり広告」を行ったとも非難されており、FSEは「一般向け販売が始まる前にカテゴリー4の在庫は実質的に売り切れていた」うえ、「実際には入手できない価格を宣伝している」と主張している。これはEU法の下で違法だという。

    非常に物議を醸す「ダイナミック・プライシング」を採用したことに加え、FIFAが転売市場を管理しようとしている疑いも指摘された。買い手と売り手の双方に15％の手数料を課し、FSEが「大会主催者にとっての二重の勝ち」と呼ぶ状況を生み出しているという。

    「FIFAは2026年ワールドカップのチケット販売を独占している」とFSEは主張し、「その力を使って、競争市場では決して受け入れられない条件をファンに押し付けている」とした。

    執筆時点で、FIFAは苦情申立てについて、まだ受け取っていないとしているが、それに対する唯一の反応は、「非営利団体」であり、得た資金はすべて世界中で「競技の成長を後押しするために」再投資しているというものだ。

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH33-SEATTLE-PSGAFP

    条件

    一方で、米国まで渡航する費用を負担でき、さらに運良く米国内のスタジアムに入れるファンを待ち受けているのが、実際にはどのようなスポーツのスペクタクルなのかという不安もある。

    昨年のクラブワールドカップは、今夏のはるかに壮大な国際版に向けた、いわば低レベルの予行演習と見なされた。インファンティーノ会長のお気に入りのプロジェクトは質や番狂わせに欠けていたわけではないが、環境条件がさまざまな問題を引き起こした。

    まず、複数の監督や選手がピッチ状態に非常に不満を抱いており、レアル・マドリーおよびイングランド代表のMFジュード・ベリンガムは「まったく良くない」と述べた。パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、2026年の会場の一つであるシアトルのルーメン・フィールドのプレーサーフェスに特に不満を示した。

    「穴だらけのNBAのコートなんて想像できない！」と、このスペイン人指揮官はシアトル・サウンダーズに2-0で勝利した後に憤った。「ボールが、まるでウサギのように跳ね回っているかのように弾むんだ」。

    そして天候もあった。米国全土で典型的に気温が高いためクーリングブレイクは絶対に不可欠で、チェルシーのエンツォ・マレスカ監督は暑さがあまりに息苦しく「通常のトレーニングセッションを組むのは不可能」だと語り、MFエンソ・フェルナンデスは試合中に「めまいがした」と認めた。

    FIFAの対応は、今夏のワールドカップでは暑さの影響を受ける試合に限らず、すべての試合で前後半それぞれの中ほどに3分間の給水（ハイドレーション）ブレイクを設けると発表することだった。

    これは歓迎する声もある一方、試合を米国の視聴者に親和的な「クオーター」に分断し、放映権者により高収益な広告枠を提供するための冷笑的な手段だと見る人々からは批判も出ている。

    残念ながら、家庭で観戦する人々はさらに長い試合中断に見舞われる可能性がある。クラブワールドカップでは雷雨により6試合が遅延し、米国のスタジアムでは半径10マイル以内で落雷が検知されると安全上の理由で試合が中断されるためだ。

    「私に言わせれば、これはフットボールではない」と、チェルシーがベンフィカと対戦したラウンド16の試合が113分間止められた後、当時チェルシーを率いていたマレスカは語った。

    「冗談だと思う。安全上の理由で試合を中断しなければならないのは理解できる。しかし7試合、8試合と中断するのなら、それはおそらく、この大会を行うのに適切な場所ではないということだ」

  • Trump Sends ICE Agents To Airports As DHS Remains UnfundedGetty Images News

    米移民・関税執行局

    しかし、天候よりもはるかに重大な懸念は、米国の現在の政治情勢である。トランプ政権による不法移民対策の試みは、あらゆる人種、肌の色、信条の人々から成る国全体で巨大な論争を引き起こしており、とりわけ米移民・関税執行局（ICE）の対応は強い賛否を招いている。

    今年1月には、ICEの拘束下で6人（Luis Gustavo Nunez Caceres、Luis Beltran Yanez Cruz、Parady La、Heber Sanchez Dominguez、Victor Manuel Diaz）が死亡し、さらに別の2人（Renee Nicole Good、Alex Pretti）がミネアポリスでICE職員に射殺され、全国的な抗議デモの波が広がった。

    その結果、ICE暫定局長のトッド・ライオンズは翌月、「当局は『ワールドカップの全体的な安全保障体制の重要な一部』を担うことになる」と述べて話題となった。

    「私たちはその運用の安全確保に尽力し、すべての参加者と来訪者の安全を確実にすることに専念している」と、ライオンズは付け加えた。

    これに対し、ニュージャージー州選出の下院議員が、ワールドカップの試合会場やファンフェスティバルから1マイル以内でICEが強制捜査を行うことを禁じることを目的とした「ワールドカップを守れ」法案を提出した。

    「ワールドカップは世界を一つにすべきで、家族が『スタジアムの外でICEの捜査官が待ち構えているのではないか』と不安に思うようなものではない」と民主党のネリー・ポウは3月19日（木）に述べた。これは、国土安全保障省が米国の開催11都市に約束した治安対策助成金が実際にいつ配分されるのかをめぐる混乱が続く中での発言だった。

    「私が最近、ICEのトップ（ライオンズ）に直接、『試合には近づかない』という単純な確約を求めたところ、彼は拒否した。それは受け入れられない。だから私の法案はピッチ上に明確な線を引く。ICEの強制捜査は禁止だ。ファンや選手が常に不安を抱えながらでは、成功した大会などあり得ない。私たちは法執行機関に、ワールドカップの強固な安全対策に注力してほしいのであって、民事の移民割当を達成することではない。恐怖にこの瞬間を支配させて、試合を台無しにしてはならない」

  • MEXICO-CRIME-DRUGS-FUNERALAFP

    麻薬カルテルの暴力

    先月、メキシコで致命的な暴力の発生が相次いだことを受けて、安全保障も大きな議論のテーマとなった。そこでは、ハリスコ新世代（CJNG）麻薬カルテルのメンバーが、軍の作戦で指導者ネメシオ・オセゲラ・セルバンテスが殺害されたのち、同国軍との銃撃戦に関与した。

    オセゲラ・セルバンテスは「エル・メンチョ」の通称で知られ、メキシコで最重要指名手配者だった。2月22日に彼が死亡してから最初の24時間で、少なくとも国家警備隊の隊員25人が殺害された。

    メキシコはワールドカップで計13試合を開催する予定で、そのうち4試合はハリスコ州の州都グアダラハラで行われることになっているため、この暴力の波は大会でのファンの安全に対する懸念を呼び起こした。

    しかし、同国のクラウディア・シェインバウム大統領は、続く暴力がサポーターにとって「リスクはない」と強調し、さらに、来訪するファンを守る大規模作戦の一環として、兵士2万人と警察官5万5千人を含む治安要員10万人を配備する計画を明らかにした。

    これを受け、インファンティーノは自身について「非常に安心した」と述べた。「すべて順調だ」と、FIFA会長はAFPに語った。「壮観なものになるだろう」


  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    戦争

    つい昨年12月、インファンティーノはトランプに第1回「FIFA平和賞」を授与した。しかしいまや米大統領は、米国が実行しイスラエルと協調して行っているイランへの戦争によって、中東ひいては世界を政治的・経済的混乱へと突き落としている。イスラエルは、ガザで続くジェノサイドと現在のレバノン侵攻を理由に、複数のFIFA加盟協会が、代表戦およびクラブ大会からの追放をいまなお求めている国でもある。

    財政面・物流面から見ても、いわれのない対イラン軍事攻撃は、ホルムズ海峡が一部閉鎖されたことで原油価格が急騰しており、今夏のワールドカップに向けたファンの渡航費を大幅に押し上げる可能性がある。

    しかし、はるかに、はるかに重要なのは、イランでの民間人の衝撃的な犠牲であり、それを受けて同国のスポーツ・青年大臣アフマド・ドニヤマリは、「我々がワールドカップに参加することは、間違いなく不可能だ」と述べた。

    イランはグループリーグ3試合すべてを米国内で戦う予定であり、試合開催地をメキシコに移すよう求める要請はすでにFIFAに却下されている。インファンティーノは、トランプがイラン側が出場することを「歓迎する」と個人的に保証したと主張した。しかしトランプは、出場するかどうかは「本当にどうでもいい」という従来の見解からいまだ外れておらず、さらにはチーム・メリの安全を保証できないことまで明かした。

    今月初め、強硬な姿勢を示すインファンティーノはこう述べた。「いまこそ、これまで以上に人々を一つにするためのFIFAワールドカップのようなイベントが必要。そして米国大統領のご支援に心から感謝している。これは『フットボールは世界をつなぐ』ということを、改めて示している」

    しかし執筆時点では、開催国の一つに爆撃されているため、ワールドカップ出場権を得た国が大会に参加できないという、非常に憂鬱な可能性が依然として残っている。