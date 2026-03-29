ヨーロッパでは、スコットランドがデンマークに4-2という信じがたい劇的勝利を収め、1998年以来となるワールドカップ出場を決めた。試合ではスコット・マクトミネイのオーバーヘッドキック、93分にキーラン・ティアニーが決勝点、さらにケニー・マクリーンが試合ほぼ最後のキックで自陣から得点し、ハムデン・パークは歓喜の渦に包まれた。
ブダペストでも大混乱となった。トロイ・パロットは、ポルトガルを相手にした衝撃の2-0勝利で決定的な2得点を挙げたのに続き、ハンガリー戦で歴史的なハットトリックを達成。これによりアイルランドはUEFAプレーオフ進出を決めた。
もちろん、アイルランドは木曜の準決勝で敗れてすでに争いから脱落している。しかし、火曜日には欧州プレーオフ決勝4試合に加え、別枠の大陸間プレーオフ2試合も行われるため、米国、メキシコ、カナダで開催される今夏の本大会に出場する残り6チームの顔ぶれは間もなく判明するだろう。
ただし、すでに分かっているのは、ワールドカップが成功するのか、それとも混乱に終わるのかという点だ。開幕まで2カ月余りしかないにもかかわらず、大会はいまだ不確実性に包まれている。ここでは、『GOAL』 が、すでに極めて物議を醸しているこの大会を前にした最大の懸念事項6つを取り上げる。