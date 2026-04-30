キックオフ：2026年5月1日(金)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

日本代表MF鈴木唯人所属のフライブルクは、ポルトガルの強豪ブラガとUEFAヨーロッパリーグ（EL）準決勝で対戦する。

ポルトガルの3強に続く存在であるブラガは、今季ELで躍動。リーグフェーズでわずかに1敗のみの6位で突破したチームは、ラウンド16でフェレンツヴァーロシュに勝利し、準々決勝でベティスに5-3で競り勝って15年ぶりのベスト4入り。リーグ戦でのトップ2入りは潰えており、EL優勝が来季チャンピオンズリーグ出場権を得られる唯一のチャンスだ。オルタやヴィクトル擁する好調の前線がやや不安定なフライブルク守備陣を攻略し、15年ぶりの決勝進出を決められるか。

昨季堂安律などの活躍でブンデスリーガ5位フィニッシュを飾り、EL出場権を獲得したフライブルク。リーグフェーズを7位で突破したチームは、ラウンド16でヘンクに5-2、準々決勝でセルタに6-1と圧勝して準決勝進出を決めた。欧州の舞台で初のベスト4入りを決めたチームは、鈴木ら攻撃陣が好調だ。しかし、ブンデスリーガでなかなか調子の上がらないチームは、DFBポカールでも準決勝敗退に。クラブ史上初のタイトルを目指すチームは、好調のELでこの勢いを継続し、ブラガ相手にどのような戦いを見せるか。